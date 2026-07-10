Giải mã "lỗ hổng" ngốn 15% lợi nhuận nhà máy

Số liệu khảo sát thực tế cho thấy, có đến 15% lợi nhuận của các nhà máy đang âm thầm bốc hơi vô hình do những lỗ hổng nội tại.

Dù là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong quý I/2026 (theo Tổng cục Thống kê), ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam đang bị kẹp chày giữa "cơn lốc nghịch cảnh" chi phí và lỗ hổng quản trị. Báo cáo từ Agility chỉ ra gánh nặng lớn từ chi phí logistics nội địa khi chiếm tới 16,8% - 17% GDP, cao hơn các nước khu vực từ 10% - 20%. Cộng hưởng với đà tăng liên tục của chỉ số giá nguyên vật liệu đầu vào (MPI), biên lợi nhuận ròng toàn ngành đã bị siết chặt xuống mức báo động, chỉ còn vỏn vẹn 5% - 8% (theo Hiệp hội Doanh nghiệp sản xuất Việt Nam).

Giữa bối cảnh biên lợi nhuận mỏng, một nghịch lý đáng ngại đang diễn ra: nhiều nhà máy lại đang tự làm thất thoát dòng tiền do các lỗ hổng quản trị nội tại, thay vì các tác động khách quan từ thị trường.

Ác mộng tồn kho ảo: Lỗ hổng vô hình đang "gặm nhấm" chi phí vốn

Sự ngộ nhận về tính ổn định của kho bãi kết hợp với thái độ thỏa hiệp của nhà điều hành đang đẩy nhiều doanh nghiệp vào tình trạng khủng hoảng ngầm về dòng tiền.

Một trong những sai lầm chí mạng của không ít chủ doanh nghiệp hiện nay là niềm tin tuyệt đối vào các báo cáo kho định kỳ, cho đến khi nhà máy bất ngờ rơi vào cảnh "bất động" vì thiếu nguyên liệu sản xuất dù trên giấy tờ số lượng vẫn báo dư. Đó chính là bộ mặt thật của "tồn kho ảo" - hệ quả trực tiếp từ sự đứt gãy và mất kết nối dữ liệu giữa bộ phận kế hoạch, kho bãi và xưởng sản xuất.

Sự lệch pha này đang buộc doanh nghiệp phải gánh chịu hai "bản án" kinh tế tàn nhẫn:

Chôn vùi dòng vốn: Tiền mặt biến thành "vốn chết" nằm im trong kho do tích trữ quá mức các vật tư không cần thiết.

Đánh mất thị trường: Gián đoạn chuỗi cung ứng, không đủ hàng giao, trực tiếp đẩy khách hàng sang tay đối thủ.

Chính sự thỏa hiệp, thiếu quyết tâm rà soát và triệt tiêu sai sót nội tại của các nhà quản lý đang vô tình khiến doanh nghiệp tổn thương sâu sắc về mặt tài chính.

Lỗ hổng vô hình đang ngầm đốt chi phí vốn của doanh nghiệp

Quy trình xử lý đơn hàng rùa bò: Doanh nghiệp tự tay "dâng" khách hàng cho đối thủ

Trong kỷ nguyên số, tốc độ là vũ khí sống còn. Thế nhưng, quy trình phê duyệt thủ công cồng kềnh đang trở thành "hạn chế" cho nhiều cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Một thực trạng nhức nhối tại nhiều doanh nghiệp hiện nay là chuỗi quy trình nội bộ cực kỳ chậm chạp. Từ lúc phòng kinh doanh chốt đơn, chuyển qua bộ phận kế hoạch thẩm định, chờ kho kiểm tra vật tư, đợi kế toán tính giá thành, cho đến khi phân xưởng chính thức bấm máy... tất cả đều phụ thuộc vào giấy tờ hoặc các file Excel rời rạc.

Việc vận hành thủ công qua hàng loạt phòng ban đang tiêu tốn từ 3 đến 5 ngày chỉ để xử lý một đơn hàng. Sự chậm trễ mang tính hệ thống này không chỉ gây lãng phí thời gian, mà nguy hiểm hơn, doanh nghiệp đang tự tước đi lợi thế cạnh tranh và trực tiếp đẩy khách hàng về phía đối thủ.

Báo cáo tài chính "không tức thời" – Lãnh đạo "mù" dữ liệu điều hành

Từ nghịch lý "lái xe nhìn gương chiếu hậu"...

Trong quản trị doanh nghiệp, một nghịch lý đang diễn ra khá phổ biến: Nhiều CEO thừa nhận họ chỉ nắm được kết quả lời lỗ của tháng trước vào... ngày 20 của tháng sau, khi phòng kế toán hoàn thành việc tổng hợp số liệu.

Việc điều hành dựa trên những dữ liệu "nguội lạnh" này không khác gì việc lái xe lao về phía trước nhưng lại chỉ nhìn vào gương chiếu hậu. Hệ quả là doanh nghiệp hoàn toàn rơi vào thế bị động, không thể ứng phó kịp thời trước những biến động liên tục của giá nguyên vật liệu hay các chi phí phát sinh bất thường ngay tại xưởng sản xuất.

... Đến bước ngoặt số hóa toàn diện quy trình

Mô hình vận hành dòng chảy tính năng nghiệp vụ và dữ liệu liên phòng ban trên hệ thống ERP

1C:ERP - Lời giải cho bài toán "bẫy dữ liệu nguội" của doanh nghiệp sản xuất

Thay vì các khái niệm chuyển đổi số vĩ mô, hiệu quả của một hệ thống ERP quản trị thực chiến phải được đo lường bằng những con số tài chính biết nói.

Để phá vỡ điểm nghẽn này, việc tích hợp sâu giữa kế toán quản trị, kế toán tài chính và hoạt động sản xuất trở thành yêu cầu sống còn. Ghi nhận tại các doanh nghiệp ứng dụng giải pháp quản trị nguồn lực toàn diện 1C:ERP, chi phí giá thành sản phẩm hiện đã được hệ thống tự động bóc tách chính xác theo từng công đoạn, từng lô hàng.

Để phá vỡ điểm nghẽn về tối ưu chi phí, việc tích hợp sâu giữa kế toán quản trị, kế toán tài chính và hoạt động sản xuất trở thành yêu cầu sống còn. Ghi nhận tại các doanh nghiệp ứng dụng giải pháp quản trị nguồn lực toàn diện 1C:ERP – điển hình như Tonmat Group, tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực sản xuất panel cách nhiệt và tôn mát tại Việt Nam – chi phí giá thành sản phẩm hiện đã được hệ thống tự động bóc tách chính xác theo từng công đoạn, từng lô hàng và từng nhà máy thành viên.

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này mang lại những cải thiện trực tiếp bằng số liệu cụ thể cho doanh nghiệp:

Cắt giảm 60% thời gian chốt sổ: Thời gian tập hợp dữ liệu và lập báo cáo tài chính cuối tháng của toàn hệ thống (bao gồm cả các chi nhánh của Tonmat) được rút ngắn từ nhiều tuần xuống chỉ còn 2 - 3 ngày.

Quản trị dòng tiền theo thời gian thực: Ban lãnh đạo hoàn toàn chủ động theo dõi biên lợi nhuận, kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu và dòng tiền theo ngày để đưa ra các quyết định chiến lược kịp thời.

Quản trị dữ liệu và tra soát lịch sử của hệ thống ERP

Khác với tâm lý e ngại của nhiều chủ doanh nghiệp về chi phí đắt đỏ hay lý thuyết xa vời, giải pháp 1C:ERP được thiết kế chuyên biệt cho đặc thù ngành sản xuất để giải quyết triệt để các bài toán cốt lõi. Những chỉ số như: tốc độ xử lý đơn hàng tăng gấp đôi, tồn kho ảo giảm 85%, hay thời gian làm báo cáo giảm hơn một nửa... đều là kết quả thực tế được chứng minh tại hàng ngàn doanh nghiệp vận hành thành công.

Khi 15% lợi nhuận thất thoát được giữ lại nhờ tối ưu hóa quy trình, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn nội lực mạnh mẽ để bứt phá, tái đầu tư và chiếm lĩnh thị trường. Trong bối cảnh hiện nay, số hóa không còn là một lựa chọn mang tính trào lưu, mà đã trở thành cuộc đua khốc liệt về tốc độ và sự chính xác.