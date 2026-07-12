Doanh số ô tô Việt Nam tăng 15%, xe hybrid và nhập khẩu tiếp tục bứt phá

Thị trường duy trì đà phục hồi vững chắc

Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy sự phục hồi vững chắc của thị trường trong nước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số toàn thị trường đạt 149.761 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh số các thành viên VAMA cũng ghi nhận mức tăng tương đương, phản ánh nhu cầu mua sắm phương tiện cá nhân của người dân đang dần ấm lại.

Tính riêng tháng 6/2026, toàn thị trường bán ra 31.104 xe, tăng 4% so với tháng trước. Dù vẫn giảm nhẹ 2,7% so với cùng kỳ năm 2025, đây vẫn là tín hiệu tích cực cho thấy đà hồi phục ổn định. Trong cơ cấu doanh số tháng 6, xe du lịch đóng vai trò chủ lực với 21.007 xe, tăng 10% so với tháng trước. Ngược lại, xe thương mại đạt 9.526 xe (giảm 7%) và xe chuyên dụng đạt 571 xe (tăng 23%). Diễn biến này cho thấy nhu cầu mua xe cá nhân rất ổn định, trong khi mảng xe doanh nghiệp chịu tác động lớn từ bối cảnh kinh tế vĩ mô.

Xe nhập khẩu nguyên chiếc lấn lướt xe lắp ráp trong nước

Điểm nhấn nổi bật trong nửa đầu năm nay là sự bứt phá của nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Trong tháng 6, doanh số xe nhập khẩu đạt 18.563 xe, tăng 10% so với tháng trước. Trái lại, xe sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD) giảm 4%, chỉ đạt 12.541 xe.

Xu hướng chuộng xe nhập khẩu duy trì xuyên suốt cả nửa đầu năm. Doanh số cộng dồn dòng xe này tăng tới 23% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng trưởng khiêm tốn 7% của xe lắp ráp nội địa. Lý do là bởi sự xuất hiện của nhiều mẫu xe nhập khẩu mới đi kèm chính sách giá bán cạnh tranh đã kích thích mạnh mẽ nhu cầu mua sắm của khách hàng.

"Cơn sốt" xe hybrid xanh hóa thị trường ô tô Việt

Dòng xe Hybrid trở thành “ngôi vương” về tốc độ tăng trưởng với mức tăng tới 83% trong nửa đầu năm 2026. (Ảnh minh hoạ)

Song song với đó, xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch rõ nét sang các dòng xe thân thiện với môi trường. Trong đó, xe hybrid (HEV) dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh số xe hybrid cán mốc 10.865 xe, tăng tới 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 6, toàn thị trường tiêu thụ 2.347 xe hybrid, tăng 41% so với tháng trước và gần gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Toyota tiếp tục dẫn đầu phân khúc này khi bán được 1.894 xe hybrid trong tháng, tăng tới 89% so với tháng trước. Đóng góp chủ lực là Innova Cross Hybrid (884 xe), Corolla Cross Hybrid (584 xe) và Yaris Cross Hybrid (224 xe). Honda cũng ghi nhận đà tăng ở dòng CR-V Hybrid và HR-V Hybrid. Sự bứt phá này chứng tỏ người mua chú trọng nhiều hơn đến tính thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu mà không ngại rào cản hạ tầng sạc.

Bản đồ thị phần thay đổi và sự áp đảo của xe thuần điện VinFast

Về thị phần, các thương hiệu lớn đang bám đuổi quyết liệt. Toyota duy trì ngôi đầu tháng 6 với 6.494 xe (chiếm 27% doanh số VAMA). Mitsubishi đứng thứ hai với 3.158 xe, chủ yếu nhờ Xforce và Xpander. Ford giữ vị trí thứ ba với 2.741 xe, trong khi Kia và Mazda hoàn thiện top 5 với lần lượt 2.675 xe và 2.361 xe. Honda cũng ghi nhận tháng kinh doanh tích cực với 2.002 xe bán ra.

Ở mảng xe thuần điện, VinFast duy trì sự áp đảo tuyệt đối. Hãng đã bàn giao 17.955 ô tô điện trong tháng 6, nâng tổng lũy kế 6 tháng đầu năm lên 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên một hãng xe tại Việt Nam vượt mốc 100.000 xe chỉ sau nửa năm kinh doanh. Sức tăng trưởng này đến từ dải sản phẩm phủ kín các phân khúc như dòng xe dịch vụ Limo Green (3.868 xe), VF 3 (3.550 xe) hay VF 5 (3.364 xe).

Kỳ vọng bứt phá trong nửa cuối năm 2026

Bước sang nửa cuối năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam kỳ vọng tiếp tục đà tăng trưởng tốt nhờ lãi suất cho vay ưu đãi, nguồn cung dồi dào và sản phẩm đa dạng. Các phân khúc SUV, MPV, xe hybrid và xe điện hứa hẹn tiếp tục là động cơ chính thúc đẩy doanh số.

Mặc dù vậy, áp lực cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt khi nhiều thương hiệu mới gia nhập thị trường, tiêu biểu như GAC GS3 EMZOOM vừa ra mắt (639 triệu đồng) hay Jaecoo J5 mở cọc (giá từ dưới 569 triệu đồng). Để thu hút khách hàng, cuộc đua giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ sẽ tiếp tục duy trì. Các hãng xe tập trung tối ưu chi phí sử dụng và chuyển dịch thông minh sang xe xanh sẽ chiếm ưu thế lớn trong nửa cuối năm 2026.