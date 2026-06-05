Tin vui cho ai đi Vietjet: Cực dễ để mua vé máy bay "0 đồng"

Nhân dịp chính thức mở bán hai đường bay quốc tế mới kết nối Hà Nội với Praha (Cộng hòa Czech) và Almaty (Kazakhstan), Vietjet vừa kích hoạt đợt siêu khuyến mãi chưa từng có. Theo đó, hãng hàng không này mang đến cơ hội vàng cho tín đồ xê dịch với 12 triệu vé hạng Eco giá từ 0 đồng, song song với hàng loạt ưu đãi giảm giá sâu cho các hạng vé cao cấp trên nhiều chặng bay nội địa lẫn quốc tế.

Trong trọn vẹn một tuần từ 0h ngày 1/6 đến 23h ngày 7/6, hành khách khi nhập mã khuyến mãi SALE66 trên website hoặc ứng dụng di động của hãng sẽ được tận hưởng mức giá Eco từ 0 đồng cho tất cả các đường bay. Đặc biệt, với những ai đang lên kế hoạch vi vu đến Praha hay Almaty trên các chuyến bay dự kiến khai thác từ 10/10, mã HELLOVIETNAM sẽ mang lại mức giảm 15% cho hạng vé Deluxe. Ưu đãi này được áp dụng linh hoạt cho các lịch trình khởi hành từ ngày 5/9 năm nay kéo dài đến tận cuối tháng 3/2027, tạo điều kiện tối đa để hành khách dễ dàng thiết kế các chuyến đi dài ngày.

Song song với đó, Vietjet cũng phả hơi nóng vào mùa cao điểm bằng chiến dịch "Hè 2026 đặc sắc", bao phủ các chuyến bay cất cánh từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8. Việc lựa chọn bay cùng các hạng ghế cao cấp giờ đây trở nên dễ tiếp cận hơn khi mã VJSALE20 giúp giảm đến 20% cho vé Skyboss và Business.

Trong khi đó, mã SALE66DLX mang lại mức ưu đãi giảm tới 30% cho vé Deluxe, mở ra cơ hội để khách hàng trải nghiệm những đặc quyền vượt trội như mang theo đến 40 kg hành lý ký gửi, ưu tiên chọn chỗ ngồi và tận hưởng sự linh hoạt khi cần thay đổi lịch trình.

Mạng lưới đường bay của Vietjet đang ngày càng vươn xa, mang đến những lựa chọn điểm đến vô cùng hấp dẫn. Nếu như Almaty là viên ngọc của Trung Á đầy sức hút với chính sách miễn thị thực thuận tiện cho công dân Việt Nam, thì Praha lại đóng vai trò như một cánh cửa hoa lệ đưa du khách từ Thủ đô bước vào hành trình khám phá châu Âu cổ kính. Tất nhiên, những tín đồ yêu thích văn hóa Á Đông hay xứ sở chuột túi vẫn có thể dễ dàng đặt vé đến các thành phố du lịch quen thuộc như Shizuoka, Tokyo, Seoul hay Melbourne.

Xuyên suốt mọi hành trình bay, hành khách sẽ được tận hưởng không gian hiện đại của đội máy bay thế hệ mới. Điểm nhấn trong trải nghiệm dịch vụ chính là thực đơn các món nóng mang đậm tinh hoa ẩm thực Việt như phở, bánh mì, cà phê sữa đá, kết hợp cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật độc đáo được hãng bay tổ chức ngay trên độ cao 10.000 mét.