Iran nhận tin buồn từ láng giềng Việt Nam

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Theo Reuters, nguồn cung dầu thô Iran trên biển đang tăng nhanh sau khi Tehran đẩy mạnh xuất khẩu trong giai đoạn thỏa thuận hòa bình tạm thời với Mỹ. Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ lại chậm lại khi các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc chuyển sang mua dầu từ Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Ả Rập Xê Út với mức giá cạnh tranh hơn.

Theo các nhà giao dịch, việc Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt trong tuần này có nguy cơ khiến Iran phải đối mặt với lượng dầu tồn trên biển lớn hơn, đúng thời điểm nhiều chuyến hàng vừa cập bến khu vực châu Á.

Trong những tuần gần đây, các nhà máy lọc dầu độc lập tại tỉnh Sơn Đông – nhóm khách hàng lâu nay tiêu thụ phần lớn dầu thô Iran của Trung Quốc – đã mua từ 16 triệu đến 20,5 triệu thùng dầu từ Qatar, Iraq và UAE. Theo giới giao dịch, đây là đợt mua dầu Trung Đông không chịu lệnh trừng phạt lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Bên cạnh đó, một nguồn tin am hiểu giao dịch cho biết tập đoàn lọc hóa dầu tư nhân Shenghong Petrochemical cũng đã mua khoảng 12 triệu thùng dầu từ Iraq, Abu Dhabi và Ả Rập Xê Út.

Các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Trung Quốc phần lớn đã tránh nhập khẩu trực tiếp dầu Iran kể từ khi Mỹ khôi phục lệnh trừng phạt vào năm 2018. Vì vậy, các nhà máy lọc dầu độc lập tại Sơn Đông vẫn là nhóm khách hàng chủ lực của dầu Iran trong nhiều năm qua.

Sau khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại vào cuối tháng 6, các nhà sản xuất Trung Đông nhanh chóng nối lại xuất khẩu, khiến lượng dầu không có nguồn gốc từ Iran tràn vào thị trường châu Á. Các lô hàng này được các nhà giao dịch quốc tế như Mercuria, Vitol, PetroChina International, Zhenhua Oil và Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) chào bán với mức chiết khấu từ 5-8 USD/thùng so với giá dầu Brent ICE cho các lô hàng giao trong tháng 8-9.

Trong khi đó, dầu thô nhẹ của Iran chỉ được giảm khoảng 2-3 USD/thùng so với Brent. Theo nhiều nhà giao dịch, mức giá này khiến dầu Iran trở nên kém hấp dẫn hơn đáng kể.

"Trớ trêu thay, dầu của Iran hiện lại là loại đắt nhất", một thương nhân kỳ cựu nhận xét.

Theo dự báo của giới kinh doanh, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đang kỳ vọng mức chiết khấu khoảng 4-5 USD/thùng đối với các lô hàng giao trong tháng 8-9, cao hơn đáng kể so với mức giảm hiện nay.

Dữ liệu mới nhất của Kpler cũng cho thấy lượng dầu Iran nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng hiện chỉ đạt khoảng 556.000 thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2023, phản ánh nhu cầu suy yếu trong bối cảnh các nguồn cung thay thế từ Trung Đông ngày càng cạnh tranh về giá.