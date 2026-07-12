SUV điện Avatr 11 đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội: Dài hơn Palisade, sạc 10 phút đi được 200 km, nội thất 'ngập' màn hình

Mẫu xe điện Avatr 11 mới đây đã bị bắt gặp tại Hà Nội. Được biết chiếc xe này đã từng xuất hiện trước đó tại Việt Nam từ hồi tháng 4/2026. Chiếc Avatr 11 này được dự đoán nhập khẩu tư nhân bởi xe đăng ký biển số nước ngoài, đồng thời chưa từng có đơn vị nào trong nước xác nhận sẽ đưa thương hiệu này về bán.

Chiếc Avatr 11 đầu tiên tại Việt Nam mang màu sơn xám, khoang nội thất bọc da màu đỏ đậm chủ đạo. Bộ mâm trang bị cho xe là loại đa chấu, ẩn phía sau là cùm phanh Brembo sơn vàng.

Chiếc Avatr 11 đầu tiên tại Việt Nam, bị bắt gặp khi đang sạc pin ở Hà Nội. Ảnh: Lê Công Trung Hiếu

Tham khảo thông tin từ các thị trường quốc tế, Avatr 11 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn, nổi bật với nền tảng điện áp cao, công nghệ hỗ trợ lái do Huawei phát triển cùng nhiều cấu hình pin và hệ truyền động.

Theo thông tin từ hãng và các thị trường đang phân phối, Avatr 11 là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này. Nguồn gốc cùa Avatr là liên doanh giữa Changan và CATL, trong khi Huawei đóng vai trò cung cấp các giải pháp về động cơ điện, hệ điều hành khoang lái và hệ thống hỗ trợ lái thông minh.

Avatr 11 có chiều dài khoảng 4.880 x 1.970 x 1.601 mm và trục cơ sở 2.975 mm. Thiết kế theo phong cách coupe SUV với phần mui vuốt thấp, cửa không viền, tay nắm cửa ẩn.

Avatr là thương hiệu còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: Lê Công Trung Hiếu

Khoang nội thất của Avatr 11 được thiết kế theo hướng tối giản với ba màn hình phía trước trải dài trên bảng táp-lô, gồm bảng đồng hồ 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch và màn hình dành cho hành khách phía trước 10,25 inch. Hệ thống này vận hành trên nền tảng HarmonyOS của Huawei, hỗ trợ kết nối đa màn hình, điều khiển bằng giọng nói, cập nhật phần mềm OTA và sạc điện thoại không dây.

Tham khảo các phiên bản đang phân phối ở thị trường quốc tế, Avatr 11 còn được trang bị ghế trước Zero Gravity chỉnh điện, sưởi, làm mát và massage; hàng ghế sau cũng có chức năng sưởi, thông gió, massage trên một số phiên bản. Xe sử dụng dàn âm thanh Meridian 25 loa công suất khoảng 2.016 W, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất 256 màu, điều hòa tự động 2 vùng, lọc không khí PM2.5 và camera 360 độ với tính năng mô phỏng gầm xe trong suốt.

Khoang nội thất của chiếc Avatr 11 xuất hiện ở Hà Nội, được bọc da màu đỏ chủ đạo. Ảnh: Lê Công Trung Hiếu

Nếu xe về Việt Nam tương tự các phiên bản đang bán ở Trung Quốc hoặc một số thị trường quốc tế, Avatr 11 có thể được trang bị hai tùy chọn hệ truyền động. Bản dẫn động cầu sau sử dụng một mô-tơ điện công suất khoảng 313 mã lực. Trong khi bản dẫn động bốn bánh dùng hai mô-tơ điện với tổng công suất khoảng 578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Phiên bản AWD có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 3,9-4 giây.

Xe sử dụng pin CATL với hai mức dung lượng phổ biến là 90,38 kWh và 116,79 kWh. Tùy từng phiên bản và chuẩn đo, quãng đường di chuyển dao động từ khoảng 555-730 km theo chu trình CLTC hoặc lên tới 680 km theo chuẩn NEDC ở một số thị trường.

Một trong những điểm đáng chú ý của Avatr 11 là nền tảng điện áp cao 750-800V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa khoảng 240 kW. Theo công bố của hãng, xe có thể bổ sung khoảng 200 km quãng đường chỉ sau 10 phút sạc, hoặc sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 15-35 phút tùy điều kiện và phiên bản.

Hiện chưa có thông tin chính thức về cấu hình, giá bán hay thời điểm mở bán của Avatr 11 tại Việt Nam.