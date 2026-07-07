BYD Seal 6 thêm bản giá rẻ ở gần Việt Nam: Giá quy đổi từ hơn 630 triệu đồng, chạy điện 410km/sạc, cùng cỡ Camry

Nhà phân phối chính thức kiêm đơn vị cung cấp dịch vụ hậu mãi cho các dòng xe BYD và Denza tại Thái Lan vừa chính thức ra mắt phiên bản mới BYD Seal 6 Standard. Biến thể này được thiết kế nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sở hữu hơn.

BYD Seal 6 có thêm bản mới giá rẻ hơn. Ảnh: BYD

Về thông số kỹ thuật, BYD Seal 6 Standard được trang bị mô-tơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa 95 kW và mô-men xoắn cực đại 220 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 12,5 giây.

Xe sử dụng khối pin BYD Blade với dung lượng 46,08 kWh, mang lại phạm vi di chuyển tối đa 410 km cho mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Bên cạnh đó, phiên bản này hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 80 kW, đồng thời tích hợp hệ thống phát điện ngoại vi VtoL (Vehicle to Load) tiện lợi cho các thiết bị điện tử bên ngoài.

Ngoại thất của BYD Seal 6 Standard nổi bật với cụm đèn pha LED có chức năng tự động bật/tắt, đèn hậu LED, mâm xe hợp kim kích thước 17 inch, hệ thống gạt mưa tự động cùng gương chiếu hậu chỉnh và gập điện.

Trang bị ngoại thất xe không khác quá nhiều với bản cao cấp, ngoại trừ mâm nhỏ hơn. Ảnh: BYD

Không gian khoang cabin được trang bị hệ thống điều hòa khí hậu hai vùng độc lập và ghế ngồi bọc da tổng hợp sang trọng. Trải nghiệm giải trí được đáp ứng qua màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm hệ thống âm thanh 6 loa. Hàng ghế sau của xe có khả năng gập linh hoạt theo tỷ lệ 60/40. Ngoài ra, mẫu xe còn trang bị vô-lăng đa chức năng bọc da tổng hợp và màn hình hiển thị thông số kỹ thuật kích thước 8,8 inch phía sau tay lái.

Hệ thống an toàn trên BYD Seal 6 Standard ở mức cơ bản, bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phân phối lực phanh thông minh (HBA), hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hệ thống kiểm soát động lực học thân xe (VDC) cùng cấu hình 6 túi khí bảo vệ toàn diện.

Tại thị trường Thái Lan, BYD Seal 6 Standard có mức giá niêm yết là 799.900 baht (khoảng 632 triệu VND). Những khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe trước ngày 31/7 sẽ nhận được gói ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị hơn 50.000 baht (khoảng 39,5 triệu VND).

Một số hình ảnh khác của BYD Seal 6: