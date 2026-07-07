Vietjet thông báo nóng đến hàng triệu khách về vé máy bay 0đ

Với những hành khách đang lên kế hoạch du lịch cuối hè, mùa thu hoặc đặt vé sớm cho các chuyến đi cuối năm, thông báo mới từ Vietjet đang nhận được nhiều chú ý.

Theo thông tin trên website chính thức của Vietjet, hãng triển khai chương trình “Ngày đôi Sale vô đối, Vietjet thôi! Vé chỉ từ 0 đồng” trong 3 ngày, từ 7/7 đến 9/7/2026. Đây là chương trình áp dụng cho vé Eco có giá chỉ từ 0 đồng, chưa bao gồm thuế, phí.

Cùng thời điểm, Vietjet cũng tung ưu đãi giảm đến 20% cho các hạng vé Deluxe, SkyBoss và Business. Tuy nhiên, để săn được vé rẻ và tránh hiểu nhầm, hành khách cần đặc biệt lưu ý một số điều kiện trước khi thanh toán.

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Vé Eco từ 0 đồng, hạng cao hơn giảm 20%

Theo thông tin Vietjet công bố, chương trình vé Eco từ 0 đồng được mở trong 3 ngày vàng 7/7 - 9/7/2026. Thời gian bay áp dụng cho các chuyến bay từ ngày 15/8/2026 đến 31/3/2027, trừ các giai đoạn lễ, Tết và cao điểm theo quy định của hãng.

Điểm đáng chú ý là mức giá 0 đồng chỉ là giá vé cơ bản, chưa bao gồm thuế, phí và các khoản phụ thu khác. Vì vậy, hành khách cần kiểm tra số tiền cuối cùng hiển thị ở bước thanh toán, thay vì chỉ nhìn vào mức giá quảng cáo ban đầu.

Bên cạnh vé Eco, Vietjet cũng triển khai chương trình “3 ngày vàng sale Deluxe, SkyBoss, Business 20%”. Theo thông tin từ hãng, hành khách nhập mã khuyến mãi SALE77 vào ô “Mã khuyến mãi” để được giảm 20% trên giá vé cơ bản của các hạng Deluxe, SkyBoss và Business. Mức giảm này cũng chưa bao gồm thuế, phí.

Như vậy, trong cùng một đợt khuyến mãi, hành khách có hai lựa chọn: săn vé Eco giá thấp nếu ưu tiên tiết kiệm, hoặc chọn hạng vé cao hơn nếu cần thêm quyền lợi, sự linh hoạt và tiện ích trong hành trình.

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“Vé 0đ” không có nghĩa là bay miễn phí

Một lưu ý quan trọng là “vé 0 đồng” không đồng nghĩa với việc tổng tiền phải trả bằng 0 đồng. Khi đặt vé máy bay, hành khách vẫn cần thanh toán các khoản thuế, phí sân bay, phí quản trị hệ thống, phí thanh toán hoặc chi phí dịch vụ mua thêm như hành lý ký gửi, chọn chỗ ngồi, suất ăn.

Ngoài ra, vé khuyến mãi thường có số lượng giới hạn. Không phải tất cả chuyến bay trong giai đoạn áp dụng đều còn vé 0 đồng, đặc biệt là các khung giờ đẹp, ngày cuối tuần hoặc chặng bay đông khách. Vì thế, người mua nên chủ động chuẩn bị sẵn thông tin hành khách, lịch trình và phương thức thanh toán trước khi săn vé.

Hành khách cũng cần phân biệt rõ thời gian mở bán và thời gian bay. Với chương trình lần này, thời gian săn vé chỉ kéo dài 3 ngày, từ 7/7 đến 9/7/2026, trong khi thời gian bay được áp dụng từ 15/8/2026 đến 31/3/2027, trừ một số giai đoạn cao điểm. Nếu nhầm lẫn hai mốc này, người mua có thể bỏ lỡ ưu đãi hoặc đặt sai kế hoạch di chuyển.

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Với chương trình giảm 20%, mã SALE77 cần được nhập ngay trong quá trình đặt vé. Nếu thanh toán xong mới phát hiện quên nhập mã hoặc nhập sai mã, ưu đãi có thể không được áp dụng lại.

Một điểm khác cần kiểm tra kỹ là điều kiện hoàn, đổi, hành lý của từng hạng vé. Theo thông tin điều kiện vé của Vietjet, các hạng Eco, Deluxe, SkyBoss và Business có quyền lợi khác nhau về hành lý xách tay, hành lý ký gửi, chọn chỗ ngồi và điều kiện thay đổi vé.

Nói cách khác, vé giá rẻ phù hợp nhất với những hành khách đã chắc lịch trình, ít có nhu cầu đổi ngày bay, đổi chặng hoặc mua thêm nhiều dịch vụ phát sinh.

Săn vé an toàn, tránh mất tiền vì trang giả mạo

Bên cạnh chuyện giá vé, hành khách cũng cần thận trọng với các rủi ro khi đặt vé trực tuyến. Trong mùa cao điểm đi lại, nhu cầu tìm kiếm vé máy bay giá rẻ tăng mạnh, kéo theo nguy cơ xuất hiện website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo các doanh nghiệp hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam từng đăng tải khuyến cáo về tình trạng giả mạo trong lĩnh vực hàng không. Theo đó, các đối tượng có thể tạo fanpage, website hoặc tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tương tự kênh chính thức để quảng bá vé giá rẻ, chương trình ưu đãi, sau đó yêu cầu người dùng chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập đường dẫn không xác thực.

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Cơ quan này cũng khuyến cáo hành khách không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập các đường link không rõ nguồn gốc được gửi qua email, tin nhắn hay mạng xã hội.

Vì vậy, khi săn vé khuyến mãi, người mua nên đặt qua website, ứng dụng chính thức của hãng, phòng vé hoặc đại lý được xác thực. Sau khi thanh toán, cần lưu lại mã đặt chỗ, email xác nhận, hóa đơn hoặc chứng từ thanh toán để đối chiếu khi cần hỗ trợ.