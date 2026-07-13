Pin iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra cộng lại cũng không bằng máy này

HONOR vừa giới thiệu mẫu smartphone mới tại thị trường Trung Quốc mang tên HONOR X80 Pro Max. Ưu điểm lớn nhất của chiếc máy này tới từ viên pin dung lượng 11.000mAh, một con số có thể tạm coi là lớn nhất trên smartphone hiện tại, thậm chí còn lớn hơn cả nhiều dòng máy tính bảng cao cấp. Và mặc dù trang bị viên pin khủng như vậy nhưng chiếc máy này vẫn có thiết kế mỏng gọn nhẹ. Nhiều khả năng đây sẽ là tương lai thiết kế pin và smartphone mà nhiều hãng sẽ học theo

Thiết kế của HONOR X80 Pro Max về cơ bản không có quá nhiều điểm nổi bật. Máy có mặt lưng giả da cho phiên bản vàng cam mà chúng tôi có trên tay, và mặt lưng nhựa đối với các tuỳ chọn màu khác như đen, đỏ, trắng

Cụm camera thiết kế trông có vẻ là "hầm hố" và nhiều ống kính, tuy nhiên thực chất chỉ có một camera góc rộnt 50MP, còn lại là đèn flash và trang trí

Như đã đề cập, so với một chiếc smartphone có viên pin tới 11.000mAh thì đây là một chiếc máy quá mỏng gọn nhẹ. Cụ thể, theo công bố của HONOR, thân máy mỏng 8,1mm và tổng thể trọng lượng chỉ 203 grams. Để so sánh, iPhone 17 Pro Max có pin 4.823mAh nhưng dày tới 8,8mm, còn Galaxy S26 Ultra thì mỏng hơn chỉ 7,9mm nhưng pin chỉ 5.000mAh, tức còn chưa cả bằng một nửa của HONOR X80 Pro Max. Ngoài ra, X80 Pro Max còn hỗ trợ chuẩn kháng nước IP68/IP69K

Phần khung viền của máy hoàn thiện từ nhựa bóng, không quá cao cấp

Ở mặt trước, HONOR X80 Pro Max trang bị một màn hình 6,8 inch AMOLED, độ phân giải 1,5K và có tần số quét 120Hz

Màn hình này có viền mỏng đều, dùng thiết kế "nốt ruồi" với camera selfie 8MP

Tất nhiên vẫn đi kèm cảm biến vân tay dưới màn hình, nhưng là loại quang học chứ không phải siêu âm cao cấp

Theo như HONOR công bố thì màn hình này của X80 Pro Max có độ sáng tối đa lên tới 10.000 nits (tất nhiên chỉ trong một số điều kiện nhất định và không phải toàn bộ 100% diện tích màn hình có thể đạt được mức sáng tối đa này). Thực tế, ở điều kiện sử dụng thông thường, màn hình có độ sáng ổn định ở 2.000 nits

Về hiệu năng, HONOR X80 Pro Max trang bị con chip Snapdragon 6 Gen 5, một con chip khá mới của Qualcomm vừa được giới thiệu cách đây 2 tháng

Điểm hiệu năng của con chip này trên HONOR X80 Pro Max đạt khoảng hơn 1 triệu điểm, ngang ngửa Dimensity 7400 Ultra của một số smartphone tầm trung khác trên thị trường

Như đã đề cập thì máy trang bị viên pin 11.000mAh. Mức dung lượng này có thể cho thời lượng dùng pin tới nhiều ngày mà không cần sạc

Củ sạc tặng kèm có công suất 90W

Máy chạy bản MagicOS nội địa nhưng vẫn hỗ trợ tiếng Việt sẵn trong hệ thống

Google Play cũng có thể được cài đặt dễ dàng từ kho ứng dụng của HONOR, tải về đăng nhập tài khoản Google và dùng như bình thường

HONOR X80 Pro Max có giá niêm yết khởi điểm từ 1.999 tệ, tương đương khoảng 7,8 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi hiện tại. Tuy nhiên hiện máy này mới chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc chứ chưa có kế hoạch phát hành rộng rãi

Tại Việt Nam, HONOR cũng có một chiếc smartphone pin khủng là HONOR X9d với pin 8.300mAh, có mức giá ở thời điểm hiện tại là khoảng hơn 8 triệu đồng sau khi áp mã giảm giá từ sàn TMĐT trong các ngày sale như ngày 15 tới đây. Đây thực chất là một phiên bản đổi tên của HONOR X70 nội địa, do đó chúng ta có thể kỳ vọng rằng HONOR sẽ sớm mang chiếc X80 Pro Max này về bán chính hãng dưới một cái tên gọi khác.

Mới đây, HONOR cũng đã ra mắt dòng 600 Series tại Việt Nam, gồm ba phiên bản: 600 giá khởi điểm 17,99 triệu đồng, 600 Pro 25,99 triệu đồng và 600 Lite 10,99 triệu đồng. Hãng cũng bán bản giới hạn 600 Pro MOLLY Limited Edition hợp tác với POP MART. Đến hết 12/7, người mua được giảm trực tiếp 2 triệu đồng cùng chính sách thu cũ đổi mới đến 5 triệu đồng và trả góp 0%. Trong đợt ưu đãi này, giá thực mua bản 600 có thể về khoảng 12,99 triệu đồng , thấp hơn nhiều so với mức niêm yết 17,99 triệu đồng.