Giá xăng E10 giảm về mức 20.000 đồng/ít

Trong phiên điều hành chiều nay (9/7), giá xăng dầu tăng giảm trái chiều. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 539 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 412 đồng/lít. Trong chiều ngược lại, dầu diesel 0.05S tăng 569 đồng/lít. Cuối cùng, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 318 đồng/kg.

Sau chiều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h00n ngày 9/7 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.191 đồng/lít - Xăng E10RON95-III: không cao hơn 20.003 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.745 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.735 đồng/kg

Tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu, với mức 200 đồng với mỗi lít xăng sinh học và dầu mazut. Mức trích quỹ với dầu diesel về 0 đồng một lít.

Liên quan đến phản ánh của người tiêu dùng sau khi triển khai xăng E10 trên toàn quốc, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, từ ngày 1 đến 29/6/2026, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia và Hội Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận 293 phản ánh, gồm 11 phản ánh qua tổng đài và 282 phản ánh qua email.

Các nội dung phản ánh chủ yếu tập trung vào băn khoăn về chất lượng xăng, khó tìm điểm bán xăng E5 trong giai đoạn đầu, lo ngại xăng E5 và E10 ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ động cơ, cũng như một số ý kiến cho rằng xe vận hành yếu hơn hoặc bị chết máy sau khi sử dụng xăng E10.

Theo Bộ Công Thương, toàn bộ các phản ánh đã được xử lý theo đúng quy trình, chuyển đến các đơn vị có chức năng để xem xét và phản hồi người tiêu dùng. Qua một tháng triển khai, lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 1 triệu m³, tương đương lượng tiêu thụ xăng khoáng trước đây. Đồng thời, các doanh nghiệp đầu mối cho biết đến nay chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh tiêu cực nào liên quan đến chất lượng xăng hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ động cơ.