Nga giới thiệu "kỳ quan" mỏng hơn cả sợi tóc, vượt trội so với các sản phẩm tương tự của nước ngoài

Tại Triển lãm Công nghiệp Quốc tế INNOPROM diễn ra ở Ekaterinburg (Nga), tập đoàn công nghệ Shvabe (trực thuộc Rostec) đã chứng minh vị thế dẫn dắt bằng việc trình làng loạt giải pháp quang học thế hệ mới, trực tiếp thách thức các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của phương Tây.

Đo lường những sai số "mỏng hơn sợi tóc"

Trọng tâm của sự chú ý tại triển lãm lần này hướng về chiếc máy đo biên dạng thế hệ mới - thành quả hợp tác giữa Nhà máy Thủy tinh Quang học Lytkarino (LZOS) và Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bauman Moscow (Bauman MSTU). Thiết bị này được thiết kế riêng cho một nhiệm vụ tối quan trọng: kiểm soát chất lượng bề mặt của các cấu kiện quang học thiên văn và thấu kính vũ trụ có kích thước lớn.

Đối với các kính thiên văn hoạt động ngoài không gian, chỉ một tì vết nhỏ bằng một phần mười sợi tóc trên bề mặt gương cũng có thể làm biến dạng dữ liệu hình ảnh thu về Trái Đất. Máy đo biên dạng của Shvabe có khả năng quét và phát hiện các khiếm khuyết vi mô ở cấp độ nano, đảm bảo các thấu kính đạt độ phẳng lý tưởng.

Sự xuất hiện của thiết bị này đưa Nga vào nhóm số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo công cụ đo lường chuyên dụng cho các chi tiết quang học có đường kính lớn hơn 0,25 mét.

Nhờ công nghệ này, các hệ thống vệ tinh quan sát Trái Đất trong tương lai sẽ có thể truyền tải những thước phim có độ phân giải siêu cao, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho các chương trình nghiên cứu thiên văn sâu vào lòng vũ trụ.

Định hình lại bản đồ trắc địa chính xác cao

Không dừng lại ở không gian, Shvabe chứng minh năng lực tự chủ công nghệ ngay dưới mặt đất bằng việc giới thiệu dòng máy toàn đạc điện tử ký hiệu 6Ta1. Được phát triển bởi Nhà máy Cơ-Quang học Ural (UOMZ), đây là thiết bị trắc địa đầu tiên do Nga sản xuất hoàn toàn đạt được sai số phép đo góc giới hạn trong vòng một giây.

Trong ngành xây dựng công trình ngầm, khảo sát địa chất và thiết lập bản đồ số quốc gia, độ chính xác góc một giây là "chìa khóa vàng" để ngăn ngừa các sai lệch dây chuyền trên diện tích lớn. Đại diện Shvabe cho biết, dòng máy toàn đạc 6Ta đã chứng minh được tính ổn định và độ bền cao khi vận hành trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 345 thiết bị thuộc series này được bàn giao và đưa vào khai thác tại khu vực Trung Nga, vùng Ural và vùng Viễn Đông.

Sự thành công của 6Ta1 không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt thiết bị đo đạc cao cấp do các lệnh trừng phạt nguồn cung, mà về mặt tính năng kỹ thuật, dòng máy này còn cho thấy sự tối ưu hóa tốt hơn so với các đối thủ ngoại nhập khi hoạt động tại các vùng khí hậu đặc thù của Nga.

Từ kính hiển vi lập thể đến chuỗi cung ứng tự chủ toàn diện

Mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba giải pháp cốt lõi được Shvabe công bố là dòng kính hiển vi lập thể cải tiến do LZOS nâng cấp. Thiết bị này sở hữu hệ thống thấu kính quang học đặc biệt, cho phép tái tạo hình ảnh ba chiều có độ tương phản cao, hoàn toàn không bị hiện tượng sai lệch màu sắc hay méo hình học ở các rìa thấu kính.

Sản phẩm hướng tới phục vụ các phân khúc đòi hỏi độ tỉ mỉ tuyệt đối như phòng thí nghiệm sinh học, xưởng phục chế cổ vật và ngành chế tác kim hoàn cao cấp. Khác với các mẫu thử nghiệm thông thường, dòng kính hiển vi này đã được Shvabe đưa vào dây chuyền sản xuất thương mại hàng loạt, với kế hoạch xuất xưởng vài chục đơn vị ngay trong giai đoạn cuối năm nay để kịp đáp ứng nhu cầu nội địa đang tăng cao.

Chuỗi sản phẩm mới của Shvabe tại INNOPROM đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về chiến lược công nghệ của Nga: không chỉ dừng lại ở việc khỏa lấp khoảng trống thị trường (thay thế nhập khẩu), mà là vượt lên bằng các thông số kỹ thuật áp đảo. Việc làm chủ các công nghệ cốt lõi từ kính hiển vi phòng thí nghiệm đến thiết bị định vị mặt đất và thấu kính không gian chính là nền tảng vững chắc để nền công nghiệp nước này xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số hoàn toàn tự chủ.