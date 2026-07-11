5 chiếc iPhone mới rẻ nhất, đáng mua hiện tại

Tại thị trường Việt Nam, Apple hiện vẫn duy trì danh mục iPhone khá đa dạng, từ các mẫu đã ra mắt vài năm đến thế hệ mới nhất. Sau nhiều đợt điều chỉnh giá, người dùng có thể sở hữu iPhone mới chính hãng với mức giá từ hơn 12 triệu đồng.

iPhone 13: Từ 12,29 triệu đồng

iPhone 13 hiện là mẫu iPhone mới có giá thấp nhất trong danh mục chính hãng, được bán từ 12,29 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Tuy nhiên, lượng hàng trên thị trường hiện không còn nhiều, chủ yếu còn một số màu phổ biến và nguồn cung ngày càng hạn chế.

iPhone 13

Dù đã ra mắt nhiều năm, iPhone 13 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nhờ chip A15 Bionic, màn hình OLED 6,1 inch cùng cụm camera kép 12MP hỗ trợ quay video 4K. Đây vẫn là lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn sở hữu iPhone với chi phí tiết kiệm.

iPhone 14: Từ 15,19 triệu đồng

iPhone 14 hiện được bán với giá từ 15,19 triệu đồng cho bản 128GB. Tương tự iPhone 13, nguồn hàng của model này đang dần thu hẹp, số lượng máy không còn nhiều và màu sắc cũng khá hạn chế do sản phẩm chuẩn bị kết thúc vòng đời kinh doanh.

iPhone 14

Thiết bị sở hữu màn hình OLED 6,1 inch, chip A15 Bionic và camera kép 12MP, vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc, giải trí và chụp ảnh hằng ngày.

iPhone 16e: Từ 16,49 triệu đồng

Là mẫu iPhone giá dễ tiếp cận thuộc thế hệ mới, iPhone 16e được trang bị chip A18, màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch và hỗ trợ Apple Intelligence. Máy sử dụng camera Fusion 48 MP tích hợp chống rung quang học OIS, đi kèm thời lượng pin đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày.

iPhone 16e

Với cấu hình hiện đại và mức giá hợp lý, iPhone 16e hướng đến nhóm người dùng muốn trải nghiệm các tính năng AI mới của Apple nhưng không cần lựa chọn dòng Pro.

iPhone 17e: Từ 17,39 triệu đồng

iPhone 17e là lựa chọn mới dành cho người dùng muốn sở hữu iPhone thế hệ mới với mức giá dễ tiếp cận. Máy được trang bị chip A19, Neural Engine 16 nhân, modem Apple C1X và hỗ trợ Apple Intelligence.

iPhone 17e

Ngoài hiệu năng được nâng cấp, iPhone 17e còn hỗ trợ MagSafe, mặt kính Ceramic Shield 2 cùng camera cải tiến với chế độ Chân dung thế hệ mới, phù hợp cho người dùng muốn sử dụng lâu dài.

iPhone 15: Từ 18,49 triệu đồng

Sau nhiều lần giảm giá, iPhone 15 hiện được bán từ 18,49 triệu đồng cho bản 128GB. Đây là một trong những lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc cận cao cấp khi sở hữu thiết kế Dynamic Island, màn hình OLED 6,1 inch và chip A16 Bionic.

iPhone 15

Máy còn được trang bị camera chính 48MP, camera siêu rộng 12MP và cổng USB-C, phù hợp với người dùng đang nâng cấp từ các thế hệ iPhone cũ hoặc chuyển từ Android sang hệ sinh thái Apple.