Giá cà phê tiếp tục tăng

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 2.300 - 2.400 đồng/kg, đưa giá thu mua cà phê lên mức 95.200 - 95.300 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng 2.400 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đứng ở mức cao sau các phiên biến động mạnh đầu tháng.

Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 giữ vững ở mức 4.043 USD/tấn, sau khi đã ghi nhận mức tăng vọt hơn 300 USD trong phiên trước đó. Giá hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2026 cũng đạt mốc 4.002 USD/tấn.

Tương tự trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng duy trì ở vùng giá cao với hợp đồng giao tháng 9/2026 ở mức 347,90 xu/lb và kỳ hạn tháng 12/2026 đạt 328,20 xu/lb. (1 lb = 0,45 kg).

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường trong ngắn hạn vẫn biến động mạnh do sự giằng co giữa lực mua kỹ thuật và hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư. Về dài hạn, triển vọng nguồn cung toàn cầu dự kiến sẽ được cải thiện khi Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (CONAB) dự báo sản lượng cà phê nước này niên vụ 2026-2027 đạt 66,7 triệu bao, tăng 18% so với năm 2025. Ngân hàng Rabobank cũng nhận định triển vọng mùa màng thuận lợi tại Brazil có thể gây sức ép lên giá trong trung hạn.

Đối với cà phê Robusta, báo cáo của USDA dự báo sản lượng của Việt Nam niên vụ 2026-2027 có thể tăng lên mức 32,5 triệu bao quy đổi nhờ nông dân mở rộng diện tích sau giai đoạn giá cà phê tăng cao.



