VinFast Minio Green 'xả kho' còn 179 triệu đồng tại đại lý: Gần giống VF 2 nhưng cắm được thẳng điện nhà, sạc miễn phí 20 lần/tháng
Nhiều đại lý đồng loạt xả kho lô xe điện mini VinFast Minio Green cuối cùng với mức giảm kỷ lục tới 90 triệu đồng. Động thái hạ giá sâu này diễn ra trong bối cảnh rộ tin đồn mẫu xe sắp bị ngừng bán.
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Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, VinFast Minio Green đang được xả kho lô cuối và có thể không được sản xuất tiếp trong thời gian tới. Mức giá chào bán lô Minio Green này là 179 triệu đồng. Giá này rất thấp so với mức niêm yết 269 triệu đồng, tương đương với giá VF 2 sau khi áp khuyến mãi tiên phong.
Người bán cho biết những chiếc Minio Green này vẫn được áp dụng chính sách sạc miễn phí 20 lần/tháng cho đến ngày 10/2/2029. Ngoài ra, mẫu xe điện mini này còn có thể cắm thẳng vào nguồn điện gia đình để sạc - một điểm khác biệt so với VF 2.
Các thông tin trên hiện chưa được VinFast xác nhận. Trên trang chủ của VinFast, hãng vẫn chưa cập nhật VF 2 vào danh mục sản phẩm, còn Minio Green vẫn có mặt.
Minio Green có thể coi là bản song sinh của VF 2, khi giống nhau từ thiết kế tới nền tảng khung gầm và động cơ. Kích thước hai mẫu xe cũng gần như giống hệt. Điểm khác biệt ở phía ngoài Minio Green là viền nối cụm đèn phía trước sơn màu đen, trong khi trên VF 2 là đồng màu thân xe.
Trang bị tiện nghi của Minio Green cũng giống VF 2, với màn hình 7 inch sau vô-lăng, 4 ghế bọc nỉ, điều hòa chỉnh cơ, âm thanh 2 loa.
Động cơ của mẫu xe nhỏ này có công suất 27 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm, vận tốc tối đa giới hạn ở 80 km/h. Xe dùng pin dung lượng 18,5 kWh, cho quãng đường di chuyển lên tới 210 km sau một lần sạc đầy. Công suất sạc tối đa là 12kW.
Minio Green và VF 2 không phải trường hợp "song sinh" đầu tiên của VinFast. Hiện tại trên thị trường có mẫu Herio Green cũng phát triển từ VF 5, hay Neiro Green từ VF e34, và Limo Green với VF MPV 7.
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