Đội nhà không được tham dự, Trung Quốc vẫn chi hàng tỷ USD hiện diện ở World Cup

Khi World Cup 2026 khai màn tại Mỹ, Canada và Mexico, một lần nữa người hâm mộ không thấy đội tuyển Trung Quốc góp mặt. Sau lần duy nhất dự World Cup 2002, đất nước đông dân nhất thế giới tiếp tục lỡ hẹn với sân chơi danh giá này.

Tuy không thành công trên sân cỏ, các doanh nghiệp Trung Quốc lại tận dụng rất tốt cơn sốt bóng đá toàn cầu.

“Công xưởng” của World Cup

Nghĩa Ô (Yiwu), thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang, từng bị xem là “thiên đường hàng giá rẻ của thế giới”, nay đã chuyển mình thành chuỗi cung ứng tốc độ cao với khả năng sáng tạo và phản ứng nhanh trước các xu hướng toàn cầu.

Thú bông của All Star Partner được sản xuất dựa trên hình tượng “GOAT Messi”. (Ảnh: Ti Gong)

Các doanh nghiệp sản xuất đồ lưu niệm thể thao tại Nghĩa Ô như All Star Partner đã ký hợp đồng bản quyền với 8 đội tuyển quốc gia cùng nhiều câu lạc bộ lớn để sản xuất đủ loại sản phẩm, từ thú bông Messi đến bộ gắn móng tay chủ đề World Cup hay áo đấu cho thú cưng.

Ông Luo Tianle, phụ trách hoạt động của All Star Partner tại Nghĩa Ô, cho biết công ty tung ra 20-30 mẫu thiết kế mới mỗi tuần và vào lúc cao điểm có thể xuất đi nhiều container hàng mỗi ngày.

Ngay cả những doanh nghiệp truyền thống như Yiwu Huyue Arts & Crafts chuyên sản xuất vòng tay silicone cũng hưởng lợi lớn từ World Cup. Doanh nghiệp này vừa hoàn thành đơn hàng 2 triệu vòng tay chính thức có bản quyền, đồng thời dự trữ thêm 1 triệu chiếc dành cho người hâm mộ của 10 đội tuyển hàng đầu.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc, trong hai tháng đầu năm 2026, Nghĩa Ô xuất khẩu lượng hàng hóa thể thao và thiết bị trị giá 2,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 8.900 tỷ đồng), tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thể thao của Nghĩa Ô đạt 11,65 tỷ nhân dân tệ.

Công nghệ thành “tấm vé” dự World Cup

Sự hiện diện của doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ dừng ở hàng lưu niệm. Tại World Cup Qatar 2022, có 4 doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong nhóm các nhà tài trợ lớn nhất.

Đến kỳ World Cup 2026, con số này giảm xuống còn 3 công ty, bao gồm tập đoàn công nghệ Lenovo, công ty điện tử Hisense và công ty sữa Mengniu. Tổng số tiền đầu tư gần như không thay đổi, khoảng 1,4 tỷ USD.

Vai trò của các nhà tài trợ Trung Quốc đã chuyển từ quảng bá thương hiệu sang tích hợp trực tiếp vào hạ tầng công nghệ của giải đấu. Trong đó, Lenovo là đối tác công nghệ chính thức của FIFA, cung cấp siêu trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ phân tích trận đấu, hệ thống AI nâng cao chất lượng video cho trọng tài và nền tảng mô phỏng cầu thủ.

Ông Santiago Manso, Giám đốc phụ trách thể thao và giải trí của Lenovo, cho biết 28 buồng quét di động được lắp đặt tại khách sạn của các đội tuyển để tạo avatar kỹ thuật số toàn thân chỉ trong một phút cho từng cầu thủ.

Lenovo là đối tác chính của FIFA trong các hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại World Cup. (Ảnh: Lenovo)

Trong suốt các trận đấu, những avatar này sẽ được đồng bộ với hệ thống camera và cảm biến của Lenovo. Khi tổ VAR đưa ra kết luận cho trọng tài, hệ thống có thể tạo ra bản tái dựng tình huống dưới dạng mô hình 3D, giúp quá trình đánh giá các pha bóng trở nên trực quan và chính xác hơn.

Trong khi đó, Hisense, nhà sản xuất tivi hàng đầu thế giới, là đối tác chính thức cung cấp màn hình cho hệ thống VAR. Dòng TV RGB MiniLED 2026 của hãng sẽ được lắp đặt trong phòng điều hành VAR, đóng vai trò hạ tầng hình ảnh phục vụ các quyết định của trọng tài.

Đây là kỳ World Cup thứ ba liên tiếp Hisense tài trợ. Trước đó, công ty cũng cung cấp màn hình hỗ trợ trọng tài tại Euro 2024 và FIFA Club World Cup 2025.

Chiến lược tài trợ của Hisense đi cùng với quá trình mở rộng kinh doanh ra quốc tế. Năm ngoái, doanh thu từ thị trường nước ngoài của doanh nghiệp đạt 29 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,6% so với năm trước và chiếm hơn một nửa tổng doanh thu.

Ngoài điện tử, các doanh nghiệp Trung Quốc còn tham gia sâu vào hạ tầng phục vụ World Cup. Nhà sản xuất xe buýt Yutong từng cung cấp 1.500 xe cho World Cup Qatar 2022, trong đó có 888 xe buýt điện, đánh dấu lần đầu tiên phương tiện giao thông xanh của Trung Quốc được triển khai trên quy mô lớn tại một sự kiện thể thao toàn cầu.

World Cup 2026 không cần xây mới sân vận động, nhưng World Cup 2022 tại Qatar thì có. Tại giải đấu đó, Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (China Railway Construction) đã xây dựng sân vận động Lusail, trở thành nhà thầu Trung Quốc đầu tiên thiết kế và thi công một sân đạt chuẩn hạng 4 của FIFA. Sau này, sân Lusail còn được in trên tờ tiền 10 riyal của Qatar.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang tiếp tục đưa kinh nghiệm đó ra thế giới với nhiều dự án như Sân vận động Bóng đá Quốc gia của Serbia và hàng loạt công trình hạ tầng thể thao tại châu Phi.