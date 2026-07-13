Giá dầu bật tăng 3%

Giá dầu thô tương lai của Mỹ tăng 3,4% lên 73,87 đô la/thùng vào phiên giao dịch sáng ngày 13/7 (giờ Việt Nam). Giá dầu Brent tương lai, chuẩn mực quốc tế, tăng 3,5% lên 78,67 đô la.

Quân đội Mỹ đã phát động một đợt tấn công vào Chủ nhật nhằm vào Iran sau khi tấn công 140 mục tiêu vào thứ Bảy, theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ. Các cuộc tấn công này là để đáp trả vụ tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vào một tàu container đang đi qua eo biển Hormuz.

Iran đã đáp trả vào Chủ nhật bằng các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman, theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ tuyên bố đó. Bộ Tư lệnh Trung ương (Centcom) cho biết eo biển Hormuz mở cửa cho “tất cả các tàu thuyền muốn đi qua một cách hợp pháp”.

Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế đã bật tăng trở lại mốc 78 USD/thùng sau khi giảm xuống gần 70 USD/thùng vào đầu tháng 7.

“Lực lượng Mỹ đã được bố trí và chuẩn bị để đảm bảo quyền tự do hàng hải vẫn được duy trì bất chấp sự gây hấn, quấy rối, đe dọa và tuyên bố tùy tiện vô cớ của Iran”, Centcom cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật. “Iran không kiểm soát eo biển. Giao thông vẫn thông suốt.”

Tổng thống Donald Trump cho biết eo biển Hormuz vẫn mở cửa trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của đài NBC News phát sóng hôm Chủ nhật. Công ty tình báo hàng hải Windward đã theo dõi chín tàu thuyền đi qua eo biển này vào thứ Bảy.

Tuyến đường phía nam qua vùng biển của Oman vẫn mở cửa cho giao thông ra vào, theo Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp (JMC), một liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu ở Bahrain cung cấp thông tin cập nhật an ninh cho các tàu dân sự đi qua vùng biển Trung Đông.

Nhưng tình hình an ninh ở Hormuz vẫn nghiêm trọng, trung tâm cho biết trong một thông báo hôm Chủ nhật. Các thủy thủ nên “hết sức cảnh giác”, trung tâm cho biết. Các cuộc không kích cuối tuần qua là lần thứ tư Mỹ ném bom Iran trong tuần qua để trả đũa các cuộc tấn công vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz ở hành lang phía nam do quân đội Mỹ bảo vệ.

Iran đang yêu cầu các tàu sử dụng tuyến đường phía bắc qua vùng biển thuộc lãnh thổ của mình khi nước này tuyên bố kiểm soát eo biển.

Sự bùng phát giao tranh mới nhất bắt nguồn từ những cách hiểu trái ngược giữa Mỹ và Iran về việc eo biển Hormuz lẽ ra phải được mở cửa trở lại như thế nào theo thỏa thuận hòa bình tạm thời mà họ đã ký vào ngày 17/6.

Khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới đi qua eo biển Hormuz trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Lưu lượng giao thông giảm mạnh sau khi Iran bắt đầu tấn công các tàu trong eo biển vào đầu tháng 3, nhưng đã tăng trở lại sau khi Washington và Tehran ký thỏa thuận tạm thời.