46 triệu đồng cho một chiếc TV TCL có đắt? Tôi đi tìm câu trả lời với C8L 65 inch

45,99 triệu đồng không phải số tiền nhỏ cho một chiếc TV TCL. Với từng ấy tiền, bạn hoàn toàn có thể mua một chiếc OLED 55 inch của LG, thậm chí săn được một số mẫu Sony đời trước đang giảm giá.

Đó cũng là lý do tôi bước vào trải nghiệm với một chút hoài nghi. Một chiếc Mini LED giá gần 50 triệu đồng liệu có thực sự khác biệt?

Sau gần một kỳ Wolrd Cup, tôi đã phần nào tìm ra câu trả lời.

Tôi bắt đầu hiểu vì sao TCL tự tin đến vậy

Tôi bắt đầu bằng một bộ phim quen thuộc - Top Gun: Maverick. Một lựa chọn an toàn vì tôi gần như đã thuộc lòng từng cảnh quay. Ngay ở cảnh mở đầu trên boong tàu sân bay, tôi đã nhận ra C8L không phải kiểu TV khiến người ta phải "tinh mắt" mới nhận ra sự khác biệt.

Nó tạo ấn tượng ngay lập tức.

Ánh lửa từ động cơ phản lực, ánh đèn vàng trên boong tàu, bầu trời xanh đậm phía xa… mọi thứ đều có độ nổi khối rất mạnh. Hình ảnh gần như bật ra khỏi màn hình. Tôi từng xem khá nhiều TV Mini LED trong vài năm gần đây, nhưng ít chiếc nào mang lại cảm giác "HDR" mạnh như C8L.

Điểm đặc biệt của chiếc TV này nằm ở độ sáng. Hàng loạt các chuyên trang công nghệ lớn đều đánh giá đây là một trong những TV sáng nhất trên thị trường hiện nay, với khả năng tái tạo các điểm sáng HDR thuộc nhóm dẫn đầu phân khúc.

Con số đo đạc là một chuyện. Nhưng trải nghiệm thực tế mới là điều đáng nói. Với nhiều TV khác, buổi chiều thường là khoảng thời gian khó chịu nhất khi ánh sáng bên ngoài khiến hình ảnh trở nên nhợt nhạt. C8L gần như không gặp vấn đề đó.

Tôi tin là nếu sử dụng C8L trong những căn nhà nhiều kính, bạn cũng không cần không cần kéo rèm hay tăng độ sáng lên mức tối đa. TV đơn giản là đủ sáng để "chiến thắng" gần như mọi điều kiện của căn phòng. Đó là lợi thế rất thực tế với người dùng Việt Nam.

Với tôi, cơ bản chỉ thường để độ sáng ở mức 40-50% là hoàn toàn đủ cho môi trường là phòng khách trong một căn chung cư.

Tôi cũng luôn cho rằng OLED là chuẩn mực về màu đen cho đến khi xem cảnh đêm trong The Batman . C8L không đạt được màu đen tuyệt đối như OLED, nhưng nó tiến rất gần.

Các mảng tối sâu, độ tương phản rất cao, trong khi những điểm sáng như đèn đường, biển quảng cáo hay ánh đèn xe hơi vẫn giữ được độ nổi bật. Hiện tượng quầng sáng quanh vật thể sáng được kiểm soát rất tốt.

Có những thời điểm, tôi quên mất mình đang xem một chiếc TV LCD. Đó là lời khen lớn nhất mà tôi có thể dành cho C8L.

Rồi World Cup đến…

Nếu chỉ xem phim, tôi đã có thể kết luận đây là một chiếc TV xuất sắc. Nhưng TV của người Việt không chỉ để xem phimmà bóng đá là một phần quan trọng khác.

Trong mùa World Cup này, tôi chọn xem khoảng chừng 30 trận đấu. Khoảnh khắc sân vận động hiện lên, tôi hiểu vì sao TCL lại đẩy mạnh thông điệp "TV cho mùa World Cup".

Độ sáng rất cao khiến thảm cỏ trông cực kỳ sống động. Khán đài đông người không bị bệt màu. Những góc quay toàn sân vẫn giữ được độ chi tiết tốt. Màn hình 65 inch ở khoảng cách gần 3 mét tạo cảm giác đủ lớn để biến phòng khách thành một "sân vận động mini".

Nhưng công bằng mà nói, đây cũng là lúc tôi nhìn thấy điểm yếu của C8L.

Trong một số pha lia máy rất nhanh, đặc biệt ở những đường chuyền dài hoặc các tình huống phản công tốc độ cao, TV vẫn xuất hiện hiện tượng nhòe chuyển động nhẹ. Nó không đủ nghiêm trọng để phá hỏng trải nghiệm nhưng nếu bạn cực kỳ khó tính với chuyển động, đây sẽ là điểm trừ.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất lại là âm thanh

Tôi vốn có một quy tắc khi đánh giá TV: Muốn xem phim nghiêm túc, hãy mua soundbar.

C8L khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ. Chiếc TV này sử dụng hệ thống âm thanh được tinh chỉnh bởi Bang & Olufsen, thương hiệu âm thanh cao cấp đến từ Đan Mạch. Tôi không kỳ vọng nhiều. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã không cắm soundbar.

Tiếng thoại rõ. Âm trường đủ rộng. Đặc biệt, dải trầm có lực hơn hầu hết TV mỏng hiện nay. Có một cảnh trong Top Gun: Maverick , khi chiếc F/A-18 cất cánh, tôi thực sự cảm nhận được rung động từ tiếng động cơ.

Tất nhiên, nó không thể mạnh như một bộ loa rời, nhưng đủ để khiến tôi quên mất mình đang nghe âm thanh phát ra từ một chiếc TV thiết kế siêu mỏng. Nếu chủ yếu xem truyền hình, bóng đá, Netflix hay YouTube, tôi nghĩ phần lớn người dùng Việt Nam hoàn toàn có thể sống chung với hệ thống loa tích hợp này.

Chiếc TV này dành cho ai?

TCL C8L không phải chiếc TV hoàn hảo. Nó chưa có độ chính xác màu tuyệt đối như những chiếc OLED đắt tiền. Khả năng xử lý chuyển động chưa phải số một.

Nhưng đổi lại, nó mang đến ba thứ rất đáng tiền: Một màn hình cực sáng, chất lượng HDR ấn tượng và trải nghiệm xem phim, xem bóng đá đủ để khiến người ta ngồi lâu hơn trên ghế sofa.

45,99 triệu đồng cho bản 65 inch là mức giá không hề thấp nhưng sau một tháng sử dụng tôi không còn coi đây là một chiếc TV TCL đắt tiền nữa.

Tôi coi nó là một trong những chiếc TV Mini LED đáng mua nhất ở phân khúc dưới 50 triệu đồng hiện nay, đặc biệt với những gia đình muốn nâng cấp phòng khách.

Và có lẽ đó là lời khen lớn nhất dành cho C8L: Nó không cố trở thành một chiếc OLED. Nó đang chứng minh rằng Mini LED giờ đây đã đủ tốt để trở thành lựa chọn thay thế thực sự.