Giá bạc sáng ngày 6/7

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch trên mức 62 USD/ounce, giữ vững đà tăng của tuần trước khi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và giá dầu giảm khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.

Giá dầu giảm nhẹ khi dòng chảy năng lượng phục hồi qua eo biển Hormuz và triển vọng tăng nguồn cung của OPEC+ làm dấy lên lo ngại về khả năng dư cung. Điều đó đã giúp giảm bớt áp lực lạm phát, vốn trước đây làm gia tăng lo ngại về việc tăng lãi suất hơn nữa và gây áp lực lên các kim loại quý không sinh lời.

Trong khi đó, dữ liệu được công bố tuần trước cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 57.000 trong tháng 6, mức tăng thấp nhất trong bốn tháng và thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000, khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất đã giảm xuống 50%, từ 66% trước khi báo cáo được công bố.

Giới phân tích nhận định nếu giá bạc vượt vùng kháng cự 64 - 64,5 USD/ounce, thị trường có thể hướng tới mốc 72 USD/ounce trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ và thông điệp từ Fed, bởi đây sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng của giá bạc trong ngắn hạn.﻿