Khó tin khi chứng kiến cảnh đồng ruộng tại quốc gia gần 1.5 tỷ dân: Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Khi những cánh đồng dần vắng bóng dáng nông dân nhưng năng suất vẫn tối ưu, đó không phải là viễn cảnh tương lai mà là thực tế đang diễn ra. Cuộc chạy đua công nghệ hóa nông nghiệp vừa đánh dấu một cột mốc mới với sự xuất hiện của các hệ thống tự động vận hành khép kín.

Sự phát triển của công nghệ đang định nghĩa lại khái niệm "bán lưng cho đất, bán mặt cho trời" của ngành nông nghiệp truyền thống. Tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), XAG Co Ltd - một trong những nhà sản xuất thiết bị bay không người lái nông nghiệp thông minh lớn nhất thế giới - vừa chính thức trình làng sê-ri robot nông nghiệp X thế hệ mới cùng máy cắt cỏ tự hành RM80. Bước đi này mang đến một giải pháp quản lý tự động hóa dễ tiếp cận, mở đường cho những mô hình trang trại không người lái quy mô lớn.

Hệ sinh thái tự động hóa khép kín trên đồng ruộng

Công ty TNHH XAG, một trong những nhà sản xuất máy bay không người lái nông nghiệp thông minh lớn nhất Trung Quốc, đã ra mắt dòng robot nông nghiệp X mới và máy cắt cỏ không người lái.

Theo công ty, robot nông nghiệp dòng X có khả năng tự động hoàn toàn trong việc lập kế hoạch tuyến đường, phun thuốc từ trên không, pha trộn và nạp lại dung dịch, sạc pin và bảo trì, giúp giảm đáng kể lượng lao động và tài nguyên tiêu hao trong việc bảo vệ cây trồng.

Máy cắt cỏ tự lái RM80 của công ty được vận hành hoàn toàn bằng điện và trang bị hệ thống thông minh toàn diện, mang đến giải pháp dễ dàng, hiệu quả, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí cho việc kiểm soát cỏ dại trong nông nghiệp.

Với khung gầm gầm cao và bộ phận cắt hiệu suất cao, máy có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ khác nhau như cắt cỏ vườn cây ăn quả, cải tạo đất và loại bỏ gốc rạ trên đồng ruộng.

Vị thế dẫn đầu trên bản đồ nông nghiệp số

Một lý do cốt lõi khác giúp Trung Quốc phổ cập nông nghiệp số với tốc độ chóng mặt là năng lực sản xuất phần cứng tối ưu. Thâm Quyến, Quảng Châu và các cụm công nghiệp phía Nam Trung Quốc đóng vai trò là "công xưởng phần cứng" của thế giới. Các công ty công nghệ nông nghiệp nội địa như XAG hay DJI có thể tiếp cận nguồn cung linh kiện từ chip xử lý, cảm biến, pin lithium cho đến mô-tơ chổi than ngay tại chỗ với chi phí rẻ nhất.

Năng lực sản xuất quy mô lớn giúp kéo giá thành sản phẩm xuống mức cực thấp so với các đối thủ phương Tây. Khi chi phí sản xuất tối ưu, sản phẩm thương mại có giá thành dễ tiếp cận hơn với đại đa số người dùng. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn công nghệ nội địa cũng thúc đẩy tốc độ đổi mới sáng tư duy không ngừng, khiến công nghệ liên tục được nâng cấp theo từng năm.

Sự ra mắt của các thiết bị mới không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp, mà phản ánh xu thế chuyển dịch mạnh mẽ của toàn ngành. Ông Gong Jiaqin, đồng sáng lập XAG, cho biết các thiết bị drone của hãng hiện đã có mặt và vận hành tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, các thiết bị này đã hoàn thành nhiệm vụ canh tác trên diện tích khoảng 186 triệu ha đất nông nghiệp.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, quốc gia này hiện đang sở hữu hơn 300.000 thiết bị bay không người lái phục vụ nông nghiệp. Con số này giúp Trung Quốc giữ vững vị trí dẫn đầu toàn cầu cả về số lượng thiết bị lẫn quy mô ứng dụng thực tế trong canh tác nông nghiệp số.

Sự kết hợp giữa thiết bị bay trên không và robot tự hành dưới mặt đất đang tạo nên một mô hình nông nghiệp thông minh toàn diện. Khi các giải pháp tự động hóa ngày càng trở nên dễ tiếp cận và tối ưu về mặt chi phí, bức tranh nông nghiệp toàn cầu sẽ tiếp tục chứng kiến những thay đổi sâu sắc, nơi công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trọng yếu thay thế cho phương thức lao động truyền thống.

Là một quốc gia có hơn 1,4 tỷ, Trung Quốc đã ứng dụng công nghệ nông nghiệp thông minh lớn nhất thế giới.

Việc các doanh nghiệp công nghệ liên tục tung ra những hệ sinh thái robot khép kín hay máy cắt cỏ thông minh thuần điện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đằng sau sự bùng nổ của hơn 300.000 drone nông nghiệp và những cánh đồng không người lái là sự hội tụ của nhiều yếu tố chiến lược, từ chính sách vĩ mô, hạ tầng viễn thông cho đến đặc thù về chuỗi cung ứng.