Tập đoàn Nga sẽ làm “công trình thế kỷ” cho Việt Nam tuyên bố dẫn đầu thế giới ở 1 lĩnh vực quan trọng

Đây là lĩnh vực Nga có nhiều kinh nghiệm và thành tựu trong nhiều năm qua. Ảnh: kursiv

Mới đây, chia sẻ với hãng thông tấn TASS, Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev cho biết, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của tập đoàn này là dòng lò phản ứng RITM. Đây là công nghệ được sử dụng cho các nhà máy điện hạt nhân nổi và nhà máy điện hạt nhân trên đất liền với nhiều mức công suất khác nhau.

Theo ông Likhachev, sản phẩm chủ lực của Rosatom hiện nay là dòng lò phản ứng RITM.

Tổng Giám đốc Rosatom chia sẻ, là đơn vị dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ, Rosatom không đứng yên.

“Việc Mỹ đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này càng thúc đẩy chúng tôi mở rộng về danh mục sản phẩm của mình. Hiện nay, chúng tôi đang đồng thời triển khai nhiều dự án mới. Khoảng một chục dự án lò phản ứng dành cho các nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ (LPNPP) đang ở nhiều giai đoạn phát triển và triển khai khác nhau”, ông Alexey Likhachev cho biết.

Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev. Ảnh: Tass

Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev cho hay, Rosatom hiện có 13 lò phản ứng RITM, với các mức công suất khác nhau phục vụ đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga. Đặc biệt, lò phản ứng thứ 14 được chế tạo cho tổ máy điện hạt nhân nổi mới phục vụ mỏ Baimskoye, hiện lò phản ứng thứ hai của dự án này đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Ngoài ra, theo Tổng Giám đốc Rosatom: “Trong tháng 6, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên đất liền tại Uzbekistan, với 2 tổ máy công suất nhỏ. Các lò phản ứng dành cho dự án này đang được sản xuất. Đây không phải các mô hình thử nghiệm, mà là giải pháp thương mại được sản xuất hàng loạt.

Hiện nay, các doanh nghiệp của Rosatom đang chế tạo tổng cộng 11 lò phản ứng dành cho các nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ ở nhiều giai đoạn khác nhau”.

Rosatom đang phát triển lò phản ứng có tuổi thọ tới 60 năm

Rosatom có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm sang các lò phản ứng có công suất siêu nhỏ. Ảnh minh họa

Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev chia sẻ thêm, Tập đoàn Rosatom còn có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm sang các lò phản ứng có công suất siêu nhỏ. Cùng với đó, tập đoàn cũng đang tích cực phát triển tổ hợp lò phản ứng Shelf-M. Tổ hợp này dự kiến được sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ tại Chukotka để cung cấp điện cho Công ty khai khoáng và luyện kim Elkonsky.

Theo thiết kế, tổ hợp Shelf-M có thể tạo ra 10 MW điện và 35 MW nhiệt, với tuổi thọ vận hành lên tới 60 năm.

Bên cạnh đó, ông Likhachev cho biết, Tập đoàn Rosatom đã hoàn thiện về tiến độ xây dựng nhà máy sử dụng Shelf-M, đồng thời bắt đầu khảo sát địa điểm xây dựng, cũng như hoàn thành giai đoạn thử nghiệm độ bền của nhiên liệu hạt nhân, đang hoàn tất việc xác định tổng mức đầu tư của dự án.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev cho rằng, việc Mỹ đẩy mạnh phát triển các nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ là minh chứng cho thấy tập đoàn hàng đầu của Nga đã lựa chọn đúng hướng phát triển. Đồng thời, việc này phản ánh xu hướng tăng tốc phát triển điện hạt nhân trên toàn cầu.

Việt Nam đã chọn Rosatom để triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Nhà máy sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Đây là công nghệ lò phản ứng hạt nhân thương mại hiện đại và mạnh nhất của Nga hiện nay. Nhà máy được hãng tin Sputnik (Nga) gọi là "công trình thế kỷ".



