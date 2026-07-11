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Vĩnh Hiệp Gia Lai được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” tại HR Asia Awards

| | Thị trường

Vĩnh Hiệp Gia Lai được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” tại HR Asia Awards

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, doanh nghiệp xuất nhập khẩu cà phê duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong danh sách 109 Best Companies to Work for in Asia 2026 (Nơi làm việc tốt nhất châu Á). Giải thưởng ghi nhận những doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc, văn hóa doanh nghiệp bền vững và chiến lược phát triển nguồn nhân lực hiệu quả.

Giải thưởng được đánh giá thông qua mô hình khảo sát độc quyền Total Engagement Assessment Model (TEAM), đo lường toàn diện ba yếu tố cốt lõi gồm mức độ gắn kết của nhân viên, văn hóa tổ chức và năng lực lãnh đạo. Đồng thời, doanh nghiệp còn trải qua quá trình thẩm định độc lập về chính sách nhân sự, môi trường làm việc, cơ hội phát triển và chiến lược xây dựng nguồn nhân lực dài hạn.

Việc được HR Asia vinh danh là cột mốc có ý nghĩa đối với Vĩnh Hiệp trong hành trình phát triển bền vững. Không chỉ khẳng định vị thế của một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam, giải thưởng còn phản ánh triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm mà doanh nghiệp theo đuổi nhiều năm qua.

Vĩnh Hiệp Gia Lai được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” tại HR Asia Awards- Ảnh 1.

Theo đại diện Vĩnh Hiệp, con người luôn được xem là nền tảng tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh việc đầu tư vào hệ thống sản xuất hiện đại, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị cà phê bền vững, công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân được lắng nghe, được trao quyền và có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Trong những năm gần đây, Vĩnh Hiệp liên tục triển khai nhiều chương trình đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển đội ngũ quản lý kế cận, cải thiện phúc lợi và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc minh bạch, đề cao sự hợp tác và khuyến khích nhân viên tham gia đóng góp vào quá trình cải tiến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vĩnh Hiệp Gia Lai được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” tại HR Asia Awards- Ảnh 2.

Đặc biệt, trong bối cảnh ngành nông nghiệp và xuất khẩu đang chuyển dịch mạnh theo các tiêu chuẩn ESG, phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn, Vĩnh Hiệp xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định để doanh nghiệp thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường quốc tế. Việc xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, nhân văn và giàu tính kết nối vì thế trở thành một phần trong chiến lược phát triển dài hạn.

Giải thưởng "Best Companies to Work for in Asia 2026" tiếp tục bổ sung vào chuỗi thành tựu mà Vĩnh Hiệp đạt được trong quá trình nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của doanh nghiệp trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực mà còn là động lực để Vĩnh Hiệp tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, nơi mỗi nhân sự đều có cơ hội phát huy năng lực và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Vĩnh Hiệp Gia Lai được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” tại HR Asia Awards- Ảnh 3.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
thị trường

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