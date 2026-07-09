Điều tra giao dịch gần 10 tỷ đồng trong 1 tháng, công an bắt Nguyễn Đức Khoa, thu 5.000 trang tài liệu

Thông tin Bộ Công an ngày 9/7/2026 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt đấu tranh, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, tạm giữ hình sự 08 đối tượng, thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Khoa (SN 1981, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) nhận và quản lý tài khoản Agent, sau đó giao cho Lê Phước Tú (SN 1966, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc. Tú chia tài khoản Agent thành 09 tài khoản Member, trực tiếp sử dụng 01 tài khoản để đánh bạc, đồng thời giao các tài khoản còn lại cho Nguyễn Văn Thuận, Hồ Duy Hưng, Nguyễn Hoàng Xuân và Lê Văn Tín sử dụng để tham gia cá độ bóng đá.

Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị tạm giữ để điều tra - Ảnh: Bộ Công an

Theo quy ước của đường dây, các đối tượng sử dụng “đô” làm đơn vị quy đổi để đặt cược. Hằng tuần, Tú tổng hợp kết quả thắng, thua của các tài khoản rồi thanh toán với Nguyễn Đức Khoa. Khoa được hưởng tiền hoa hồng 2.000 đồng trên mỗi “đô” đặt cược.

Lần theo dấu vết, lộ 1 nhánh tổ chức cá độ khác

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục làm rõ thêm một nhánh tổ chức cá độ khác do Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1975, trú TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Theo đó, đầu tháng 6/2026, Hòa liên hệ một đối tượng tên Tùng (chưa rõ lai lịch) để nhận một tài khoản Agent tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Sau khi nhận tài khoản, Hòa chia thành 6 tài khoản Member; trực tiếp sử dụng 2 tài khoản để đánh bạc, đồng thời giao các tài khoản còn lại cho Linh Trung Hải và một số đối tượng khác tham gia cá độ.

Định kỳ vào thứ Hai hằng tuần, Hòa tổng hợp kết quả thắng, thua để thanh toán với đối tượng Tùng và được hưởng khoản chênh lệch 5.000 đồng trên mỗi “đô” đặt cược.

2 đối tượng trong đường dây - Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1/6 đến ngày 2/7/2026, hai nhánh đường dây trên đã tổ chức cho các đối tượng tham gia đặt cược gần 350.000 “đô”. Với tỷ lệ quy đổi từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi “đô”, tổng giá trị giao dịch được xác định gần 10 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã tạm giữ hình sự 08 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Khoa, Lê Phước Tú, Nguyễn Văn Hòa về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; Hồ Duy Hưng, Lê Văn Tín, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Xuân và Linh Trung Hải về hành vi "Đánh bạc".

Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục mở rộng vụ án, triệu tập các đối tượng liên quan để củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.