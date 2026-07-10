Volvo mở đặt trước 2 mẫu xe điện EX90 và ES90 tại Việt Nam

Volvo Car Việt Nam vừa công bố chương trình đặt sớm dành cho hai mẫu xe thuần điện cao cấp EX90 và ES90 từ tháng 7, trước khi chính thức ra mắt thị trường trong nước vào quý IV năm nay.

Trước EX90 và ES90, Volvo đã tham gia thị trường xe điện Việt Nam với mẫu crossover thuần điện EC40, đồng thời duy trì danh mục xe hybrid và plug-in hybrid gồm XC90, XC60 và S90. Việc bổ sung thêm hai mẫu xe điện mới giúp hãng hoàn thiện dải sản phẩm điện hóa.

Điểm chung của EX90 và ES90 là lần đầu tiên Volvo áp dụng kiến trúc điện áp 800V trên xe thương mại. Theo hãng, nền tảng này giúp tối ưu hiệu suất sử dụng năng lượng, cải thiện tốc độ sạc và độ bền pin. Trong điều kiện lý tưởng, hai mẫu xe có thể sạc từ 10% lên 80% pin trong khoảng 22 phút khi sử dụng trạm sạc nhanh DC công suất cao.

Volvo ES90.

Volvo ES90 được phát triển trên nền tảng SPA2, sở hữu chiều dài gần 5 m cùng thiết kế fastback. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 106 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới khoảng 700 km theo tiêu chuẩn WLTP. Mẫu sedan điện này được trang bị hệ dẫn động bốn bánh với công suất tối đa khoảng 680 mã lực ở phiên bản cao cấp nhất.

Trong khi đó, Volvo EX90 là mẫu SUV điện cỡ lớn 6 hoặc 7 chỗ, sử dụng bộ pin 111 kWh và có thể di chuyển tối đa khoảng 600 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Phiên bản Twin Motor Performance cho công suất 517 mã lực và mô-men xoắn cực đại 910 Nm.

Và mẫu EX90.

EX90 cũng được công bố là mẫu xe an toàn nhất mà Volvo từng phát triển trong kỷ nguyên điện hóa, khi được trang bị hệ thống cảm biến gồm radar, camera và công nghệ LiDAR hỗ trợ nhận diện môi trường xung quanh. Mẫu xe đã đạt xếp hạng an toàn 5 sao của Euro NCAP, danh hiệu Top Safety Pick+ từ Viện Bảo hiểm An toàn đường bộ Mỹ (IIHS) và giải thưởng World Luxury Car 2025.

Song song với việc đưa thêm sản phẩm mới ra thị trường, Volvo Car Việt Nam cho biết đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dành cho xe điện. Hệ thống trạm sạc nhanh đã được lắp đặt tại các đại lý ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, đồng thời kết nối với nhiều mạng lưới sạc thông qua nền tảng VETC, cho phép người dùng tìm kiếm, sạc điện và thanh toán trên một ứng dụng duy nhất.







