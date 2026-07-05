Gần 1.600 cây xăng bán E5, hơn 70% ethanol cho E10 phải nhập khẩu

Theo Bộ Công Thương, từ ngày 1-28/6, cả nước tiêu thụ khoảng 980 triệu lít xăng sinh học, trong đó xăng E10 đạt khoảng 924 triệu lít, chiếm 94,29% tổng lượng tiêu thụ, còn xăng E5 đạt khoảng 56 triệu lít, tương đương 5,71%.

Hiện hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã chuyển sang kinh doanh xăng sinh học. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân vẫn muốn tiếp tục sử dụng E5, cả nước vẫn còn gần 1.600 cửa hàng duy trì bán mặt hàng này.

Ở góc độ nguồn cung, Bộ Công Thương đánh giá thị trường xăng dầu trong tháng đầu triển khai E10 vận hành tương đối ổn định. Hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn tiếp tục duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng khoáng trong nước, phần còn lại được các doanh nghiệp đầu mối chủ động nhập khẩu để phục vụ pha chế và cung ứng ra thị trường.

Tuy nhiên, nguồn cung ethanol nhiên liệu (E100) - nguyên liệu không thể thiếu để sản xuất xăng E10 vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu.

Nguồn cung ethanol sản xuất trong nước hiện mới đáp ứng chưa tới 30% nhu cầu.

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 6, tổng nguồn E100 phục vụ pha chế đạt gần 122.000 m³, trong đó lượng nhập khẩu lên tới hơn 89.000 m³, chiếm khoảng 73,3% tổng nguồn cung. Sang tháng 7, tỷ trọng này dự kiến tăng lên gần 79%.

Trong khi đó, năng lực sản xuất ethanol trong nước vẫn chưa được khai thác hết. Hiện cả nước có 4 nhà máy ethanol đang hoạt động nhưng chỉ 3 nhà máy tham gia cung ứng E100 cho chương trình xăng sinh học gồm Cồn Quảng Nam, Cồn Đồng Nai và Nhiên liệu sinh học Dung Quất. Tổng công suất thiết kế của ba nhà máy đạt 23.300 tấn/tháng, song sản lượng vận hành thực tế mới đạt khoảng 15.666 tấn/tháng, tương đương 67,2% công suất thiết kế.

Bộ Công Thương cho biết, những quốc gia phát triển thành công nhiên liệu sinh học đều gắn việc mở rộng tiêu thụ xăng pha ethanol với chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu trong nước. Mỹ hiện sản xuất khoảng 16,49 tỷ gallon ethanol mỗi năm chủ yếu từ ngô; Brazil phát triển ngành ethanol dựa trên mía đường và ngô; Thái Lan sử dụng nguyên liệu từ rỉ đường, nước mía và sắn, đồng thời hạn chế nhập khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước. Áo đã tự chủ hoàn toàn nguồn ethanol từ ngũ cốc, trong khi Ấn Độ tận dụng đa dạng nguồn nguyên liệu từ mía, ngô, gạo dư thừa đến phụ phẩm nông nghiệp.

Ngược lại, những quốc gia phụ thuộc nhiều vào ethanol nhập khẩu thường phải đối mặt với rủi ro về giá nguyên liệu, chi phí logistics và biến động thị trường quốc tế.

Các phản ánh liên quan đến việc sử dụng xăng E10 giảm hẳn trong những ngày gần đây.

Từ ngày 1-29/6, Bộ Công Thương tiếp nhận tổng cộng 293 phản ánh liên quan đến việc sử dụng xăng E10. Nội dung chủ yếu xoay quanh các lo ngại như hao nhiên liệu, hụt ga, yếu máy, khó khởi động hoặc chất lượng xăng. Tuy nhiên, số lượng phản ánh đã giảm rất mạnh chỉ sau vài tuần. Nếu giai đoạn từ ngày 6-11/6 ghi nhận tới 248 phản ánh thì đến tuần từ ngày 19-25/6 chỉ còn 9 trường hợp.

Theo Bộ Công Thương, kết quả rà soát từ 24 thương hiệu ô tô và 5 thương hiệu xe máy cho thấy phần lớn các dòng xe sản xuất từ khoảng năm 2000-2006 trở lại đây đều tương thích với xăng E10 và không cần thay đổi kết cấu động cơ.