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Áo dài trở thành hiện tượng thương mại điện tử: Đơn hàng tăng gần 17 lần

| | Thị trường

Không phải Tết, dịp Quốc khánh là lúc người dân mua áo dài trên sàn TMĐT nhiều nhất với doanh số tăng 17 lần so với cùng kỳ.

Từ một mặt hàng truyền thống gắn với Tết cổ truyền, áo dài trở thành mặt hàng thời trang được ưa thích ngay trong dịp Quốc khánh. Lượng đơn hàng 380.000 đơn vị được ghi nhận trong đợt này, tăng gần 17 lần. Trong khi đơn hàng dịp Tết là 195.000 đơn vị, tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ - theo dữ liệu từ TikTok Shop năm 2025.

Áo dài trở thành một trong những ngành hàng tăng mạnh nhất Tiktok Shop trong thời gian qua.

Tà áo dài bước lên sàn thương mại điện tử: Đơn hàng tăng gần 17 lần - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Chính phủ.

Cũng theo dữ liệu từ TikTok Shop, người tiêu dùng đã bắt đầu mua sắm Tết sớm hơn đáng kể so với những năm trước. Ngay từ tháng 10/2025, nhiều nhà bán hàng đã ghi nhận nhu cầu mua áo dài Tết tăng mạnh. Đến tháng 12/2025, tức hơn một tháng rưỡi trước Tết, hàng loạt sản phẩm đặc trưng của mùa lễ như hoa Tết, nhang, trầm, bánh mứt đã bước vào giai đoạn bán chạy.

Trong bức tranh mua sắm đó, áo dài nổi lên như một hiện tượng. Riêng trong quý IV/2025, TikTok Shop ghi nhận hơn 2,8 triệu đơn hàng áo dài được bán ra, chiếm tới 50% tổng số đơn hàng áo dài của cả năm 2025, gấp 9 lần cùng kỳ năm trước.

Sức hút của áo dài không chỉ đến từ nhu cầu mặc Tết truyền thống mà còn nhờ sự thay đổi trong cách các thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng. Những thiết kế kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và xu hướng thời trang hiện đại, đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và mức giá đã giúp áo dài tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, từ giới trẻ đến các gia đình nhiều thế hệ.

Kết thúc tháng 1/2026, số lượng đơn hàng áo dài trên TikTok Shop đạt khoảng 2 triệu đơn, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay đối với trang phục truyền thống này. Những con số tăng trưởng ấn tượng không chỉ phản ánh sức hút của áo dài mà còn cho thấy tiềm năng phát triển bền vững của sản phẩm văn hóa Việt trong môi trường TMĐT.

Đáng chú ý, livestream đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự bùng nổ của ngành hàng áo dài. Không đơn thuần là kênh bán hàng, các phiên livestream ngày càng giống một "sàn diễn thời trang trực tuyến", nơi người bán trực tiếp giới thiệu chất liệu, phom dáng, hướng dẫn phối đồ và kể những câu chuyện văn hóa đằng sau từng thiết kế.

Khả năng tương tác theo thời gian thực giúp người mua quan sát sản phẩm một cách trực quan hơn, từ độ rũ của vải, màu sắc thực tế đến cách lên dáng trên người mặc. Điều này góp phần xóa bỏ những rào cản vốn tồn tại lâu nay khi mua trang phục truyền thống qua mạng, đồng thời gia tăng niềm tin của người tiêu dùng.

Áo dài không còn là mùa vụ

Áo dài không còn chỉ là trang phục dành riêng cho ngày Tết mà đang dần trở thành một biểu tượng thời trang văn hóa được tiêu dùng quanh năm. Với sự hỗ trợ của thương mại điện tử, livestream và hệ sinh thái sáng tạo nội dung, trang phục truyền thống của người Việt đang tìm được con đường mới để tiếp cận thế hệ người tiêu dùng trẻ, mở ra cơ hội phát triển cho cả ngành thời trang lẫn các giá trị văn hóa bản địa trong nền kinh tế số.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của áo dài trên thương mại điện tử là quá trình "thời trang hóa" trang phục truyền thống này. Nếu trước đây thị trường chủ yếu xoay quanh áo dài truyền thống và áo dài cưới, thì hiện nay sản phẩm đã được phân khúc đa dạng hơn với nhiều dòng như áo dài công sở, áo dài cách tân, áo dài trẻ em, áo dài mẹ và bé, áo dài nam, áo dài du lịch hay các bộ sưu tập thiết kế cao cấp. Sự đa dạng về kiểu dáng, công năng sử dụng và mức giá giúp áo dài tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, đồng thời mở rộng đáng kể dư địa tăng trưởng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Việt Nam sở hữu lợi thế đặc biệt khi toàn bộ chuỗi giá trị của áo dài đều có thể được thực hiện trong nước, từ thiết kế, may mặc, chụp ảnh, sản xuất nội dung, livestream đến bán hàng. Không chỉ là một sản phẩm thời trang, áo dài còn tạo ra giá trị cho nhiều ngành nghề liên quan như dệt may, thêu thủ công, nhiếp ảnh, trang điểm, du lịch và sáng tạo nội dung số. Điều này giúp áo dài trở thành một ví dụ điển hình của mô hình kinh tế sáng tạo, nơi các giá trị văn hóa bản địa được kết hợp với công nghệ và thương mại điện tử để tạo ra tăng trưởng kinh tế.

Theo Thế Trần

An ninh tiền tệ

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