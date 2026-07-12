Mỗi phút người Việt mua hơn 5 xe máy, bảo sao các hãng liên tục ra xe mới từ xe xăng đến xe điện

Việt Nam vẫn chứng tỏ vị thế là "mỏ vàng" khổng lồ của các hãng xe 2 bánh. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận 1.367.552 xe máy được bán ra, tương đương cứ mỗi phút trôi qua, người tiêu dùng Việt lại "chốt đơn" hơn 5 chiếc xe máy.

Sức mua khổng lồ này đang biến thị trường Việt Nam thành một chảo lửa cạnh tranh khốc liệt, nơi các hãng liên tục tung ra hàng loạt sản phẩm mới trải dài từ xe xăng truyền thống đến kỷ nguyên xe điện bùng nổ.

Cú bứt tốc ngoạn mục và những "tảng băng chìm"

Thị trường xe máy tại Việt Nam trong năm 2026 đang cho thấy những dấu hiệu sôi động và bứt phá mạnh mẽ trở lại sau những biến động của nền kinh tế. Theo số liệu chính thức từ VAMM, biểu đồ doanh số đang đi lên theo một quỹ đạo đầy lạc quan.

Cụ thể, kết thúc Quý I/2026, tổng lượng xe bán ra đạt 729.121 chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Bước sang Quý II, doanh số vẫn trụ vững ở mức 638.431 xe, tăng 4,4% so với năm ngoái. Tổng cộng lại, chỉ trong nửa đầu năm 2026, lượng xe máy của 5 thành viên VAMM được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam đã cán mốc gần 1,4 triệu xe, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Thực tế, con số kể trên chỉ phản ánh một phần quy mô của thị trường xe máy Việt Nam, bởi VAMM không bao trùm toàn thị trường. Doanh số trên hoàn toàn vắng bóng sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu xe máy điện đang làm mưa làm gió như VinFast hay Dat Bike.

Thêm vào đó, thị phần của các cửa hàng tư nhân phân phối xe không chính hãng cũng là một ẩn số lớn. Đặc biệt, nhóm khách hàng đam mê tốc độ và phong cách cá nhân còn đóng góp doanh số không nhỏ cho các thương hiệu mô tô phân khối lớn, xe máy của các thương hiệu xe nhập khẩu không thuộc VAMM như Kawasaki, Ducati, Triumph, hay Harley-Davidson.

Cuộc đổ bộ rầm rộ từ phân khúc xăng đến điện

Sự sôi động của thị trường không chỉ nằm ở những con số thống kê khô khan mà còn được thể hiện sinh động qua cuộc chạy đua về sản phẩm của các hãng xe. Từ xe xăng cho đến xe điện, người tiêu dùng Việt đang đứng trước một "bữa tiệc" xe hai bánh đa dạng chưa từng có.

Yamaha Exciter 155 VVA-TCS là mẫu xe máy mới nhất ra mắt khách Việt. Ảnh: Vĩnh Phúc

Ở nhóm xe xăng, ngọn lửa cạnh tranh vẫn bùng cháy dữ dội. Ngay trong đầu tháng 7, Suzuki đã nhanh tay hâm nóng phân khúc côn tay cỡ nhỏ khi ra mắt Satria thế hệ mới. Không chịu kém cạnh, đối thủ truyền kiếp Yamaha lập tức tung ra Exciter 155 VVA-TCS vào ngày hôm qua 11/7, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm underbone thể thao. Dự kiến trong tương lai gần, thị trường tay ga đô thị sẽ đón nhận làn gió mới từ Kymco với bộ đôi Sky Town 150 và People R 125.

Song hành với nhóm xe chính hãng, thị trường xe máy tư nhân cũng sôi động không kém với hàng loạt cái tên đình đám như Honda SH nhập khẩu Ý, các dòng xe ga hiệu suất cao Italjet Dragster 300 và Dragster 700, hay những mẫu mô tô như TVS Ronin 225 và Honda CB500 Super Four.

Ở nhóm xe máy điện, cuộc đua cũng khốc liệt không kém với sự lấn lướt của thương hiệu nội địa. VinFast đang thể hiện rõ tham vọng phủ sóng khi giới thiệu loạt xe dành cho nhóm khách hàng học sinh mang tên Amio, Amio S, Zgoo và Flazz Max. Hãng xe điện này còn rục rịch hé lộ việc sắp trình làng thêm 2 mẫu xe mới, phả hơi nóng vào các đối thủ.

Đại diện Việt Nam khác là Dat Bike lại tạo nên bất ngờ lớn khi ra mắt mẫu xe Era. Với điểm nhấn là cốp chứa đồ dung tích lên đến 50 lít cùng bộ sạc tích hợp thẳng vào thân xe, Era đánh trúng tâm lý cần sự tiện lợi tối đa của người dùng đô thị.

Nhận thấy miếng bánh thị phần xe điện ngày càng béo bở, ngay cả "ông trùm" xe xăng Honda cũng không thể ngồi yên khi chính thức mở bán mẫu xe điện UC3, bán song song với dòng iCON e: đã ra mắt trước đó. Trong khi đó Yamaha vẫn có phần im ắng khi chỉ duy trì duy nhất mẫu Neo's ra mắt cách đây vài năm.

VinFast là hãng xe máy điện có doanh số tốt nhất thị trường. Ảnh: VinFast

Nhìn chung, với đà tăng trưởng mạnh mẽ và tốc độ ra mắt sản phẩm mới chóng mặt, bức tranh thị trường xe máy Việt Nam 2026 đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự đa dạng hóa. Dù lựa chọn sự bền bỉ của động cơ đốt trong hay đón đầu xu hướng công nghệ của xe điện, người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang là những người hưởng lợi nhất từ cuộc chiến khốc liệt nhưng đầy thú vị này.