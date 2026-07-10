Lynk & Co tăng tốc chiến lược điện hóa bằng mẫu SUV đô thị mới

Lynk & Co làm quen với thị trường Việt Nam bằng dải sản phẩm xe xăng truyền thống, lai hybrid nhẹ, dễ tiếp cận nhu cầu thực tế hàng ngày của người Việt. Đây đều là những dòng xe giúp hãng xây dựng định vị New Premium trên quy mô toàn cầu, đặc biệt ở thị trường châu Âu khó tính.

Khoảng 3 năm có mặt tại Việt Nam, Lynk & Co lần lượt đưa về nước các dòng xe và nền tảng công nghệ mới nhất, từ xe thuần xăng, lai điện nhẹ (mild hybrid), rồi nền tảng công nghệ plug-in hybrid (EM-P Super Hybrid) và mới nhất là mẫu xe thuần điện toàn cầu đầu tiên của thương hiệu – Lynk & Co 02, dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 8.

Trong dải sản phẩm đa dạng của Lynk & Co, 02 được định vị phân khúc Premium Sporty e-SUV, tức một mẫu xe thuần điện cao cấp có khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị, hướng đến nhóm khách yêu thích dòng xe năng lượng mới và ngôn ngữ thiết kế đô thị hiện đại. Thế hệ mới của Lynk & Co 02 ra mắt thế giới trong không gian đậm chất nghệ thuật đương đại Spazio Antologico (Milan, Italy), đồng thời đánh dấu việc mở bán mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng tại thị trường châu Âu.

Ngôn ngữ thiết kế đương đại trên Lynk & Co 02

Là mẫu SUV điện toàn cầu, thiết kế của Lynk & Co 02 được hãng tạo ra ở studio đặt tại Gothenburg, Thụy Điển, nhờ sự hợp tác từ chính những khách hàng của thương hiệu và đội ngũ thiết kế, kỹ thuật nội bộ. Lynk & Co 02 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế The Next Day thế hệ thứ 2 mới nhất của hãng, gồm hàng loạt những đường nét đặc trưng của thương hiệu, yếu tố được khách Việt làm quen trên những Lynk & Co 08 và 900 mới ra mắt.



Điểm nhấn ngoại thất là dải đèn LED nhận diện Dynamic Day Rays kế thừa từ dòng xe ý tưởng The Next Day. Cụm đèn này tích hợp ba chức năng gồm: đèn định vị, đèn ban ngày và đèn báo rẽ, tạo điểm nhấn thú vị về thị giác.

Cánh gió sau phát sáng, đồng thời cũng là đèn hậu được hãng đặt tên MegaCity Horizon, tạo điểm nhấn khác biệt cho Lynk & Co 02 khi kết hợp hiệu năng khí động học và yếu tố thẩm mỹ. Chi tiết này có chiều dài đến 1.463 mm, tích hợp 14 chip LED, đạt độ sáng 1.200 nit và ba chức năng, 6 hiệu ứng ánh sáng gồm: đèn chào mừng, đèn tạm biệt và đèn báo rẽ hiệu ứng dòng chảy. Bốn cửa kính không khung viền và gương chiếu hậu kiểu tràn viền tạo điểm nhấn hiện đại cho mẫu SUV thuần điện.

Một chi tiết đáng chú ý trong thiết kế Lynk & Co 02 là tỷ lệ chiều dài cơ sở đạt khoảng 61,8% chiều dài tổng thể, con số tương đương tỉ lệ vàng (Golden Ratio) trong mỹ học. Theo hãng, cách bố trí này giúp cân bằng yếu tố thẩm mỹ giữa phần đầu, khoang cabin và đuôi xe, tạo tổng thể hài hòa và năng động.

Lynk & Co 02 có kích thước dài, rộng và cao 4.460 x 1.845 x 1.573 (mm) và trục cơ sở dài 2.755 mm. Xe sử dụng nền tảng khung gầm điện hóa thông minh SEA (Sustainable Experience Architecture) được nghiên cứu và phát triển trong 5 năm, có sự tham gia của hơn 2.000 kỹ tư và tổng vốn đầu tư vượt mức 2,65 tỷ USD, theo công bố của hãng. Nền tảng này đã được sử dụng trên hơn 18 mẫu xe thuộc các thương hiệu toàn cầu như Volvo, Smart, Polestar, Zeekr và Lynk & Co.

Mẫu SUV điện sử dụng hệ thống treo trước McPherson, treo sau liên kết đa điểm, bổ sung khung phụ nguyên khối phía trước và phía sau. Trong một thử nghiệm độ ổn định của Lynk & Co 02, chiếc xe vượt qua bài thử Moose Test (đánh lái gấp) ở dải tốc độ đến 81,7 km/h. Nền tảng khung gầm cũng được tinh chỉnh và thử nghiệm qua hơn 20.000 km với kinh nghiệm của Lynk & Co trong lĩnh vực đua xe thể thao.

Ngôn ngữ thiết kế hiện đại tiếp tục được áp dụng ở nội thất, kết hợp chất công nghệ, vật liệu thân thiện môi trường và đề cao sự thoải mái khi sử dụng hàng ngày. Hãng cho biết, Lynk & Co 02 có tổng diện tích khoang cabin đạt 4,03 m2, tương đương mỗi vị trí ngồi có khoảng 1m2 riêng tư. Bộ ghế Comfort thiết kế mang tính công thái học, 8 lớp vật liệu ứng dụng cấu trúc đàn hồi chậm (slow rebound) giúp áp lực được phân bổ đều, tạo sự thoải mái khi lái xe trong thời gian dài.

Tương tự các dòng xe cao cấp của thương hiệu, nội thất Lynk & Co 02 ứng dụng tiêu chí thân thiện môi trường "Three Zero+" gồm: không sử dụng nhựa đường (Asphalt), không bông tái chế chất lượng thấp và không dung môi độc hại. Điểm nhấn thẩm mỹ trong không gian là hệ thống đèn nội thất Infinity Light gồm hệ thống 63 đèn LED và 63 chip điều khiển riêng biệt, mang đến 256 dải màu chuyển sắc và 11 hiệu ứng ánh sáng động.

Lynk & Co 02 có màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,4 inch, độ phân giải 2,5K với viền màn hình mỏng 8 mm và tỷ lệ hiển thị đạt 90%, mật độ điểm ảnh 196 PPI có khả năng hiển thị sắc nét, chi tiết cao. Người lái có cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10,2 inch, hiển thị trực quan thông số vận hành theo từng khu vực. Dàn âm thanh Harman Kardon 14 loa, công suất 1.600 W mang đến trải nghiệm âm thanh vòm 360. Kết nối ngoại vi Apple CarPlay và Android Auto.

Theo công bố từ hãng, hệ thống điều hòa trên Lynk & Co 02 có hàng nghìn điểm hiệu chỉnh, thuật toán tự động sẽ tính tải nhiệt tổng thể để phân bổ luồng gió thông minh, tối ưu khả năng làm mát và không gây khó chịu cho người ngồi. Phiên bản cao cấp có cửa sổ trời toàn cảnh phủ lớp bạc kép cao cấp (SPF 100+), khả năng chống hơn 99% tia UV và hơn 95% tia hồng ngoại, theo công bố từ hãng.

Nền tảng động cơ và công nghệ an toàn, hỗ trợ người lái

Mẫu SUV đô thị được Lynk & Co trang bị động cơ điện PMSM hiệu suất cao, công suất 200 kW (268 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 343 Nm. Hãng cho biết, động cơ trang bị công nghệ quấn dây phẳng 8 lớp, tỷ lệ lấp đầy rãnh stator đạt 64,72%, cao hơn 20-30% so với các động cơ điện truyền thống, giúp xe giảm tiêu hao năng lượng và có hiệu suất đến 97,85%.

Thông qua hệ dẫn động cầu sau, Lynk & Co 02 tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây, trước khi đạt giới hạn tốc độ 180 km/h.

Bộ pin NMC dung lượng 66 kWh cho tầm di chuyển đến 435 km một lần sạc đầy (WLTP), khả năng sạc nhanh 10-80% trong 30 phút, tương đương quãng đường di chuyển thêm khoảng 325 km, theo công bố của hãng. "Công nghệ pin NMC có độ bền cao, sau 300.000 km vận hành có thể suy giảm 20%, giúp xe hoạt động ổn định ở đa dạng điều kiện khí hậu, đặc biệt ở Đông Nam Á", đại diện Lynk & Co cho biết.

Nhờ nền tảng khung gầm điện hóa thông minh SEA, thân xe Lynk & Co 02 sử dụng 81,62% tỷ lệ thép cường lực và vật liệu hợp kim nhôm. Thanh chống va đập trong cửa cấu tạo từ thép dập nóng 1.800 Mpa, khả năng chịu tải trên nóc đạt mức 7,6 tấn, theo công bố từ hãng. Hệ thống pin thiết kế độc lập từng cell, trải qua hơn 100 bài thử nghiệm, bao gồm các thử nghiệm như đâm xuyên dưới áp suất cao, thử nghiệm cháy ngoài… Khi xảy ra va chạm, xe có thể ngắt nguồn điện cao áp trong khoảng 2 mili giây nhờ công nghệ cầu chì PSS Fuse.

Lynk & Co 02 trang bị hệ thống 7 túi khí cùng các công nghệ như ESC, HSA, HDC, chống lật ARP… Nhóm công nghệ ADAS hoạt động thông qua 22 cảm biến thông minh, 1 camera trước, 5 radar sóng mm, 4 camera toàn cảnh, 4 radar góc và 12 radar siêu âm. Hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái gồm: kiểm soát hành trình thích ứng ACC, hỗ trợ giữ và cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện trong điểm mù BSM, cảnh báo mở cửa DOW, hỗ trợ tránh va chạm khẩn cấp EMA, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường TJA…

Nằm trong chiến lược phát triển các dòng xe điện hóa và hybrid cắm sạc ngoài, Lynk & Co Việt Nam đặt mục tiêu phủ 100% trạm sạc tại các showroom và công trình thuộc hệ sinh thái Tasco Auto trên quy mô toàn quốc. Đến đầu tháng 6 năm nay, Tasco Auto và đối tác đã vận hành 35 trụ sạc DC trên toàn quốc, đồng thời hệ thống trạm sạc Esky đã vận hành 35 trụ sạc trên toàn quốc, gồm 23 trụ DC và 12 trụ AC. Trong quý II năm nay, Tasco Auto và Lynk & Co Việt Nam đặt mục tiêu vận hành 44 trạm sạc, quy mô ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Việc đưa Lynk & Co 02 về Việt Nam không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn cho thấy chiến lược điện hóa đang được hãng từng bước triển khai tại thị trường trong nước.

Sau các mẫu SUV thuần xăng, mild hybrid và hybrid hiệu suất cao, Lynk & Co 02 trở thành đại diện đầu tiên cho nhóm xe thuần điện. Với định vị hướng tới khách hàng đô thị, thiết kế khác biệt cùng nền tảng phát triển dành riêng cho xe điện, mẫu xe được kỳ vọng sẽ bổ sung lựa chọn trong phân khúc SUV điện đang ngày càng sôi động tại thị trường Việt Nam.