Chiếc áo adidas bán chạy nhất World Cup không phải của Messi mà là 1 đội tuyển bị loại

Lionel Messi vẫn là ngôi sao được săn đón nhất World Cup 2026, nhưng chiếc áo đấu bán chạy nhất giải đấu lại không thuộc về Argentina. Theo adidas, đội tuyển tạo nên cơn sốt mua sắm lớn nhất mùa hè này là Mexico, dù hành trình của họ đã dừng lại từ vòng 1/8.

Gã khổng lồ đồ thể thao Đức, adidas xác nhận rằng, trong số 14 liên đoàn bóng đá đối tác tranh tài tại World Cup năm nay là một danh sách gồm toàn những thế lực sở hữu lượng fan cuồng nhiệt như: Tây Ban Nha, Argentina, Colombia, Bỉ, Đức và Nhật Bản, song, Mexico mới là đội tuyển tạo ra số lượng đơn đặt hàng lớn nhất. Dù hãng từ chối công bố số liệu chính xác, nhiều nguồn tin cho biết đã có hơn 3 triệu chiếc áo đấu của Mexico được bán ra kể từ khi giải đấu khởi tranh vào tháng trước.

"El Tri" (biệt danh của đội tuyển Mexico) từ lâu đã nổi tiếng với lực lượng cổ động viên trung thành và cuồng nhiệt bậc nhất thế giới. Suốt những tuần qua, hàng triệu người đã lấp đầy các sân vận động tại Mexico City và Guadalajara để tiếp lửa cho đội nhà.

Độ "chịu chơi" của các fan Mexico thậm chí còn khiến truyền thông quốc tế kinh ngạc: ngay đêm trước trận đối đầu tại vòng 16 đội, hàng chục cổ động viên đã cắm trại bên ngoài khách sạn của đội tuyển Anh, sử dụng loa công suất lớn, pháo hoa và kèn công suất cao nhằm... phá rối giấc ngủ của các cầu thủ đối phương.

Sự cuồng nhiệt ấy nhanh chóng chuyển thành sức mua khổng lồ trên thị trường áo đấu, đẩy doanh số bán hàng năm nay chạm mức kỷ lục chưa từng có. Liên đoàn Bóng đá Mexico khẳng định đây là mẫu áo đấu World Cup hợp tác cùng adidas bán chạy nhất lịch sử của họ. Cơn sốt lớn đến mức những chiếc áo đấu sân nhà màu xanh truyền thống đã hoàn toàn "cháy hàng" trên các nền tảng trực tuyến lẫn các cửa hàng vật lý tại New York (Mỹ) ngay trước khi trận đấu với tuyển Anh diễn ra.

Việc adidas tận dụng thành công lòng nhiệt thành của người hâm mộ để lập nên một đỉnh cao doanh số mới đã mang lại những bài học tiếp thị đắt giá cho nhiều thương hiệu. Trong kinh doanh, chỉ có một lượng fan cuồng là chưa đủ. Adidas đã khéo léo áp dụng chiến lược vốn rất thành công trong giới sneaker vào dự án này bằng cách tung ra nhiều phiên bản áo đấu khác nhau.

Trước khi đội tuyển Mexico chính thức bước ra thảm cỏ World Cup, thương hiệu này đã sớm cho ra mắt 3 bộ kit: màu xanh cho sân nhà, màu trắng cho sân khách và một phiên bản màu đen đặc biệt. Phiên bản màu đen này được thiết kế như một lời tri ân dành cho cột mốc lịch sử độc nhất vô nhị: Mexico trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có 3 lần đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (vào các năm 1970, 1986 và năm nay, 2026).

Ông Pablo Cavallaro, Giám đốc kích hoạt thương hiệu của Adidas Mexico, chia sẻ trong một tuyên bố:

"Chúng tôi muốn dành sự tôn vinh đặc biệt này cho một quốc gia chuẩn bị chào đón cả thế giới lần thứ ba."

Tương tự như nhiều thương hiệu thời trang lớn khác, adidas cũng áp dụng triệt để chiến lược tăng trưởng ngoài đời thực (IRL) để đẩy mạnh màn ra mắt của siêu phẩm áo đấu này tại thị trường lớn nhất của họ, Mexico City.

Thương hiệu đã tổ chức một đêm hội khai màn hoành tráng, quy tụ dàn huyền thoại bóng đá lừng lẫy thế giới như Marcelo, Maxi Rodríguez, Roberto Carlos và cựu thuyền trưởng Jürgen Klopp. Sự kiện không chỉ có bóng đá mà còn là sự giao thoa của âm nhạc, một show diễn thời trang đẳng cấp cùng hàng loạt khu vực trải nghiệm độc đáo: từ trạm tùy biến áo đấu theo sở thích cá nhân, tiệm xăm hình nghệ thuật, các khu vực chụp ảnh check-in cho đến không gian ẩm thực phong phú.

Bằng cách biến một chiếc áo đấu bóng đá đơn thuần thành một biểu trưng văn hóa đại chúng và phong cách sống, adidas đã chứng minh: Ngay cả khi đội tuyển của bạn bị loại, hào quang thời trang và thương mại vẫn có thể ở lại đỉnh vinh quang.

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