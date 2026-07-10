“Cơn lốc" Geely Okavango: Kẻ phá băng hệ giá trị SUV 7 chỗ

Trước một thị trường ngày càng khó tính, Geely Okavango nổi lên như một giải pháp đột phá, có thể chiều lòng những khách hàng khó tính nhất bằng những giá trị thực tế vượt tầm giá.

Tại thị trường Việt, các mẫu D-SUV có mức giá thường dao động có giá từ 900 triệu - 1,5 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đây là một rào cản lớn đối với không ít gia đình. Trước thực tế này, Geely Okavango đã tạo nên một cú sốc lớn cho toàn thị trường khi được nhà phân phối công bố mức giá bán lẻ chính thức đã bao gồm VAT là 739.000.000 đồng cho bản Executive và 799.000.000 đồng cho bản Premium. Đặc biệt, Tasco Auto còn áp dụng chính sách ưu đãi giảm ngay 50% lệ phí trước bạ cho 200 khách cọc tiên phong, kéo giá khởi điểm thực tế xuống mức khoảng 695 triệu đồng.

Mức giá rẻ hơn các đối thủ truyền thống lên đến cả trăm triệu đồng khiến Okavngo trở thành một trong những mẫu SUV 7 chỗ có mức giá hấp dẫn hàng đầu thị trường hiện nay.

Việc Tasco Auto đưa một mẫu SUV có kích thước và trang bị chuẩn hạng D về khung giá của phân khúc hạng C là một bước đi chiến lược đầy táo bạo, trực tiếp định hình lại hành vi mua sắm của người tiêu dùng và tạo ra một áp lực cạnh tranh chưa từng có lên các đối thủ cùng phân khúc.

Xét trên khía cạnh chi phí vận hành, Okavango chứng minh sự ưu việt với trái tim của xe là khối động cơ 1.5L Tăng áp kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp dạng ướt (7DCT), sản sinh công suất 174 PS và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Điểm đắt giá của khối động cơ này là khả năng duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp cực kỳ lý tưởng, chỉ 6,8 lít trên 100 km, và giảm xuống chỉ còn 5,9 lít trên 100 km khi di chuyển ở chu trình ngoài đô thị. Đối với một chiếc xe gầm cao 7 chỗ to lớn, đây là những con số rất ấn tượng, tối ưu bài toán kinh tế cho cả nhu cầu phục vụ gia đình, xe doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải cao cấp.

Không chỉ thế, việc động cơ tương thích hoàn hảo với xăng sinh học E10 chính là một điểm cộng công nghệ mang tầm nhìn dài hạn, giúp chủ xe không phải băn khoăn trước những áp lực biến động của thị trường năng lượng Việt Nam.

Một trong những yếu tố kỹ thuật rõ nét nhất minh chứng cho sự vượt trội của Geely Okavango ở cấu hình hệ thống treo. Trong phân khúc xe dưới 800 triệu đồng, treo dầm xoắn là giải pháp phổ biến được các hãng lựa chọn nhằm tiết kiệm giá thành sản xuất. Nhưng Okavango đã hoàn toàn xóa bỏ điểm nghẽn này bằng việc trang bị hệ thống treo trước MacPherson và hệ thống treo sau độc lập đa liên kết cao cấp vốn chỉ thường xuất hiện trên các dòng cao cấp. Trang bị này giúp kiểm soát thân xe vững chãi khi vào cua và duy trì sự ổn định, mượt mà trên các cung đường gồ ghề.

Thiết kế cấu hình ghế đặc biệt trên Okavango.

Không chỉ thế, điểm nhấn của Okavango còn ở thiết kế cấu hình ghế 2-3-2 mang tính đột phá với hàng ghế thứ hai bao gồm 3 ghế ngồi hoàn toàn độc lập và tách biệt. Đây là một điểm nhấn nhân văn trong thiết kế nội thất, bởi ở những mẫu xe thông thường, vị trí ngồi giữa của hàng ghế thứ hai luôn là nơi chịu nhiều thiệt thòi nhất với không gian hẹp và phần đệm lưng cứng. Với Okavango, ba vị trí này đều bình đẳng như nhau, cho phép mỗi hành khách dễ dàng tùy chỉnh độc lập độ ngả lưng, khoảng trượt lên xuống để tìm kiếm không gian riêng tư và tư thế ngồi thoải mái nhất.

Sự linh hoạt này cũng giúp việc phân bổ không gian cho hàng ghế thứ ba trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đảm bảo ngay cả những người trưởng thành có vóc dáng cao lớn vẫn có được khoảng để chân dư dả trong những chuyến đi xa.

Khi có nhu cầu chuyên chở hành lý hay phục vụ các hoạt động kinh doanh vận tải, cả hai hàng ghế sau của Okavango có thể gập phẳng hoàn toàn xuống sàn xe.

Trạng thái gập phẳng biến khoang cabin thành một không gian chứa đồ khổng lồ, có thể xếp gọn gàng 20 chiếc vali cỡ lớn 30 inch. Sự tiện dụng còn được nhân lên gấp bội nhờ hơn 30 vị trí để đồ thông minh được phân bố khoa học khắp xe, đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu nhỏ nhất của một gia đình hiện đại.

Geely Okavango còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS L2 với một danh sách dài các tính năng bảo vệ tối tân. Đặc biệt, hệ thống Camera 540 độ tích hợp công nghệ soi gầm xe độc đáo mang lại khả năng quan sát toàn diện, giúp người lái dễ dàng điều khiển xe qua các góc hẹp trong đô thị, chướng ngại vật hay địa hình xấu một cách tự tin tuyệt đối.

Tuy nhiên, một sản phẩm xuất sắc chỉ thực sự phát huy hết giá trị khi nó được đặt trên một nền tảng dịch vụ hậu mãi xứng tầm. Hiểu rõ tâm lý e ngại của khách hàng Việt đối với các thương hiệu xe mới, bên cạnh mạng lưới 56 showroom Geely và 76 xưởng dịch vụ Carpla Service quy chuẩn, Tasco Auto còn triển khai chương trình đặc quyền khách hàng mang tên "Trọn an tâm, Trọn gắn kết" với 26 đặc quyền đặc biệt áp dụng trên phạm vi toàn quốc với người dùng xe Geely.

Có thể thấy tất cả những giá trị gia tăng độc quyền của Tasco Auto mang lại cho người dùng Geely chính là lời cam kết mạnh mẽ về một hành trình đồng hành dài lâu, biến Geely Okavango thành mẫu SUV cỡ D đáng sở hữu nhất hiện nay tại thị trường Việt.