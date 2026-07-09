Một thương hiệu lốp xe đến từ Mỹ vừa chính thức đổ bộ thị trường Việt

Bridgestone Việt Nam chính thức đưa thương hiệu lốp Dayton đến thị trường Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm nhằm phục vụ đa dạng phân khúc khách hàng.

Hợp tác cùng Dân Chủ, Bridgestone Việt Nam hướng đến nhóm người dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa độ bền, hiệu suất vận hành ổn định và giá trị sử dụng kinh tế. Tại Việt Nam, các dòng lốp Dayton được định vị dành cho cho nhu cầu di chuyển phổ thông, từ đường đô thị, đường trường đến các hành trình quen thuộc mỗi ngày của người dùng sedan, SUV và CUV.

Việc giới thiệu Dayton tại Việt Nam nằm trong định hướng mở rộng danh mục sản phẩm, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của thị trường. Với nền tảng từ Bridgestone, các sản phẩm lốp xe Dayton được phát triển và sản xuất theo hệ thống tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, mang lại hiệu suất ổn định, độ tin cậy cao và khả năng thích ứng với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam.

Ông Naoki Inutsuka, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam, chia sẻ: "Việc giới thiệu Dayton tại Việt Nam thể hiện nỗ lực của chúng tôi trong việc mang đến cho người dùng thêm một lựa chọn lốp xe đáng tin cậy, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Với nền tảng chất lượng từ Bridgestone, Dayton hướng đến việc đáp ứng những tiêu chí quan trọng của người dùng Việt Nam như an toàn, độ bền, hiệu suất vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý."

Danh mục sản phẩm Dayton tại Việt Nam hiện tập trung vào hai dòng chính, gồm Dayton DT30 dành cho xe sedan và Dayton H/T100 dành cho SUV/CUV.

Dayton DT30 được phát triển cho các mẫu sedan phổ biến, tập trung vào khả năng vận hành an toàn và ổn định trong nhiều điều kiện đường sá, phù hợp với nhiều mẫu xe sedan như Toyota Vios, Honda City, Mazda 6 và BMW 3 Series.

Trong khi đó, Dayton H/T100 hướng đến nhóm xe SUV và CUV, đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt trong đô thị, đường trường và các hành trình cùng gia đình, hướng tới các mẫu xe SUV/CUV như Honda CR-V, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Mercedes-Benz GLC.

Tại Việt Nam, Dayton được phân phối chính thức bởi Dân Chủ, đơn vị đã có 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối lốp xe. Với sự cân bằng giữa độ bền, hiệu suất vận hành ổn định và giá trị sử dụng kinh tế, Dayton được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng Việt Nam.