BYD Racco giá dự kiến quy đổi hơn 430 triệu đồng: Trông như xe Nhật, nhỏ hơn Morning, cửa lùa, chạy 320km/sạc

BYD Racco là mẫu kei car đầu tiên của hãng, được phát triển dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Phân khúc kei car vốn từ lâu do các hãng xe nội địa thống trị nhờ những quy định riêng về kích thước và công suất động cơ.

Khi mở bán, BYD Racco sẽ có ba phiên bản gồm 200, 300 Plus và 300 Premium. Phiên bản tiêu chuẩn 200 sử dụng pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 22,4 kWh, cho phạm vi hoạt động 210km/sạc theo chu trình WLTC.

Hai phiên bản 300 Plus và 300 Premium dùng bộ pin 35,84 kWh, nâng quãng đường di chuyển lên 320 km sau mỗi lần sạc đầy. Cả ba phiên bản đều sử dụng một mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất 64 mã lực và mô-men xoắn 160 Nm. Mức mô-men xoắn này cũng là giới hạn theo quy định đối với dòng xe kei car tại Nhật Bản.

Hệ thống treo trước dạng MacPherson, treo sau thanh xoắn, phanh đĩa thông gió phía trước và phanh đĩa phía sau là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dải sản phẩm. Xe sử dụng bộ mâm 15 inch đi cùng lốp kích thước 165/65R15.

Đúng tiêu chuẩn kei car, BYD Racco có kích thước dài 3.395 mm, rộng 1.475 mm, cao 1.800 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm. Khoang cabin bố trí 4 chỗ ngồi, trong khi khoang hành lý có dung tích 280 lít.

Bên trong xe, bảng táp-lô có thiết kế tối giản với cửa gió điều hòa hình viên thuốc, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Cần số được đặt trên bệ trung tâm, đi kèm các nút bấm vật lý điều khiển điều hòa. Ngoài ra, BYD còn trang bị giá để cốc có chức năng giữ nhiệt, nhiều hộc chứa đồ, chìa khóa NFC và bàn gập dành cho hành khách phía sau.

Theo Paultan, BYD Racco dự kiến có giá từ khoảng 2,5 triệu yên, tương đương khoảng 438 triệu đồng. Mẫu xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ quen thuộc trong phân khúc xe điện kei car như Nissan Sakura, Mitsubishi eK X EV và Honda N-One e: tại thị trường Nhật Bản.

Một số hình ảnh khác của chiếc xe: