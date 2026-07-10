Chủ xe máy điện VinFast bất ngờ nhận quà chăm xe miễn phí trị giá tới 600.000 đồng

"Mua xe cả năm vẫn được nhận thêm quà"

Theo VinFast, tất cả khách hàng sở hữu các mẫu xe máy điện được mua từ năm 2025 trở về trước chỉ cần mang xe và đăng ký xe chính chủ đến xưởng dịch vụ, sẽ nhận được gói chăm sóc xe miễn phí trị giá 600.000 đồng. Gói chăm sóc xe bao gồm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ, miễn phí kiểm tra các hạng mục quan trọng như: phớt động cơ, má phanh, dầu phanh, giảm xóc, lốp. Khách hàng cũng được miễn phí hoặc giảm giá khi thay thế nhiều chi tiết, phụ tùng như phớt động cơ, bộ má phanh trước và sau.

Món quà của VinFast khiến không ít chủ xe bất ngờ. Anh Hoàng Tùng (Hà Nội), chủ xe VinFast Feliz 2025 ban đầu vốn chỉ định mang xe đến một xưởng dịch vụ VinFast tại khu vực Hoàng Mai để bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, thông tin về voucher chăm sóc xe trị giá 600.000 đồng khiến anh ngạc nhiên bởi không nghĩ một chiếc xe đã sử dụng hơn một năm vẫn nhận được chính sách tri ân từ hãng.

"Không ngờ mua xe lâu rồi vẫn được hưởng thêm ưu đãi từ hãng. Điều đó cho thấy VinFast rất quan tâm đến trải nghiệm và quyền lợi của khách hàng", anh Tùng nói.

Chương trình hỗ trợ cũng đặc biệt có ý nghĩa với các tài xế dịch vụ. Anh Nguyễn Đăng Hải, tài xế công nghệ đang chạy một chiếc Evo Grand cho biết, với tần suất vận hành hơn 150 km/ngày, việc đưa xe đi bảo dưỡng đã trở thành một công việc "đến hẹn lại lên" với anh. Mức hỗ trợ lên tới 600.000 đồng giúp anh mạnh dạn thay thế thêm các hạng mục để chạy xe an tâm hơn.

"Chi phí bảo dưỡng định kỳ vốn cũng rất phải chăng, chỉ khoảng vài chục nghìn đồng. Nhưng giờ được hỗ trợ thế này nên tôi cũng thay luôn má phanh, thêm một vài phụ kiện trang trí để vừa chạy an toàn, vừa thu hút khách hàng", anh Hải vui vẻ cho biết.

"Mưa" ưu đãi khi mua xe mới

Nếu khách hàng đang sử dụng xe được hưởng chương trình hậu mãi hấp dẫn thì người mua mới trong thời điểm này cũng có cơ hội sở hữu xe máy điện VinFast với chi phí tối ưu nhờ loạt chính sách ưu đãi mạnh tay.

Đơn cử, đối với các dòng xe đổi pin yêu cầu giấy phép lái xe như Evo, Viper, Feliz II…, người mua được hưởng đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ tài chính như hỗ trợ chi phí thuê pin tương đương 5% giá trị xe và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Ngoài ra, nếu đang là chủ sở hữu ô tô hoặc xe máy điện VinFast, khách hàng sẽ được ưu đãi thêm từ 1 đến 2 triệu đồng khi mua xe máy điện mới. Những ưu đãi này giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu, tạo điều kiện để nhiều người dễ dàng chuyển đổi từ xe xăng sang phương tiện xanh.

Chính những ưu đãi này đã tác động trực tiếp đến quyết định xuống tiền của anh Phạm Hồng Vinh (TP.HCM). Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh cho biết mức hỗ trợ hiện hành đã khiến anh quyết định chốt chiếc VinFast Viper sớm hơn dự kiến. Theo tính toán của anh, với giá niêm yết 35 triệu đồng và tổng ưu đãi 7%, chi phí lăn bánh của mẫu xe này chỉ còn khoảng 32,6 triệu đồng.

"So với xe xăng, xe máy điện VinFast kinh tế hơn hẳn, mức giá sở hữu cùng chi phí hằng tháng quá phải chăng", anh Vinh chia sẻ.

Bên cạnh chi phí mua xe "vừa túi tiền", các mẫu xe điện VinFast còn chứng minh ưu thế trong quá trình nuôi xe. Theo đó, người dùng chỉ cần chi trả từ 175.000 đồng/tháng cho gói thuê pin và 9.000 đồng cho mỗi lần đổi pin tại hệ thống trạm tự động. Đáng chú ý, VinFast hiện áp dụng đặc quyền miễn phí 20 lần đổi pin mỗi tháng đến ngày 30/6/2028, giúp chủ xe tiết kiệm thêm chi phí sử dụng. Với các mẫu xe sạc pin, người dùng được miễn phí sạc tại các trụ sạc công cộng của V-Green đến ngày 31/5/2027.

Theo đánh giá của giới quan sát, trong bối cảnh thị trường xe máy điện ngày càng sôi động, chính sách hậu mãi 5 sao cùng sản phẩm tốt với mức giá hợp lý đang giúp VinFast tạo nên lợi thế khác biệt. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang phương tiện xanh.