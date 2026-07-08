Bộ Công Thương nêu lý do chưa áp giá điện sinh hoạt theo giờ với hộ gia đình

Liên quan đề xuất điều chỉnh giờ cao điểm, thấp điểm đối với điện sinh hoạt , ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, trước đây hệ thống điện có hai khoảng thời gian cao điểm là buổi trưa và buổi tối.

Tuy nhiên, khi điện mặt trời phát triển mạnh, lượng điện phát vào buổi trưa tăng đáng kể, khiến phụ tải cao điểm giữa ngày gần như được san bằng, nên giờ cao điểm hiện tập trung vào buổi tối.

“Việc áp dụng giá điện theo giờ chưa triển khai đối với khách hàng sinh hoạt. Dù vậy, đây là nhóm khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, chỉ đứng sau khu vực công nghiệp, nên trong quá trình sửa đổi Luật Điện lực, Bộ nghiên cứu phương án áp dụng với các hộ sử dụng điện lớn, có khả năng điều chỉnh phụ tải sang giờ thấp điểm để giảm áp lực huy động nguồn điện”, ông Hùng nói.

Bộ Công Thương cho biết, chưa áp dụng giá điện theo giờ đối với khách hàng sinh hoạt.

Cũng theo ông Hùng, việc áp dụng còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện như hệ thống công tơ đo đếm theo thời gian sử dụng, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống truyền dữ liệu và kết quả đánh giá tác động đối với người dân cũng như toàn xã hội. Do đó, nội dung này hiện mới ở giai đoạn nghiên cứu, chưa có thời điểm áp dụng cụ thể.

“Mục tiêu của việc điều chỉnh là khuyến khích khách hàng sử dụng điện lớn dịch chuyển phụ tải sang giờ thấp điểm, giảm áp lực huy động công suất và bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn”, ông Hùng nói thêm.

Phát triển hệ thống lưu trữ

Về cơ chế hỗ trợ điện mặt trời mái nhà , ông Bùi Quốc Hùng, cho biết, Bộ Công Thương được Chính phủ giao xây dựng quyết định ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.

Theo dự thảo, chính sách gồm hai nhóm hỗ trợ là hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước và tạo điều kiện để các hộ dân vay vốn ưu đãi đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, Bộ Tài chính cho biết hiện chưa bố trí được nguồn ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ, trong khi cơ chế tín dụng vẫn còn ý kiến khác nhau về đơn vị cho vay. Vì vậy, quyết định này đến nay chưa được ban hành.

Bộ Công Thương cho biết, chưa ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. (Anhe: EVN).

Ông Hùng cho biết, ngày 26/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 243/2026/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 cũng quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới (Nghị định 243) bổ sung nhiều cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, tạo cơ sở triển khai một số nội dung trong thời gian tới.

Liên quan đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư thêm 1.700 MW hệ thống lưu trữ điện, đại diện Cục Điện lực cho biết, Quy hoạch phát triển điện quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển từ 10.000 - 16.000 MW công suất lưu trữ năng lượng. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương và EVN.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực Hà Nội đang triển khai đầu tư hệ thống lưu trữ. Trong khi đó, theo tính toán của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện (NSMO), miền Trung và miền Nam hiện chưa có nhu cầu cấp thiết do nguồn cung vẫn đáp ứng phụ tải, vì vậy việc đầu tư trước mắt tập trung tại miền Bắc.

Theo đại diện Cục Điện lực, thời gian tới, không chỉ EVN mà các địa phương cũng sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng. Đồng thời, Bộ Công Thương đang nghiên cứu để coi hệ thống lưu trữ là một loại hình dịch vụ hỗ trợ vận hành hệ thống điện.

Đáng chú ý, hệ thống lưu trữ cũng sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với các dự án điện mặt trời tập trung. Theo đó, các dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện quốc gia phải đầu tư hệ thống lưu trữ tương đương khoảng 10% công suất trong thời gian 2 giờ.