Toyota Avalon mới lộ diện: Thiết kế lai giữa Camry và Crown, thêm bản kéo dài, động cơ hybrid ăn xăng chỉ 4,3L/100km

Sau khi chính thức khép lại vòng đời tại một vài thị trường, dòng sedan cỡ lớn Toyota Avalon vẫn tiếp tục hành trình của mình tại các thị trường quốc tế. Mới đây nhất, phiên bản nâng cấp toàn diện (facelift) của mẫu xe này đã chính thức lộ diện tại Trung Quốc thông qua các tài liệu đăng kiểm từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin quốc gia này.

Toyota Avalon 2027 lộ diện thiết kế rõ nét. Ảnh: MIIT

Thiết kế ngoại thất của Avalon mới mang sự kết hợp hài hòa giữa những nét đặc trưng từ người anh em Camry và mẫu xe dẫn động cầu sau Crown thế hệ mới.

Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với hệ thống đèn chiếu sáng tạo hình chữ C sắc sảo cùng lưới tản nhiệt kích thước lớn, sử dụng các thanh nan dọc cứng cáp. Đi kèm với đó là các khe hút gió đặt dọc khí động học và cản trước được tạo hình góc cạnh, mang lại diện mạo tổng thể bề thế và hiện đại hơn.

Trong khi phần thân xe gần như được giữ nguyên từ phiên bản tiền nhiệm, Toyota dự kiến sẽ bổ sung thêm các tùy chọn mâm xe hợp kim mới với kích thước 17 inch và 18 inch để tăng tính thẩm mỹ.

Những thay đổi rõ rệt hơn tập trung ở phía sau với cụm đèn hậu dạng tách rời hoàn toàn mới. Logo chữ "Avalon" đã được dịch chuyển từ dải đèn vắt ngang đuôi xe xuống vị trí chính giữa cốp. Đồng thời, khu vực gắn biển số cũng được hạ thấp xuống phần cản sau đã qua tái thiết kế.

Có nhiều phiên bản với trang bị ngoại thất khác biệt. Ảnh: MIIT

Theo các số liệu trong hồ sơ đăng kiểm, dòng sedan này sẽ có hai tùy chọn về chiều dài, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn dài 4.990 mm và bản kéo dài đạt mức 5.055 mm.

Avalon trông như Camry phóng to lên. Ảnh dựng đồ họa: AP

Về mặt vận hành, cả hai phiên bản đều được trang bị động cơ sản sinh công suất 152 mã lực. Biến thể sử dụng công nghệ hybrid (HEV) sẽ được gia tăng tổng công suất lên mức 186 mã lực. Khối động cơ hybrid tối ưu này hứa hẹn mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, với mức tiêu thụ ấn tượng chỉ khoảng 4,31 lít cho mỗi 100 km di chuyển.