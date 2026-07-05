Phát hiện trụ bê tông cốt thép cao 200 m được dựng giữa cửa sông, thứ nó 'gánh' phía trên là công trình dài 914 m từng bị xem là không thể xây dựng

Cầu Danjiang vừa được chính thức khánh thành tại đảo Đài Loan (Trung Quốc) sau gần 7 năm xây dựng. Công trình bắc qua cửa sông Tamsui, thuộc thành phố Tân Đài Bắc, có tổng chiều dài 914 m và được giới thiệu là cầu dây văng bất đối xứng một trụ dài nhất thế giới.

Dự án do Zaha Hadid Architects thiết kế, kết nối khu vực Bali với quận Tamsui. Ngoài mục tiêu cải thiện giao thông, cây cầu còn được xây dựng với yêu cầu giảm tác động đến cảnh quan cửa sông, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với khu vực thường xuyên xảy ra động đất.

Trong quá trình triển khai, dự án từng được đội ngũ thi công đánh giá là một công trình có nhiều thách thức do quy mô lớn, kết cấu bất đối xứng và điều kiện xây dựng tại cửa sông.

Cầu Danjiang được khởi công vào năm 2019, ngân sách khoảng 400 triệu đô la mỹ. Theo bản kế hoạch ban đầu, cây cầu sẽ được hoàn thành vào năm 2024, nhưng thời gian đã bị lùi lại tận 2 năm.

Việc chậm tiến độ chủ yếu liên quan đến điều kiện thời tiết không thuận lợi và tình trạng thiếu nhân công trong giai đoạn thi công. Dù vậy, cây cầu vẫn hoàn thành theo thiết kế ban đầu và trở thành một trong những dự án hạ tầng đáng chú ý của Đài Loan trong năm 2026.

Điểm nổi bật của cầu Danjiang là trụ chính cao 200 m. Không giống nhiều cầu dây văng sử dụng hai hoặc nhiều tháp, công trình này chỉ có một trụ duy nhất kết hợp với hệ thống dây cáp bố trí bất đối xứng để nâng đỡ toàn bộ kết cấu.

Theo đơn vị thiết kế, việc sử dụng một trụ chính giúp giảm số lượng hạng mục xây dựng dưới lòng sông, từ đó hạn chế tác động đến hệ sinh thái tại cửa sông Tamsui. Thiết kế này cũng tạo nên hình dáng thanh thoát hơn cho cây cầu khi nhìn từ hai bên bờ.

Trụ cầu cao tới 200 m.

Bên cạnh yêu cầu về kỹ thuật, yếu tố cảnh quan cũng được xem là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình thiết kế. Khu vực cửa sông Tamsui từ lâu là địa điểm ngắm hoàng hôn quen thuộc của người dân và du khách. Vì vậy, phương án kiến trúc được lựa chọn nhằm hạn chế tối đa việc che khuất tầm nhìn từ các khu vực công cộng ven sông.

Nhờ đó, cây cầu vừa đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, vừa cố gắng duy trì sự hài hòa với không gian tự nhiên xung quanh. Đây là một trong những điểm khác biệt của dự án so với nhiều công trình hạ tầng có quy mô tương tự.

Theo quy hoạch, cầu Danjiang sẽ góp phần cải thiện việc đi lại giữa Bali và quận Tamsui. Thời gian di chuyển giữa hai khu vực được dự kiến giảm khoảng 25 phút sau khi công trình đi vào khai thác.

Mặt cầu rộng khoảng 71 m, bao gồm các làn dành cho xe cơ giới, lối đi dành cho người đi bộ và xe đạp. Ngoài ra, thiết kế của công trình cũng dành không gian cho tuyến đường sắt nhẹ trong tương lai nhằm tăng khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải.

Việc kết hợp nhiều loại hình giao thông trên cùng một công trình giúp cầu Danjiang không chỉ phục vụ phương tiện đường bộ mà còn hướng tới vai trò là một hành lang giao thông đa phương thức trong tương lai.

Đài Loan nằm trong khu vực có hoạt động kiến tạo mạnh nên yêu cầu về khả năng chống động đất luôn được đặt lên hàng đầu đối với các công trình hạ tầng lớn. Theo thông tin kỹ thuật được công bố, cầu Danjiang được thiết kế để có thể chịu được các trận động đất có cường độ từ 7 trở lên.

Để đáp ứng yêu cầu này, công trình sử dụng hệ thống kết cấu gồm các trụ đỡ, dây neo cùng nhiều thiết bị hỗ trợ chống động đất. Các lực theo phương ngang và phương dọc được hấp thụ thông qua bộ giảm chấn thủy lực, ổ trục con lắc ma sát và các tấm đệm cao su tổng hợp. Hệ thống này được thiết kế nhằm tiêu tán năng lượng phát sinh trong quá trình xảy ra động đất, qua đó giảm nguy cơ hư hại đối với kết cấu cầu.

Zaha Hadid Architects là đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế toàn bộ công trình. Trong dự án này, văn phòng kiến trúc áp dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với các đường nét đơn giản, trụ cầu thuôn dần về phía đỉnh và bố cục bất đối xứng.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, thiết kế còn phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về giao thông, môi trường, khả năng chống động đất và sự kết nối với không gian đô thị. Việc kết hợp các yếu tố này giúp cầu Danjiang nhận được sự quan tâm của giới kiến trúc và kỹ thuật sau khi hoàn thành.