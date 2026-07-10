Giá bạc bật tăng sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp

Trên thị trường thế giới, giá bạc ổn định ở mức gần 60 USD/ounce, nhưng vẫn có khả năng giảm xuống vào cuối tuần khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những diễn biến ở Trung Đông và tác động tiềm tàng của chúng đối với lạm phát và chính sách tiền tệ.

Tuần vừa qua là giai đoạn khá khó khăn đối với thị trường bạc khi giá liên tục suy yếu dưới tác động của nhiều yếu tố bất lợi trên thị trường tài chính toàn cầu.﻿

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất đến từ việc giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.﻿

Các báo cáo cho thấy Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán hòa bình bất chấp sự leo thang xung đột gần đây làm gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz và làm dấy lên những lo ngại mới về lạm phát. Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Iran trong hai ngày để đáp trả các cuộc tấn công gần đây vào các tàu thuyền ở Hormuz, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của Tehran vào các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.

Thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay, mặc dù triển vọng chính sách vẫn còn rất không chắc chắn. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, John Williams, cho biết trong số các yếu tố thúc đẩy lạm phát ở Mỹ, ông tập trung nhất vào nhu cầu được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo.