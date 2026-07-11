Danh sách 27 loại nước yến giả bị thu hồi trên toàn quốc: Công an khuyến cáo người dân ngừng sử dụng

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định 27 sản phẩm nước yến thành phẩm của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare là hàng giả và đang triển khai các biện pháp thu hồi trên phạm vi toàn quốc.

Theo thông tin từ Báo Vĩnh Long, vụ việc được phát hiện ngày 17/3/2026 tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Quá trình điều tra xác định Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (mã số thuế 0316585316), có trụ sở tại TP.HCM và nhà máy đặt tại Vĩnh Long, do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm Tổng Giám đốc, đã sản xuất các sản phẩm nước yến giả theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định có 27 sản phẩm nước yến thành phẩm thuộc diện hàng giả, hiện đang được cơ quan chức năng tổ chức thu hồi để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố các bị can có liên quan để tiếp tục điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Trước nguy cơ các sản phẩm tiếp tục lưu thông trên thị trường, Công an tỉnh Vĩnh Long đã công bố danh mục chi tiết 27 sản phẩm nước yến giả thuộc diện phải thu hồi.

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi bao gồm:

Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra kỹ tên sản phẩm, nhãn mác và thông tin nhà sản xuất để đối chiếu với danh sách do cơ quan chức năng công bố.

Nếu phát hiện đang sử dụng hoặc kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào trong danh mục này, cần ngừng sử dụng ngay và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan điều tra.

Để đẩy nhanh quá trình thu hồi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cá nhân, hộ kinh doanh, đại lý, cửa hàng và tổ chức đang phân phối hoặc sử dụng các sản phẩm nước yến của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, góp phần ngăn chặn các sản phẩm không bảo đảm chất lượng tiếp tục lưu hành trên thị trường.

Theo thông báo, người dân có thể liên hệ trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tại địa chỉ 404D đường Đồng Văn Cống, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Văn Hồng qua số điện thoại 0919.558.089 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng nhấn mạnh, người tiêu dùng trên cả nước không nên tiếp tục sử dụng 27 sản phẩm nước yến đã được xác định là hàng giả của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare.

Những trường hợp đang lưu giữ, kinh doanh hoặc phát hiện các sản phẩm thuộc danh mục thu hồi được khuyến khích chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan điều tra nhằm phục vụ quá trình thu hồi và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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