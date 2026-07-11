Top 5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

iPhone 15 Pro Max cũ

Đối với những người dùng muốn trải nghiệm những công nghệ tiên tiến nhất của Apple mà không cần chi trả mức giá quá đắt đỏ, thế hệ 15 Pro Max cũ chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Sức mạnh cốt lõi của thiết bị này nằm ở con chip A17 Pro kết hợp cùng dung lượng RAM 8GB, biến nó thành chiếc iPhone cũ có mức giá dễ tiếp cận nhất nhưng vẫn chạy mượt mà toàn bộ các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Việc chuyển đổi sang sử dụng cổng sạc USB-C cùng bộ khung viền Titan siêu nhẹ không chỉ cải thiện đáng kể trải nghiệm cầm nắm hàng ngày mà còn đảm bảo thiết bị này khó có thể lỗi thời trong ít nhất 4 đến 5 năm tới.

Hiện tại, mức giá cho các máy hình thức đẹp, nguyên bản dao động từ 19.9 đến 24.1 triệu đồng tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ, tạo nên một món hời thực sự cho những ai đam mê công nghệ.

iPhone 14 Pro Max cũ

Nếu bạn là người đặc biệt yêu thích thiết kế màn hình Dynamic Island hiện đại nhưng lại muốn tối ưu ngân sách tốt hơn so với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 14 Pro Max cũ là một lựa chọn không thể bỏ qua. Đây là thế hệ đánh dấu bước nhảy vọt về nhiếp ảnh của Apple khi được trang bị cụm camera chính độ phân giải lên đến 48MP, mang lại độ chi tiết vượt trội và khả năng quay video đỉnh cao, hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay.

Bên cạnh đó, khung viền thép không gỉ đặc trưng vẫn mang lại một cảm giác cầm nắm vô cùng đầm tay và sang trọng. Với mức giá đã hạ nhiệt rất sâu, chỉ còn rơi vào khoảng 16 đến 19 triệu đồng, cỗ máy này vẫn dư sức đè bẹp nhiều đối thủ trong cùng tầm giá nhờ sự ổn định và hiệu năng đáng nể.

iPhone 13 Pro Max cũ

Mặc dù đã có tuổi đời vài năm, iPhone 13 Pro Max vẫn luôn duy trì được sức hút mãnh liệt trên thị trường máy cũ nhờ vào giá trị cốt lõi là thời lượng pin vô đối cùng màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt mà. Đây được xem là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những người dùng cần một thiết bị có khả năng cày ải liên tục suốt cả ngày dài, từ việc chơi game đồ họa cao, xem phim cho đến xử lý công việc mà không bao giờ phải bận tâm về việc tìm kiếm bộ sạc. Con chip A15 Bionic bên trong máy vẫn chứng minh được sự bền bỉ đáng kinh ngạc khi xử lý trơn tru mọi tác vụ hàng ngày của người dùng.

Điểm hấp dẫn nhất là mức giá hiện tại đã thực sự chạm đáy, chỉ từ 11.5 đến 14 triệu đồng cho các phiên bản lưu trữ phổ thông, giúp thiết bị này vững vàng ở vị trí điện thoại quốc dân trong phân khúc.

iPhone 16 tiêu chuẩn cũ

Sở hữu thế hệ iPhone mới nhất luôn là mong muốn của nhiều người, và việc lựa chọn các dòng máy lướt, máy cũ 99% của iPhone 16 tiêu chuẩn chính là cánh cửa tối ưu nhất để hiện thực hóa điều đó. Dù chỉ là phiên bản tiêu chuẩn, thiết bị này vẫn mang trong mình sức mạnh đáng gờm của vi xử lý A18 thế hệ mới, đi kèm hệ thống nút điều khiển Camera Control độc đáo và chắc chắn sẽ được Apple ưu ái hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 năm.

Trải nghiệm thực tế cho thấy hiệu năng của máy không hề thua kém các dòng Pro đời cũ, thậm chí còn vượt trội ở một số tác vụ xử lý thông minh. Việc bỏ ra khoảng 16 triệu đồng cho một chiếc máy lướt ngoại hình như mới là một khoản đầu tư vô cùng hợp lý cho những ai yêu thích thiết kế trẻ trung, nhiều màu sắc và khao khát trải nghiệm AI hiện đại nhất.

iPhone 15 tiêu chuẩn cũ

Nằm ở phân khúc giá dễ tiếp cận nhất trong danh sách này, iPhone 15 tiêu chuẩn cũ là giải pháp hoàn hảo cho những khách hàng có ngân sách vừa phải, không đòi hỏi các tính năng quá chuyên sâu của dòng Pro nhưng vẫn muốn tận hưởng sự tiện lợi tối đa. Điểm thu hút lớn nhất chính là việc Apple đã mạnh tay đưa cổng kết nối USB-C cùng thiết kế màn hình Dynamic Island lên dòng máy này, mang lại một luồng gió hoàn toàn mới và khác biệt hoàn toàn so với các thế hệ trước đó. Trọng lượng máy rất nhẹ, hệ thống camera kép chụp ảnh xuất sắc trong hầu hết các điều kiện và cam kết hỗ trợ cập nhật lâu dài là những điểm cộng cực lớn.

Mức giá hiện tại dao động trong khoảng 12.3 đến 14 triệu đồng biến đây trở thành sự lựa chọn số một cho đối tượng học sinh, sinh viên hoặc người dùng văn phòng cơ bản.