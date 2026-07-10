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Lần đầu tiên có một mẫu SUV mở bán cùng lúc cả 3 phiên bản xăng, hybrid, điện tại Việt Nam - giá dự kiến từ 570 triệu đồng

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Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa công bố chương trình nhận đặt cọc mẫu SUV Jaecoo J5 từ ngày 10/7 đến hết ngày 31/8/2026 với ba lựa chọn cấu hình động cơ khác nhau.

Omoda & Jaecoo Việt Nam mở chương trình nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 - Ảnh 1.

Omoda & Jaecoo Việt Nam đã chính thức thông báo mở cổng nhận đặt cọc cho mẫu xe Jaecoo J5 kể từ ngày 10/7/2026. Dòng xe thuộc phân khúc SUV cỡ B, hướng tới đối tượng người tiêu dùng trẻ và các gia đình.

Đây là lần đầu tiên nhà phân phối này giới thiệu một dòng xe có đầy đủ cả ba loại cấu hình động cơ tại thị trường Việt Nam, bao gồm động cơ xăng, động cơ lai hybrid và động cơ thuần điện, giúp người tiêu dùng có thêm tùy chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng riêng biệt.

Cụ thể, Jaecoo J5 được phân phối với bốn phiên bản bao gồm J5 Premium (thuần xăng), J5 SHS-H Premium và J5 SHS-H Flagship (hybrid tự sạc). J5 BEV Flagship (thuần điện).

Omoda & Jaecoo Việt Nam mở chương trình nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 - Ảnh 2.
Omoda & Jaecoo Việt Nam mở chương trình nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 - Ảnh 3.
Omoda & Jaecoo Việt Nam mở chương trình nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 - Ảnh 4.

Ngoại hình của Jaecoo J5 phiên bản thuần điện

Mức giá trần dự kiến được công bố không vượt quá 569 triệu đồng đối với phiên bản J5 Premium. Phiên bản J5 SHS-H Premium có mức giá dự kiến tối đa là 629 triệu đồng. Hai phiên bản cao cấp nhất là J5 SHS-H Flagship và J5 BEV Flagship cùng có mức giá trần dự kiến là 699 triệu đồng.

Nhà phân phối cam kết giá bán chính thức được công bố vào tháng 8/2026 sẽ không cao hơn mức giá trần này. Nếu giá chính thức cao hơn, khách hàng đặt trước sẽ được nhận khoản tiền đền bù tương đương năm lần giá trị tiền đặt cọc.

Khách hàng hoàn thành đặt cọc từ nay đến hết ngày 31/8 sẽ nhận được gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng một năm bảo hiểm vật chất xe, áp dụng cho tất cả các phiên bản.Riêng người mua phiên bản thuần điện J5 BEV Flagship được tặng thêm bộ sạc chuyên dụng và ứng dụng quản lý xe T-Box với tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Omoda & Jaecoo Việt Nam mở chương trình nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 - Ảnh 5.
Omoda & Jaecoo Việt Nam mở chương trình nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 - Ảnh 6.
Omoda & Jaecoo Việt Nam mở chương trình nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 - Ảnh 7.

Ngoại thất và khoang động cơ của J5 phiên bản hybrid.

Trước khi tiến vào Việt Nam, Jaecoo J5 đã được phân phối tại một số thị trường quốc tế. Ở Thái Lan, phiên bản thuần điện Jaecoo J5 BEV dẫn đầu về số lượng đăng ký xe điện mới trong sáu tháng liên tiếp, từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026. Trong quý 1/2026, hãng xe ghi nhận doanh số 8.694 xe điện tại thị trường này.

Ở Indonesia, phiên bản J5 EV đạt doanh số cộng dồn gần 10.600 chiếc trong bốn tháng đầu năm 2026 và được lực lượng cảnh sát thành phố Surabaya lựa chọn làm xe tuần tra. Tại thị trường Úc, dòng xe này đạt mốc hơn 2.100 xe đăng ký mới trong tháng 5 năm 2026, xếp vị trí thứ hai trong toàn phân khúc xe điện tại quốc gia này.

Omoda & Jaecoo Việt Nam mở chương trình nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 - Ảnh 8.

J5 phiên bản thuần xăng nhìn chung không có nhiều khác biệt so với bản hybrid.

Về các thông số kỹ thuật, Jaecoo J5 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.380 mm, 1.860 mm và 1.650 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.620 mm. Khoảng sáng gầm xe của phiên bản thuần điện đạt 184 mm, trong khi các phiên bản xăng và hybrid đạt 176 mm.

Các cấu hình động cơ mang lại hiệu suất hành trình khác nhau, cụ thể phiên bản hybrid SHS-H sử dụng công nghệ Super Hybrid System cho phạm vi di chuyển hơn 1.000 km sau mỗi lần nạp đầy nhiên liệu và sạc pin. Phiên bản thuần điện J5 BEV có tầm hoạt động đạt 461 km cho mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

Hệ thống trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản J5 Premium gồm có hệ thống treo sau độc lập đa điểm, đèn chiếu sáng dạng LED, kính cửa sổ cách âm hai lớp, gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp sấy, hệ thống kiểm soát hành trình cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Omoda & Jaecoo Việt Nam mở chương trình nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 - Ảnh 9.
Omoda & Jaecoo Việt Nam mở chương trình nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 - Ảnh 10.

Khác biệt lớn nhất về không gian nội thất giữa các phiên bản là cửa sổ trời toàn cảnh ở các phiên bản cao cấp nhất.

Các phiên bản cao cấp được bổ sung thêm trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, camera toàn cảnh 540 độ HD và hệ thống 6 túi khí. Khoang lái của xe sử dụng các vật liệu chống trầy xước, kháng khuẩn và hạn chế bám mùi nhằm tăng tính thân thiện với người nuôi vật nuôi.

Về chiến lược dài hạn, Jaecoo J5 dự kiến được đưa lên dây chuyền lắp ráp khi nhà máy Omoda & Jaecoo tại Việt Nam chính thức hoạt động.

Jaecoo J5 EV ra mắt tại Philippines, chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam

Đức Minh

An ninh tiền tệ

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