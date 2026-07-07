Phát hiện cần cẩu bánh xích 3.600 tấn của Trung Quốc lập 2 kỷ lục thế giới, hoàn thành việc đưa thiết bị nặng 3.037 tấn vào đúng vị trí chỉ trong 6 ngày

Cần cẩu bánh xích ZCC89000 của Zoomlion vừa lập hai kỷ lục thế giới khi hoàn thành việc lắp đặt lò phản ứng hydro hóa nguyên khối lớn nhất thế giới được rèn và hàn, nặng 3.037 tấn và dài 67,57 m, tại dự án hóa dầu của Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) ở Trung Quốc.

Theo thông cáo do Newswire phát hành, từ ngày 3 đến ngày 8/1, ZCC89000 đã hoàn thành việc lắp đặt ba lò phản ứng với tổng khối lượng gần 10.000 tấn. Thành tích này giúp thiết bị xác lập hai kỷ lục thế giới gồm, trọng lượng nâng đơn lớn nhất và tốc độ lắp đặt nhanh nhất đối với hạng mục cùng quy mô, đồng thời rút ngắn khoảng hai tháng tiến độ thi công dự án.

ZCC89000 cũng là một trong những cần cẩu bánh xích có tải trọng lớn nhất thế giới, với sức nâng danh nghĩa 3.600 tấn. Thiết bị đạt mômen tải tối đa 92.800 tấn-mét và sử dụng 3.160 tấn đối trọng để bảo đảm ổn định khi thực hiện các thao tác nâng siêu trường, siêu trọng. Toàn bộ cần cẩu được lắp ráp tại công trường trước khi đưa vào vận hành.

Thiết bị được lắp đặt là lò phản ứng hydro hóa dạng tầng bùn - một trong những hạng mục quan trọng nhất của nhà máy lọc dầu và tổ hợp hóa dầu. Bên trong lò phản ứng, hydro được đưa vào phản ứng với phần dầu nặng dưới nhiệt độ và áp suất rất cao, cùng chất xúc tác, nhằm loại bỏ lưu huỳnh, phân tách các phân tử hydrocarbon lớn và chuyển hóa chúng thành dầu diesel, xăng cùng các nguyên liệu hóa dầu có giá trị cao hơn.

Do phải làm việc trong điều kiện áp suất và nhiệt độ khắc nghiệt trong thời gian dài, lò phản ứng được thiết kế với thành thép rất dày và kết cấu đặc biệt chắc chắn.

Tại Trung Quốc, cần cẩu Zoomlion ZCC89000 đã phá vỡ 2 kỷ lục và lắp đặt lò phản ứng hydro hóa nguyên khối lớn nhất thế giới, nặng 3.037 tấn, chỉ trong 6 ngày.

Thiết bị thứ 2 được lắp đặt tại dự án của ZPC là lò phản ứng hydro hóa nguyên khối lớn nhất thế giới được chế tạo bằng phương pháp rèn và hàn liền, thay vì chia thành nhiều mô-đun để lắp ráp tại công trường.

Việc chế tạo nguyên khối mang lại độ tin cậy và an toàn cao hơn trong quá trình vận hành do giảm số lượng mối nối và mối hàn tại hiện trường.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến công tác vận chuyển và lắp đặt trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi, một thiết bị dài 67,57 m và nặng tới 3.037 tấn đòi hỏi quá trình sản xuất, kiểm định, vận chuyển và nâng hạ phải được tính toán nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Để thực hiện lần nâng này, đội ngũ kỹ thuật phải khảo sát điều kiện nền móng, lắp ráp hoàn chỉnh hệ thống cần cẩu, bố trí đối trọng và mô phỏng trước toàn bộ quá trình nâng. Mỗi thao tác đều được lên kế hoạch chi tiết nhằm đưa khối thiết bị khổng lồ vào đúng vị trí với sai số ở mức tối thiểu.

Hoạt động lắp đặt diễn ra tại giai đoạn ba của dự án vật liệu mới thuộc Zhejiang Petroleum & Chemical - một trong những doanh nghiệp hóa dầu lớn của Trung Quốc.

Sau khi đi vào vận hành, các lò phản ứng hydro hóa sẽ xử lý phần cặn dầu nặng, nâng tỷ lệ thu hồi các sản phẩm có giá trị cao, qua đó cải thiện hiệu quả khai thác nguyên liệu của toàn bộ tổ hợp hóa dầu.

Đối với những dự án hóa dầu quy mô lớn, việc rút ngắn thời gian thi công có ý nghĩa rất lớn về kinh tế. Theo Zoomlion, việc hoàn thành công tác lắp đặt trong sáu ngày đã giúp dự án đẩy nhanh tiến độ khoảng hai tháng, cho phép nhà máy sớm đưa các hạng mục vào vận hành.

Thành công của cần cẩu ZCC89000 cũng khẳng định năng lực của Zoomlion trong lĩnh vực thiết bị nâng siêu trọng. Những cần cẩu công suất lớn như ZCC89000 đang trở thành thiết bị không thể thiếu tại các dự án lọc hóa dầu, điện gió ngoài khơi và công nghiệp năng lượng, nơi các cấu kiện ngày càng được chế tạo với kích thước lớn hơn để nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian lắp đặt tại hiện trường.

Việc xác lập đồng thời hai kỷ lục thế giới cho thấy xu hướng sử dụng các thiết bị nâng siêu trọng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong những dự án công nghiệp quy mô lớn, nơi yêu cầu vừa bảo đảm độ chính xác, vừa rút ngắn tiến độ và tối ưu chi phí đầu tư.