Lộ diện tay ga 150cc đẹp mê hồn của Honda với phanh ABS, công nghệ TCS, Yamaha Grande đối diện nguy cơ thất sủng

Thiết kế thẩm mỹ và chất lượng hoàn thiện vượt trội

Gần đây, những hình ảnh đầu tiên về mẫu xe tay ga mang phong cách hoài cổ mới nhất của liên doanh Honda đã chính thức được hé lộ, ngay lập tức tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng yêu xe. Dù chỉ lộ diện phần đuôi bo tròn mềm mại và cụm đèn hậu được tái thiết kế, chiếc xe đã phô diễn một khí chất cao cấp hơn hẳn so với người tiền nhiệm.

Điểm nhấn làm nức lòng người hâm mộ chính là cam kết về chất lượng hoàn thiện. Chiếc xe khoác lên mình tông màu tím khói quyến rũ, sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện hai lớp tiêu chuẩn ô tô, tạo ra hiệu ứng chuyển màu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời - một chi tiết đánh trúng tâm lý thích cái đẹp và sự bền bỉ của người tiêu dùng Việt Nam.

Honda tung video hé lộ mẫu xe tay ga cổ điển mới, được kỳ vọng là phiên bản nâng cấp toàn diện của dòng NS150LA hiện tại. Xe gây ấn tượng mạnh với thiết kế đuôi bo tròn, cụm đèn hậu tinh tế cùng lớp sơn tĩnh điện hai lớp cao cấp mang lại hiệu ứng thị giác vượt trội. Thiết kế thân thiện với người dùng: chiều cao yên thấp (740mm), trọng lượng nhẹ (137kg), bản Pro có sẵn camera hành trình.

Thông số kỹ thuật chuyển hóa thành lợi ích thực dụng

Không chỉ đẹp mã, mẫu xe này còn sở hữu sức mạnh đáng gờm. Trái tim của xe là khối động cơ 150cc làm mát bằng dung dịch, 4 van, sản sinh công suất 11,4 kW và mô-men xoắn 14,4 Nm. Xây dựng trên nền tảng SH-EP danh tiếng, động cơ này mang lại khả năng bứt tốc mượt mà, giúp người lái dễ dàng luồn lách qua những con phố đông đúc hay tự tin vượt xe trên đường trường.

Đáng chú ý, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ dừng lại ở con số 2,1 lít/100km. Việc kết hợp giữa một khối động cơ mạnh mẽ, bốc lửa nhưng lại cực kỳ thân thiện với túi tiền tiền đổ xăng mỗi ngày chắc chắn sẽ là một đòn bẩy lớn tác động đến quyết định mua sắm của những khách hàng đề cao tính kinh tế.

Các nhược điểm cũ dự kiến được khắc phục: phuộc sau êm ái hơn, nút bấm trên ghi-đông mượt mà, yên xe dùng mút hoạt tính mềm mại chống mỏi. Xe được trang bị hệ thống an toàn tối ưu bao gồm phanh ABS can thiệp tuyến tính và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tiêu chuẩn.

Công nghệ an toàn và trải nghiệm lái được mài giũa

Nếu như trước đây, người dùng thường phàn nàn về phuộc nhún cứng hay yên xe gây nhức mỏi, thì mẫu xe mới này đã lắng nghe và khắc phục triệt để. Honda dự kiến sẽ trang bị lớp mút hoạt tính cực kỳ êm ái cho yên xe, biến mỗi hành trình đi làm hay dạo phố trở thành một trải nghiệm tận hưởng thực thụ.

Về mặt an toàn, xe được nâng cấp toàn diện với hệ thống chống bó cứng phanh ABS được tinh chỉnh lại để can thiệp mượt mà hơn, không còn hiện tượng nảy gắt. Đặc biệt, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS được trang bị tiêu chuẩn sẽ là cứu tinh cho người lái khi phải di chuyển dưới trời mưa hay băng qua những đoạn đường trơn trượt.

Sự thân thiện còn thể hiện qua thông số vật lý: chiều cao yên chỉ 740mm và trọng lượng 137kg. Ngay cả những tay lái nữ có vóc dáng nhỏ nhắn cũng có thể dễ dàng chống chân và dắt xe mà không tốn chút sức lực nào. Thậm chí, phiên bản Pro còn tích hợp sẵn camera hành trình, đáp ứng xu hướng sử dụng công nghệ để bảo vệ quyền lợi cá nhân trên đường phố hiện nay.

Kịch bản nào nếu mẫu xe này cập bến thị trường Việt Nam?

Tại thị trường Trung Quốc, mức giá của thế hệ hiện tại đang dao động từ 14.280 đến 15.680 Nhân dân tệ. Dựa trên tỷ giá quy đổi hiện tại, con số này tương đương khoảng 55,2 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 60,6 triệu đồng cho bản cao cấp. Hãy thử đặt giả thuyết nếu siêu phẩm này được nhập khẩu hoặc phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, nó sẽ tạo ra một cơn chấn động thực sự ở phân khúc xe tay ga tầm trung.

Đối thủ chịu áp lực lớn nhất không ai khác chính là Yamaha Grande hay xa hơn là người đàn anh cùng nhà Honda SH Mode. Người tiêu dùng Việt Nam vô cùng nhạy bén; họ sẵn sàng xuống tiền cho những mẫu xe có giá bán hợp lý nhưng lại được lấp đầy bởi các công nghệ an toàn cốt lõi như ABS hay TCS.

Thách thức duy nhất mà mẫu xe này phải đối mặt khi về Việt Nam chính là bài toán hậu mãi và mức thuế phí áp lên giá lăn bánh. Tuy nhiên, với một thiết kế cổ điển không bao giờ lỗi mốt, động cơ bốc, tiết kiệm xăng cùng dàn trang bị "tận răng", mẫu xe tay ga mới của Honda hoàn toàn có đầy đủ tố chất để vươn lên trở thành mẫu xe quốc dân mới trên đường phố Việt.