Vượt Trung Quốc, Việt Nam vừa đón tin cực vui tại Mỹ

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Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong tháng 5 đã mang về hơn 2,1 tỷ USD, giảm 3,31% so với tháng 4/2026 và giảm 0,56% so với tháng 5/2025.

Lũy kế trong 5 tháng đầu năm, giày dép Việt Nam đã mang về hơn 9,78 tỷ USD, tăng 0,18% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, Mỹ vẫn là động lực tăng trưởng của xuất khẩu giày dép Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này vừa chiếm tỷ trọng cao nhất và đạt tốc độ tăng trưởng cao. Kể từ đầu năm đến nay, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường Mỹ tăng 5,94% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn rất nhiều tốc độ tăng trưởng chung 0,18%, đạt 3,79 tỷ USD, chiếm 38,83% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này.

Hà Lan là thị trường xuất khẩu giày dép lớn thứ 2 của Việt Nam với hơn 792 triệu USD, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Bỉ đứng thứ 3 với hơn 480 triệu USD, tuy nhiên giảm 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài 3 thị trường chủ đạo nêu trên, xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam chậm lại, chủ yếu do xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Mexico… giảm khá mạnh. Song xuất khẩu sang hai thị trường lớn nhất Mỹ, EU tăng trưởng đã hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu chung trong thời gian này vẫn duy trì được đà tăng nhẹ.

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Mỹ, trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu giày dép vào thị trường Mỹ cho thấy bước ngoặt lớn khi Việt Nam chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành nguồn cung lớn nhất với trị giá đạt 2,47 tỷ USD (tăng trưởng 9,27% so với cùng kỳ năm 2025), trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh tới 50,54%, khiến kim ngạch giảm từ hơn 2,27 tỷ USD xuống chỉ còn 1,12 tỷ USD và đẩy thị phần của quốc gia này lùi sâu sau Việt Nam. Hiện Việt Nam là nhà cung cấp giày dép lớn nhất vào thị trường Mỹ với thị phần chiếm 40,24%, mở rộng so với 33,84% của cùng kỳ năm 2025.

Trong khi thị phần của Trung Quốc hiện 18,27%, thu hẹp mạnh so với 33,94%. Ngoài ra, thị phần giày dép của Icông ndonesia, Italy, Campuchia tại Hoa Kỳ đều trong xu hướng mở rộng, song khoảng cách thị phần giữa Việt Nam và các nhà cung ứng này là rất lớn, cũng như phân khúc sản phẩm giày dép của Việt Nam và các nhà cung cấp này đều không bị xung đột trực diện. Do đó, về dài hạn, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường Mỹ tiếp tục thuận lợi và hỗ trợ tích cực việc thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành.