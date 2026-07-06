Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin đáng giá về iPhone 18 Pro Max

| | Thị trường

Apple được cho là đang chuẩn bị nhiều thay đổi đáng chú ý cho iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi thời điểm ra mắt đã cận kề. Mẫu máy được kỳ vọng sẽ cải thiện thời lượng pin, tinh chỉnh thiết kế mặt trước và tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh ở phiên bản tiêu chuẩn.

Theo The Elec, Apple sẽ trang bị cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tấm nền OLED thế hệ mới sử dụng công nghệ LTPO+. So với công nghệ LTPO hiện tại, LTPO+ được kỳ vọng cải thiện đáng kể hiệu quả tiêu thụ điện năng, qua đó kéo dài thời lượng pin của thiết bị.

(Ảnh minh hoạ)

Ngoài yếu tố tiết kiệm năng lượng, màn hình mới cũng được cho là có khả năng điều chỉnh độ sáng chính xác hơn, đặc biệt trong môi trường thiếu sáng, giúp tăng trải nghiệm sử dụng và giảm hiện tượng chói mắt khi dùng vào ban đêm.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Samsung Display và LG Display sẽ tiếp tục là hai đối tác chịu trách nhiệm sản xuất tấm nền OLED cho dòng iPhone 18 Pro.

Không chỉ nâng cấp màn hình, Apple cũng được cho là tiếp tục thu hẹp khu vực Dynamic Island trên thế hệ iPhone mới.

Theo MacRumors, Dynamic Island trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ nhỏ hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại. Đây là một phần trong lộ trình dài hạn của Apple nhằm tiến tới thiết kế màn hình tràn viền hoàn toàn.

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple đang từng bước đưa hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID và camera trước xuống dưới màn hình. Việc thu nhỏ Dynamic Island được xem là giai đoạn chuyển tiếp trước khi hãng loại bỏ hoàn toàn phần khuyết trên mặt trước của iPhone trong những năm tới.

Về giá bán, việc giá chip nhớ DRAM và NAND tăng mạnh do nhu cầu phục vụ các hệ thống AI, làm dấy lên dự đoán Apple sẽ phải tăng giá dòng iPhone cao cấp tiếp theo. Thậm chí, một số nguồn tin còn cho rằng iPhone 18 Pro có thể đắt hơn tới 200 USD so với thế hệ hiện tại.

Trong khi đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo lại dự đoán rằng Apple nhiều khả năng sẽ giữ nguyên giá khởi điểm 1.099 USD cho iPhone 18 Pro và 1.199 USD cho iPhone 18 Pro Max, đồng thời chỉ điều chỉnh giá ở các phiên bản dung lượng cao để bù chi phí linh kiện.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Apple sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất smartphone đang phải nâng giá bán vì áp lực chi phí.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Campuchia và Thái Lan

Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Campuchia và Thái Lan Nổi bật

Tin không thể vui hơn cho người chờ mua iPhone 18 Pro Max

Tin không thể vui hơn cho người chờ mua iPhone 18 Pro Max Nổi bật

Giá sầu riêng cao cấp từ quốc gia đối thủ Việt Nam giảm mạnh 90%, nhà vườn chịu sức ép lớn

Giá sầu riêng cao cấp từ quốc gia đối thủ Việt Nam giảm mạnh 90%, nhà vườn chịu sức ép lớn

07:30 , 06/07/2026
Phát hiện tàu cẩu bán chìm trị giá 1,5 tỷ USD, dài 220 m có thể nhấc 20.000 tấn chỉ trong một lần cẩu, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ngoài khơi

Phát hiện tàu cẩu bán chìm trị giá 1,5 tỷ USD, dài 220 m có thể nhấc 20.000 tấn chỉ trong một lần cẩu, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ngoài khơi

00:01 , 06/07/2026
Đội nhà không được tham dự, Trung Quốc vẫn chi hàng tỷ USD hiện diện ở World Cup

Đội nhà không được tham dự, Trung Quốc vẫn chi hàng tỷ USD hiện diện ở World Cup

20:19 , 05/07/2026
"Chiến thần cơ giáp" Aeonmotor STR X 300 trình làng: Vũ khí tối tân thách thức Honda SH 350i, dọn đường về Việt Nam?

"Chiến thần cơ giáp" Aeonmotor STR X 300 trình làng: Vũ khí tối tân thách thức Honda SH 350i, dọn đường về Việt Nam?

18:24 , 05/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên