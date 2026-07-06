Trusting Social hợp tác Điện Máy Xanh, triển khai nền tảng EVO Money tại hơn 3.000 cửa hàng

Trusting Social vừa công bố hợp tác với Điện Máy Xanh nhằm đưa nền tảng kết nối tài chính EVO Money đến hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc. Thông qua hợp tác này, khách hàng có thể đăng ký khoản vay tiền mặt do Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) cung cấp ngay tại điểm bán thông qua quy trình số hóa.

Theo doanh nghiệp, khách hàng đến hệ thống Điện Máy Xanh sẽ được nhân viên hỗ trợ đăng ký khoản vay trên nền tảng EVO Money ngay trong quá trình mua sắm. Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến trên điện thoại, bao gồm đăng ký thông tin, định danh điện tử và xét duyệt hồ sơ, không yêu cầu hồ sơ giấy.

Trong mô hình hợp tác này, Trusting Social cung cấp nền tảng công nghệ EVO Money, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ đánh giá hồ sơ tín dụng và kết nối khách hàng với sản phẩm vay phù hợp. Khoản vay tín chấp do Mirae Asset (Việt Nam) thẩm định, phê duyệt và giải ngân với hạn mức tối đa 70 triệu đồng, thời hạn vay lên đến 36 tháng. Theo đơn vị phát triển, kết quả xét duyệt có thể được trả trong vài phút.

Đại diện Trusting Social cho biết một trong những điểm khác biệt của nền tảng là áp dụng công nghệ AI để đánh giá hồ sơ tín dụng của từng khách hàng, thay vì áp dụng cùng một mức lãi suất cho tất cả người vay. Theo đó, khách hàng có lịch sử tín dụng tốt có thể được tiếp cận mức lãi suất cạnh tranh hơn. Thông tin về lãi suất, các loại phí và tổng số tiền phải thanh toán được hiển thị trước khi khách hàng xác nhận khoản vay.

Ông Nguyễn An Nguyên, Tổng Giám đốc Trusting Social, cho biết công nghệ AI của doanh nghiệp được phát triển nhằm hỗ trợ nhận diện chính xác hơn các khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, từ đó kết nối họ với các sản phẩm vay phù hợp do các tổ chức tài chính được cấp phép cung cấp. Theo ông, việc hợp tác với Điện Máy Xanh sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận giải pháp này thông qua mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng trên cả nước.

Trong khi đó, ông Trương Hồng Hoàng, Giám đốc ngành hàng Dịch vụ của Công ty Cổ phần Điện Máy Xanh, cho biết việc triển khai EVO Money là một trong những giải pháp nhằm đa dạng hóa lựa chọn tài chính cho khách hàng ngay tại điểm bán, hướng tới trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn.

Theo số liệu được Trusting Social dẫn từ Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay tiêu dùng tại Việt Nam hiện đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 20% tổng dư nợ của nền kinh tế. Doanh nghiệp nhận định thị trường vẫn còn dư địa để ứng dụng công nghệ trong hoạt động đánh giá tín dụng, qua đó giúp các tổ chức tài chính đưa ra mức lãi suất phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng.

Đại diện Mirae Asset (Việt Nam) cũng cho biết doanh nghiệp kỳ vọng việc kết hợp giữa mạng lưới bán lẻ của Điện Máy Xanh và nền tảng công nghệ của Trusting Social sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính chính thống, minh bạch cho người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, nền tảng EVO Money sẽ được triển khai tại hệ thống cửa hàng Điện Máy Xanh trên toàn quốc ngay sau lễ ký kết. Khách hàng có nhu cầu vay tiền mặt có thể đăng ký trực tiếp tại cửa hàng hoặc sử dụng ứng dụng EVO Money để thực hiện các bước đăng ký và định danh điện tử.