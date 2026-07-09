Cùng Better Choice Awards 2026 tìm kiếm những lựa chọn giúp cuộc sống tốt hơn mỗi ngày: Thương hiệu của bạn đã sẵn sàng ghi danh?

Better Choice Awards chính thức trở lại với mùa giải thứ 4 cùng triết lý xuyên suốt “Better, not the Best” - “Tốt hơn, không phải tốt nhất”. Sau ba mùa tổ chức liên tiếp từ 2023 đến 2025, giải thưởng đang dần trở thành một dấu ấn quen thuộc của cộng đồng công nghệ, ô tô và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường ngày càng xuất hiện nhiều lựa chọn mới cho người dùng.

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Được tổ chức bởi Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Cục Đổi mới sáng tạo, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng UBND thành phố Hà Nội, Better Choice Awards không chỉ là một giải thưởng dành cho công nghệ tiêu dùng. Qua từng mùa, giải thưởng dần mở rộng thành không gian ghi nhận những xu hướng mới, những sản phẩm tiên phong và các mô hình đổi mới sáng tạo tạo ra tác động thực tế cho đời sống.

Better, not the Best: Tôn vinh những lựa chọn giúp cuộc sống tốt hơn mỗi ngày

Điểm đặc biệt của Better Choice Awards nằm ở chỗ giải thưởng luôn được đặt trong dòng chảy lớn hơn của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Gala trao giải hằng năm đều nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, đồng thời các mùa gần đây còn được livestream trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và nhận bảo trợ truyền thông từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Điều đó giúp Better Choice Awards không chỉ mang ý nghĩa vinh danh cho thương hiệu, mà còn trở thành một phần trong câu chuyện lớn hơn về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Sau ba mùa giải 2023, 2024 và 2025, Better Choice Awards đã tạo dựng được nền tảng uy tín nhất định với hàng loạt thương hiệu công nghệ, ô tô, nền tảng số và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo từng được vinh danh. Nhiều sản phẩm thắng giải ở các mùa trước tiếp tục tạo ra bước tiến mạnh mẽ trên thị trường trong năm tiếp theo, từ việc mở rộng hệ sinh thái, tăng trưởng doanh số cho tới xây dựng vị thế thương hiệu trong mắt người dùng Việt.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm và lựa chọn mới ở mọi phân khúc, tiêu chí lựa chọn của người dùng cũng dần thay đổi. Một chiếc smartphone không còn chỉ được đánh giá bằng cấu hình. Một mẫu xe không chỉ được nhìn qua thông số vận hành. Người dùng hiện nay quan tâm nhiều hơn tới trải nghiệm thực tế, mức độ phù hợp với nhu cầu sử dụng và những giá trị mà sản phẩm mang lại trong đời sống hằng ngày.

Đó cũng là lý do triết lý “Better, not the Best” tiếp tục trở thành tinh thần xuyên suốt của Better Choice Awards 2026. Giải thưởng không cố tìm ra “sản phẩm số một tuyệt đối”, mà hướng tới việc ghi nhận những lựa chọn phù hợp, thực tế và tạo ra ảnh hưởng tích cực rõ ràng đối với người dùng và cộng đồng.

Mở rộng với 4 trục giải và lời mời dành cho doanh nghiệp

Bước sang mùa giải năm nay, Better Choice Awards 2026 được tổ chức theo bốn trục giải lớn gồm Smart Choice Awards, Car Choice Awards, Innovative Choice Awards và Nation Builders Awards. Nếu ba trục giải đầu tiên tiếp tục tập trung vào công nghệ tiêu dùng, phương tiện di chuyển và các giải pháp đổi mới sáng tạo, thì Nation Builders Awards là điểm nhấn hoàn toàn mới, hướng tới việc tôn vinh những doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp mang tính nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam thông qua công nghệ, hạ tầng, nghiên cứu phát triển hay đào tạo nguồn nhân lực.

Song song với việc công bố chủ đề “Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới”, Better Choice Awards 2026 cũng đã chính thức khởi động giai đoạn đăng ký quan tâm dành cho doanh nghiệp. Theo kế hoạch từ ban tổ chức, cổng nhận hồ sơ chính thức sẽ mở tại buổi họp báo ngày 2/8 và khép lại trước khi vòng bình chọn cộng đồng bắt đầu từ ngày 20/8. Điều này đồng nghĩa quỹ thời gian chuẩn bị hồ sơ sẽ không quá dài, đặc biệt với những doanh nghiệp sở hữu nhiều dòng sản phẩm hoặc cần tổng hợp dữ liệu, thành tích và minh chứng chuyên môn.

Việc đăng ký quan tâm ngay từ bây giờ vì thế được xem là bước chuẩn bị chiến lược để doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đồng thời sớm xác định mình phù hợp với trục giải nào trong bốn nhóm giải thưởng năm nay.

Quan trọng hơn, một danh hiệu tại Better Choice Awards không chỉ dừng lại ở yếu tố vinh danh. Với cơ chế kết hợp giữa hội đồng chuyên môn và bình chọn cộng đồng ở nhiều hạng mục, giải thưởng trở thành một dạng bảo chứng kép vừa có giá trị chuyên môn, vừa phản ánh sự ghi nhận thực tế từ người dùng. Khi được đặt trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, những danh hiệu này cũng mang lại độ lan tỏa đáng kể trong cộng đồng công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian tới, Better Choice Awards 2026 sẽ tiếp tục công bố thêm các hạng mục chi tiết, tiêu chí xét chọn và những thay đổi mới của mùa giải năm nay. Đồng thời, độc giả cũng sẽ được gặp lại những thương hiệu từng chiến thắng tại Better Choice Awards 2025 để nhìn lại cách họ bứt phá trong năm 2026 sau khi được xướng tên tại giải thưởng.

Doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký thông tin từ sớm để nhận hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và cập nhật các mốc thời gian quan trọng từ ban tổ chức trước thềm họp báo ngày 2/8.

Thông tin liên hệ Ban tổ chức

Hotline: 0934 231 276

Email: duongngothuy@admicro.vn (Ms. Thùy Dương)

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hà Nội, được bảo trợ bởi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Gala trao giải năm nay dự kiến sẽ là hoạt động điểm nhấn trong Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia bắt đầu từ 1/10. Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới" giải thưởng khẳng định tinh thần vượt qua mọi giới hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Better Choice Awards tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiên phong sáng tạo, tạo khác biệt và phục vụ đúng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại - hướng tới phát triển bền vững và giá trị thiết thực.

Mọi thắc mắc trong quá trình tham gia đồng hành cùng giải thưởng, vui lòng liên hệ SĐT: 0934 231 276 và email duongngothuy@admicro.vn (Ms .Thùy Dương).