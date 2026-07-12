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Mẫu iPhone màn hình lớn đang có giá giảm gần chục triệu đồng

| | Thị trường

Mẫu iPhone màn hình lớn của Apple đã giảm gần 10 triệu đồng, đưa mức giá về ngưỡng dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Chỉ sau chưa đầy 9 tháng lên kệ, iPhone Air đã ghi nhận mức giảm giá tới 9,5 triệu đồng tại nhiều hệ thống bán lẻ. Đây là một trong những mẫu iPhone có tốc độ điều chỉnh giá mạnh nhất của Apple trong những năm gần đây, đưa sản phẩm từ phân khúc cao cấp xuống mức giá dễ tiếp cận hơn.

Theo ghi nhận ngày 7/7 tại hai hệ thống bán lẻ lớn là Thế Giới Di Động và FPT Shop, giá iPhone Air vẫn duy trì ở mức thấp như tháng trước, giảm từ 9-9,5 triệu đồng so với giá niêm yết khi ra mắt.

Cụ thể, phiên bản iPhone Air 256GB hiện được bán với giá 22,89-22,99 triệu đồng, thấp hơn khoảng 9 triệu đồng so với mức giá gốc 31,99 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 512GB có giá dao động 28,99-30,99 triệu đồng, giảm tới 9,5 triệu đồng. Phiên bản dung lượng 1TB hiện tạm thời hết hàng tại một số hệ thống.

iPhone Air là dòng smartphone mới của Apple, hướng đến người dùng ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn muốn sở hữu màn hình lớn và hiệu năng cao. (Ảnh minh hoạ)

Việc giảm giá sâu khiến iPhone Air trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc trên 20 triệu đồng, đặc biệt với người dùng muốn trải nghiệm thiết kế mới của Apple nhưng không muốn chi quá nhiều cho các mẫu Pro.

Điểm nổi bật nhất của iPhone Air nằm ở thiết kế siêu mỏng. Máy chỉ dày 5,6 mm và nặng 165 g, trở thành mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple. Thiết kế mới mang đến cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được độ cứng cáp nhờ khung kim loại và cách hoàn thiện đặc trưng của hãng.

Bên cạnh ngoại hình khác biệt, thiết bị vẫn sở hữu màn hình 6,5 inch, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, làm việc và xem nội dung trên không gian hiển thị lớn.

Về cấu hình, iPhone Air được trang bị chip A19 Pro, tương tự dòng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Bộ xử lý này mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho các tác vụ từ làm việc đa nhiệm đến chơi game hay xử lý đồ họa.

Đáng chú ý, chip A19 Pro còn tích hợp bộ tăng tốc AI trên từng nhân đồ họa, giúp cải thiện khả năng xử lý các tính năng trí tuệ nhân tạo, chỉnh sửa hình ảnh và tối ưu hiệu suất trong các tựa game có đồ họa cao.

iPhone Air sở hữu màn hình 6,5 inch, đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, chơi game và làm việc. (Ảnh minh hoạ)

Dù sở hữu thân máy mỏng, thời lượng pin vẫn là điểm mạnh của sản phẩm. Theo công bố của Apple, iPhone Air có thể phát video liên tục tới 27 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày đối với người thường xuyên làm việc hoặc di chuyển.

Việc giá bán giảm mạnh chỉ sau vài tháng mở bán giúp iPhone Air tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng đến những người yêu thích công nghệ muốn trải nghiệm thiết kế mới của Apple mà không phải bỏ ra mức chi phí gần 32 triệu đồng như thời điểm sản phẩm ra mắt. Với mức giá hiện tại, đây được xem là một trong những mẫu iPhone màn hình lớn đáng chú ý trên thị trường trong giai đoạn giữa năm.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
apple, fpt

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