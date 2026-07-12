Phát hiện hơn 6.000 xe tải đổ gần 70.000 m³ bê tông liên tục trong 72 giờ, siêu dự án bất động sản lộ diện

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Ả Rập Xê Út vừa thiết lập một cột mốc mới trong lĩnh vực xây dựng khi hoàn thành đợt đổ bê tông liên tục gần 70.000 m³ trong vòng 72 giờ tại dự án khu dân cư Kaheel ở thủ đô Riyadh. Quy mô công trình đã được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là hoạt động đổ bê tông liên tục lớn nhất từng được thực hiện.

Theo Saudi Gazette, chiến dịch đổ bê tông được triển khai tại dự án Kaheel do Công ty Bất động sản Mohammed Al-Habib phát triển, nằm trong khu Al Sedra (Sidrah), Riyadh. Toàn bộ quá trình kéo dài liên tục ba ngày ba đêm mà không bị gián đoạn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa hàng nghìn nhân lực, phương tiện và nhà cung cấp.

Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ này, chủ đầu tư đã huy động khoảng 9.000 công nhân, 6.500 xe tải vận chuyển bê tông, 87 máy bơm bê tông và khoảng 13.000 lượt xe trộn bê tông. Đáng chú ý, toàn bộ phương tiện ra vào công trường đều được điều phối thông qua một cổng duy nhất nhằm duy trì nhịp độ thi công liên tục và tránh gián đoạn chuỗi cung ứng.

Khối lượng gần 70.000 m³ bê tông đã vượt hơn gấp đôi kỷ lục trước đó là khoảng 32.000 m³. Nếu quy đổi, lượng bê tông được sử dụng tương đương khoảng 70 triệu lít, đủ để lấp đầy khoảng 28 bể bơi đạt tiêu chuẩn Olympic.

Theo DCP - đơn vị cung cấp phụ gia bê tông cho dự án - việc đổ bê tông liên tục trong thời gian dài đặt ra yêu cầu rất cao về kiểm soát hậu cần cũng như chất lượng vật liệu. Mỗi chuyến bê tông phải được vận chuyển đúng thời điểm để đảm bảo độ sụt, khả năng bơm và tính đồng nhất của hỗn hợp trước khi đưa vào kết cấu.

Trong các dự án có quy mô lớn như Kaheel, bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình vận chuyển cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ đổ bê tông, làm phát sinh các mối nối nguội hoặc tác động đến khả năng chịu lực của nền móng. Vì vậy, việc điều phối phương tiện, kiểm soát thời gian giao nhận và phối hợp giữa các nhà cung cấp đóng vai trò quyết định đối với thành công của dự án.

DCP cho biết các loại phụ gia siêu dẻo của doanh nghiệp đã được sử dụng trong gần một nửa tổng khối lượng bê tông. Các phụ gia này giúp duy trì độ lưu động, độ sụt và cường độ của bê tông trong điều kiện thi công kéo dài liên tục và thời tiết nắng nóng, đồng thời giảm nguy cơ phân tầng, tắc bơm hoặc suy giảm chất lượng kết cấu.

Kỷ lục đổ bê tông được thực hiện trong quá trình xây dựng dự án Kaheel - một khu phát triển nhà ở có diện tích khoảng 96.833 m² tại Riyadh. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 1.492 căn hộ, cùng hệ thống hạ tầng gồm công viên nội khu, nhà thờ Hồi giáo, câu lạc bộ thể thao, siêu thị, đường đi bộ và hơn 30.000 m² không gian xanh.

Theo Leaders MENA, Kaheel là một trong những dự án phát triển đô thị quy mô lớn tại khu Sidrah, phản ánh tốc độ mở rộng thị trường bất động sản và đầu tư hạ tầng của Ả Rập Xê Út trong chiến lược phát triển đô thị những năm gần đây.



