SUV Nhật ngang cỡ CX-5 bất ngờ giảm giá 300 triệu đồng

Vừa mới đây, mẫu xe Subaru Forester vừa được ghi nhận chương trình ưu đãi lên tới 300 triệu đồng. Đây được xem là động thái xả kho đối với lô xe cuối cùng được lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, trước khi đơn vị phân phối chính thức chuyển sang phương án nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.

Theo thông tin ghi nhận được, số lượng xe nằm trong diện hưởng ưu đãi sâu lần này tương đối giới hạn, chỉ còn khoảng 100 chiếc. Đây cũng được xem là cơ hội rất tốt dành cho những người đam mê trải nghiệm cảm giác lái của Subaru.

Phiên bản Xuất xứ Giá niêm yết (VND) Mức ưu đãi (VND) Giá bán ưu đãi (VND) Forester 2.0i-L EyeSight Thái Lan 1.099.000.000 300.000.000 799.000.000 Forester 2.0i-S EyeSight Thái Lan 1.199.000.000 360.000.000 839.000.000 Forester 2.5i-L EyeSight (Thế hệ mới) Nhật Bản 1.299.000.000 - - Forester 2.5i-S EyeSight (Thế hệ mới) Nhật Bản 1.399.000.000 - -

Subaru Forester được định vị nằm trong nhóm xe gầm cao đa dụng cỡ C, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng kích thước như Mazda CX-5 hay Honda CR-V. Subaru Forester sở hữu khoảng sáng gầm xe 220 mm, mang lại khả năng di chuyển đa địa hình.

Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý của dòng xe này trong phân khúc là việc trang bị hệ thống an toàn chủ động EyeSight. Hệ thống này bao gồm hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái như phanh tự động phòng tránh va chạm, cảnh báo lệch làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng, giúp tối ưu hóa khả năng bảo vệ hành khách trong quá trình vận hành thực tế.

Subaru nói chung và Forester nói riêng được ưa chuộng nhờ khả năng vận hành phấn khích

Cùng với loạt công nghệ hỗ trợ an toàn hiện đại, một trong những yếu tố cốt lõi làm nên sự khác biệt về đặc tính vận hành của Forester nằm ở khối động cơ Boxer 2.0L mang mã hiệu FB20.

Trái ngược hoàn toàn với cấu trúc xi-lanh xếp thẳng hàng (I4) hoặc chữ V vốn được áp dụng phổ biến trên đa số các mẫu SUV cùng hạng hiện nay, động cơ Boxer sở hữu các piston đặt nằm ngang đối xứng nhau. Chu kỳ chuyển động của các piston này diễn ra theo trục ngang và hướng vào tâm, tạo nên một cơ chế hoạt động tương tự như hình ảnh hai võ sĩ đang liên tục tung nắm đấm đối kháng.

Chính cấu trúc hình học đặc thù kể trên đã mang lại những ưu thế cơ học rõ rệt cho chiếc xe trong quá trình di chuyển.

Trước hết, do các cặp piston chuyển động tịnh tiến ngược chiều nhau trên cùng một mặt phẳng nằm ngang, lực quán tính phát sinh từ các xi-lanh sẽ tự động triệt tiêu lẫn nhau một cách tự nhiên. Nhờ vào đặc tính tự cân bằng này, khối động cơ có thể vận hành một cách mượt mà và giảm thiểu tối đa hiện tượng rung chấn truyền từ khoang máy vào bên trong cabin hành khách.

Các xi-lanh của động cơ boxer tự triệt tiêu lực của nhau khi vận hành, mang đến trải nghiệm lái cân bằng

Thêm vào đó, việc bố trí các xi-lanh nằm ngang còn giúp giảm đáng kể chiều cao tổng thể của toàn bộ khối động cơ. Trọng khối của động cơ được hạ thấp đồng nghĩa với việc trọng tâm của toàn bộ chiếc xe cũng được kéo gần hơn về phía mặt đường.

Kết quả là khi phương tiện di chuyển qua các khúc cua gắt hoặc thực hiện thao tác chuyển làn ở dải tốc độ cao, thân xe duy trì được độ ổn định tối ưu, giảm thiểu rõ rệt hiện tượng lắc ngang cũng như vặn xoắn cơ khí thường thấy trên các dòng xe gầm cao.

Mặt khác, cấu tạo dẹt của động cơ Boxer cho phép kết nối thẳng hàng một cách hoàn hảo với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (Symmetrical AWD) đặc trưng của hãng.

Sự đồng bộ trên một trục đối xứng này giúp phân bổ đều trọng lượng giữa bên trái và bên phải xe, từ đó tối ưu hóa lực kéo tại từng bánh xe trong các điều kiện đường trơn trượt.