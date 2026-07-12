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Thế giới mua xe Trung Quốc nhiều chưa từng thấy

| | Thị trường

Đáng chú ý, xe năng lượng mới (NEV) đã chiếm hơn 50% tổng lượng xe xuất khẩu, phản ánh sự bứt phá mạnh mẽ của ngành ô tô điện nước này trên thị trường quốc tế.

Thế giới mua xe Trung Quốc nhiều chưa từng thấy: Hơn 1 triệu ô tô chỉ trong 1 tháng, xe điện chiếm quá nửa - Ảnh 1.

Theo số liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) công bố ngày 9/7, Trung Quốc đã xuất khẩu 1,037 triệu ô tô trong tháng 6/2026, tăng 11,6% so với tháng trước và tăng tới 75,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên lượng xe xuất khẩu của nước này vượt mốc 1 triệu chiếc trong một tháng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượng ô tô xuất khẩu của Trung Quốc đạt 5,096 triệu xe, tăng 65,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này vượt xa dự báo đầu năm của CAAM, khi tổ chức này từng ước tính cả năm 2026 Trung Quốc sẽ xuất khẩu khoảng 7,4 triệu xe, tăng 4,3%.

Theo CAAM, trong bối cảnh doanh số tại thị trường nội địa chịu áp lực suy giảm, xuất khẩu đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Đáng chú ý, xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe thuần điện và xe hybrid sạc ngoài, tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng. Trong tháng 6, Trung Quốc xuất khẩu 523.000 xe NEV, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lần đầu tiên, nhóm xe này chiếm hơn 50% tổng lượng ô tô xuất khẩu trong một tháng.

Tính chung nửa đầu năm, xuất khẩu xe NEV đạt 2,355 triệu chiếc, tăng 120% so với cùng kỳ và chiếm 46,2% tổng lượng ô tô xuất khẩu.

Thế giới mua xe Trung Quốc nhiều chưa từng thấy: Hơn 1 triệu ô tô chỉ trong 1 tháng, xe điện chiếm quá nửa - Ảnh 2.

Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), cho rằng thành công của ngành ô tô Trung Quốc đến từ chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, lợi thế chi phí trong sản xuất pin, động cơ điện và hệ thống điều khiển điện tử, cùng việc nhanh chóng thương mại hóa các công nghệ như nền tảng sạc 800V, công nghệ đúc nguyên khối và pin tự phát triển.

Ở góc độ thị trường, các hãng xe Trung Quốc cũng tận dụng khoảng trống do quá trình điện hóa diễn ra chậm hơn tại nhiều hãng xe truyền thống như Volkswagen hay Toyota, đồng thời mở rộng mạnh tại ASEAN, Trung Đông và Nga.

Theo dữ liệu của Tổ chức Quốc tế các Nhà sản xuất Ô tô (OICA), nhu cầu ô tô trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 35% tại Việt Nam, 15% tại Thái Lan và 10% tại Nga, góp phần thúc đẩy xuất khẩu xe Trung Quốc.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định đà tăng trưởng có thể chậm lại trong nửa cuối năm do tác động từ các cuộc điều tra chống trợ cấp, thuế carbon của Liên minh châu Âu (EU) và mức nền cao của năm 2025. Tuy nhiên, xuất khẩu ô tô Trung Quốc được kỳ vọng vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian tới nhờ nhu cầu ổn định tại các thị trường mới nổi.

Doanh số ô tô Việt Nam tăng 15%, xe hybrid và nhập khẩu tiếp tục bứt phá

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

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