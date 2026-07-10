Mazda CX-90: SUV flagship full-size kiến tạo trải nghiệm cao cấp cho người dùng

Trong xu hướng tiêu dùng mới, công nghệ Hybrid đang trở thành lựa chọn của nhiều nhóm khách hàng cao cấp trên toàn cầu. Đáp ứng xu hướng này, Mazda nghiên cứu phát triển công nghệ Hybrid kết hợp hiệu quả năng lượng với trải nghiệm vận hành và giá trị sử dụng lâu dài. Theo hãng xe Nhật Bản, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dùng cảm nhận được sự khác biệt trong mỗi hành trình, thay vì chỉ được thể hiện qua các thông số kỹ thuật. Là mẫu SUV Hybrid cao cấp, CX-90 hướng đến những khách hàng tiên phong, nhạy bén với xu hướng mới, đề cao chất lượng, công nghệ và theo đuổi phong cách sống hiện đại. Bên cạnh thiết kế bề thế đặc trưng của một mẫu SUV flagship full-size cao cấp, sức hấp dẫn của CX-90 còn nằm ở khả năng đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu sử dụng theo xu hướng mới.

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Với công nghệ Hybrid cao cấp, CX-90 2.5 PHEV có thể vận hành thuần điện phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Khi hoạt động ở chế độ này, xe vận hành êm ái, yên tĩnh và không tiêu hao nhiên liệu, phù hợp với điều kiện giao thông thường xuyên dừng, chờ hoặc vận hành ở tốc độ thấp. Khi cần di chuyển đường dài hoặc gia tăng khả năng tăng tốc, hệ thống sẽ tự động kết hợp động cơ xăng e-SkyActiv 2.5L và mô-tơ điện có công suất kết hợp lên đến 323 mã lực. Việc chuyển đổi giữa động cơ xăng và mô tơ điện diễn ra liền mạch, giúp duy trì cảm giác lái tự nhiên đồng thời khai thác tối đa lợi ích của công nghệ Hybrid. Theo kết quả thử nghiệm của cơ quan đăng kiểm Việt Nam, CX-90 có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 2,37 lít/100 km. CX-90 còn được trang bị bộ sạc rời tương thích với nguồn điện dân dụng, giúp người dùng dễ dàng sạc pin tại nhà hoặc cơ quan. Đồng thời, với công nghệ Hybrid, xe có khả năng tự động sạc pin trong quá trình vận hành khi mức pin giảm thấp.

Không gian 7 chỗ cỡ lớn cao cấp mới

Bên cạnh công nghệ Hybrid, CX-90 được phát triển trên nền tảng kiến trúc sản phẩm cao cấp thế hệ mới với cấu hình động cơ và hộp số đặt dọc, hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau cùng hệ thống khung gầm được tối ưu nhằm cân bằng giữa hiệu suất, độ ổn định và cảm giác lái. Thiết kế thân xe cũng được nghiên cứu theo hướng tối ưu khí động học, vừa gia tăng tính thẩm mỹ, vừa kiểm soát hiệu quả lực cản không khí trong suốt quá trình vận hành. Theo Mazda, giải pháp này góp phần giảm mức tiêu hao nhiên liệu, cắt giảm lượng khí thải CO₂, đồng thời hạn chế tiếng gió và tăng độ ổn định của thân xe khi vận hành ở tốc độ cao, mang đến không gian yên tĩnh cùng cảm giác thư thái ngay cả hành trình dài. Mazda cho biết, những giá trị kỹ thuật này có thể không dễ nhận ra ngay trong những kilomet đầu tiên, nhưng sẽ được người dùng cảm nhận rõ hơn qua quá trình sử dụng lâu dài.

SUV Hybrid CX-90 có thể vận hành thuần điện trong đô thị

Trong tháng 7, Mazda Việt Nam áp dụng giá ưu đãi từ 1,899 tỷ đồng cùng 5 đặc quyền cao cấp dành cho các khách hàng tiên phong sở hữu SUV flagship CX-90 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản – khởi đầu định vị Japanese Premium tại Việt Nam.