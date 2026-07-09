Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái trẻ bị khởi tố vì bán thực phẩm tăng cường sinh lý đàn ông giả

| | Thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Nga về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngày 9/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1999, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Cô gái trẻ bị khởi tố vì bán thực phẩm tăng cường sinh lý đàn ông giả - Ảnh 1.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nga.

Theo cơ quan Công an, trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số sản phẩm thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Alipas có dấu hiệu là hàng giả được rao bán trên thị trường.

Quá trình xác minh ban đầu xác định, từ tháng 7/2023, Nguyễn Thị Tuyết Nga đã đặt mua số lượng lớn thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Alipas không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ trên mạng xã hội với giá rất thấp, chỉ bằng một phần nhỏ so với sản phẩm chính hãng.

Mặc dù biết rõ đây là hàng giả, không có thành phần và công dụng như sản phẩm chính hãng, Nga vẫn tìm cách tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Để tạo niềm tin với khách hàng, đối tượng trực tiếp gọi điện tư vấn, giới thiệu đây là sản phẩm chính hãng có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới, đồng thời bán với giá chỉ khoảng một phần ba so với hàng chính hãng để thu hút người mua.

Kết quả giám định đối với các sản phẩm Alipas do Nguyễn Thị Tuyết Nga bán ra thị trường xác định đây là hàng giả, không có thành phần và công dụng giống với sản phẩm chính hãng.

Cô gái trẻ bị khởi tố vì bán thực phẩm tăng cường sinh lý đàn ông giả - Ảnh 2.

Tang vật thực phẩm chức năng giả mà Nguyễn Thị Tuyết Nga bán cho người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Nguyễn Thị Tuyết Nga không chỉ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đột kích một nhà kho, công an triệt phá đường dây buôn bán thực phẩm chức năng giả, tịch thu hơn 15.000 sản phẩm nhập lậu

Theo Viết Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch VinaFruit: Không thể đạt mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD nông, lâm, thủy sản nếu Việt Nam vẫn làm điều này

Chủ tịch VinaFruit: Không thể đạt mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD nông, lâm, thủy sản nếu Việt Nam vẫn làm điều này Nổi bật

Tất cả người dân đang sử dụng xăng E10 trên cả nước chú ý thông tin mới nhất

Tất cả người dân đang sử dụng xăng E10 trên cả nước chú ý thông tin mới nhất Nổi bật

Giá vàng giảm, láng giềng Việt Nam lập tức mua vào mạnh nhất trong 3 năm

Giá vàng giảm, láng giềng Việt Nam lập tức mua vào mạnh nhất trong 3 năm

16:08 , 09/07/2026
Giá xăng E10 giảm về mức 20.000 đồng/ít

Giá xăng E10 giảm về mức 20.000 đồng/ít

16:04 , 09/07/2026
Nga 'hắt hơi', cả khu vực này lập tức 'cảm lạnh' - một quốc gia chỉ còn đủ xăng dùng trong 30 ngày

Nga 'hắt hơi', cả khu vực này lập tức 'cảm lạnh' - một quốc gia chỉ còn đủ xăng dùng trong 30 ngày

15:32 , 09/07/2026
Không cần đi qua Hormuz, phát hiện một tàu cỡ lớn vừa rời Thái Bình Dương, mang tin vui hướng thẳng đến châu Á

Không cần đi qua Hormuz, phát hiện một tàu cỡ lớn vừa rời Thái Bình Dương, mang tin vui hướng thẳng đến châu Á

15:00 , 09/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên